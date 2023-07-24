https://ria.ru/20230724/kniga-1885986283.html

Книга с рассказами Симоньян скоро станет доступна читателям

Книга с рассказами Симоньян скоро станет доступна читателям - РИА Новости, 24.07.2023

Книга с рассказами Симоньян скоро станет доступна читателям

Книга "Водоворот. Сборник рассказов" главреда медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян скоро будет доступна читателям, сообщила... РИА Новости, 24.07.2023

2023-07-24T16:20

2023-07-24T16:20

2023-07-24T21:02

культура

маргарита симоньян

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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Книга "Водоворот. Сборник рассказов" главреда медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян скоро будет доступна читателям, сообщила журналистка в Telegram-канале."Уважаемые сограждане, дорогие подписчики, напоминаю. Скоро выйдет моя новая книга с рассказами, на которую можно сделать предзаказ", — написала она. Симоньян добавила, что продолжит выкладывать цитаты из книги в еще один свой Telegram-канал по литературе и истории, чтобы у подписчиков была возможность помочь выбрать фрагмент, который будет на задней обложке.

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2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

маргарита симоньян