https://ria.ru/20230724/kmsp-1885915661.html

Более 97 млрд рублей получил бизнес под "зонтичные" поручительства КМСП

Более 97 млрд рублей получил бизнес под "зонтичные" поручительства КМСП - РИА Новости, 24.07.2023

Более 97 млрд рублей получил бизнес под "зонтичные" поручительства КМСП

Малый и средний бизнес за шесть месяцев 2023 года привлек 97,4 миллиарда рублей под "зонтичные" поручительства Корпорации МСП (КМСП), сообщает пресс-служба... РИА Новости, 24.07.2023

2023-07-24T11:32

2023-07-24T11:32

2023-07-24T11:32

россия

корпорация мсп

александр исаевич

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Малый и средний бизнес за шесть месяцев 2023 года привлек 97,4 миллиарда рублей под "зонтичные" поручительства Корпорации МСП (КМСП), сообщает пресс-служба корпорации. Получателями господдержки стали свыше 8,6 тысячи предпринимателей, из которых 55% — это микропредприятия, 38% — малые и 7% — средний бизнес, говорится в сообщении. "Зонтичные" поручительства — это механизм, который помогает предпринимателям привлекать средства в свой бизнес. Причем позволяет делать это даже тем, кому без этой меры поддержки банки никогда бы не предоставили финансирование. При удобстве и простоте оформления поручительств — их можно получить в одном окне банка вместе с кредитом — они дают предпринимателям возможность соответствовать высоким требованиям банков к предоставлению залога при кредитовании", — отметил генеральный директор КМСП Александр Исаевич, слова которого привели в пресс-службе. Среди регионов лидерами по объемам выданных под "зонтичные" поручительства кредитов стали Москва (более 20 миллиардов рублей), Санкт-Петербург (7,89 миллиарда рублей) и Воронежская область (2,496 миллиарда рублей). В первую пятерку также вошли Алтайский край и Иркутская область (1,854 и 1,233 миллиарда рублей соответственно). "Наилучшую динамику по привлечению средств с использованием "зонтичных" поручительств за первые шесть месяцев этого года показали гостиницы (1,734 миллиарда рублей) и общепит (854 миллиона рублей), а также операции с недвижимостью (410 миллионов рублей). Заметное изменение показателей также продемонстрировал бизнес в области научно-технической деятельности (358 миллиона рублей), в здравоохранении и социальной сфере (346 миллиона рублей)", — добавил Исаевич. Банками, выдавшими наибольший объем кредитов под "зонтичные" поручительства КМСП в первом полугодии 2023 года, стали Альфа-Банк, Сбербанк и ВТБ. В них малый и средний бизнес привлек 30,7 миллиарда, 28,2 миллиарда рублей и 12,4 миллиарда рублей, соответственно. Банк "ФК Открытие" и Совкомбанк выдали субъектам МСП 7,6 миллиарда и 5,8 миллиарда рублей, пояснили в пресс-службе корпорации. Там напомнили, что механизм "зонтичных" поручительств был запущен по поручению президента России и реализуется в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство", который курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.

https://ria.ru/20230719/dogovory-1885025850.html

https://ria.ru/20230713/spros-1884045219.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, корпорация мсп, александр исаевич