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В Донецке заверили, что село Клещеевка остается под контролем России - РИА Новости, 24.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:31 24.07.2023
https://ria.ru/20230724/klescheevka-1885961782.html
В Донецке заверили, что село Клещеевка остается под контролем России
В Донецке заверили, что село Клещеевка остается под контролем России - РИА Новости, 24.07.2023
В Донецке заверили, что село Клещеевка остается под контролем России
Село Клещеевка под Артемовском в Донецкой Народной Республике остается под контролем Вооруженных сил РФ, сообщил в эфире телеканала "Россия 24" советник врио... РИА Новости, 24.07.2023
2023-07-24T14:31
2023-07-24T14:31
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
донецкая народная республика
клещеевка
ян гагин
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Село Клещеевка под Артемовском в Донецкой Народной Республике остается под контролем Вооруженных сил РФ, сообщил в эфире телеканала "Россия 24" советник врио главы ДНР Ян Гагин. "Что касается Клещеевки, она под контролем наших сил, и все эти инсинуации на счет того, что украинцы ее взяли, контролируют ее - это не так, это ложь, работа ЦИПСО", - сказал Гагин. Он объяснил, что зачастую многие населенные пункты в так называемой "серой" зоне на линии соприкосновения намеренно оставляют противнику, чтобы нанести там по нему артиллерийский удар. "Именно в этот момент населенный пункт действительно находится под контролем противника", - объяснил он. "Как раз ситуация вокруг Артемовска таким образом и выглядит. То есть там населенные пункты в "серой" зоне переходят из рук в руки по нескольку раз буквально за сутки. Это случается как раз из-за того, что мы допускаем противника на какой-то рубеж для того, чтобы просто размотать его артиллерией. Это нормально". - сказал Гагин. Село Клещеевка является одним из важных пригородов Артемовска, оно было освобождено в конце января.
https://ria.ru/20230721/artemovsk-1885419403.html
россия
донецкая народная республика
клещеевка
украина
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безопасность, россия, донецкая народная республика, клещеевка, ян гагин, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Донецкая Народная Республика, Клещеевка, Ян Гагин, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
В Донецке заверили, что село Клещеевка остается под контролем России

Советник Пушилина Гагин назвал сообщения о взятии ВСУ Клещеевки ложью и работой ЦИПСО

© РИА Новости | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий в селе у линии соприкосновения на Артемовском направлении
Российский военнослужащий в селе у линии соприкосновения на Артемовском направлении - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
© РИА Новости
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Российский военнослужащий в селе у линии соприкосновения на Артемовском направлении. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Село Клещеевка под Артемовском в Донецкой Народной Республике остается под контролем Вооруженных сил РФ, сообщил в эфире телеканала "Россия 24" советник врио главы ДНР Ян Гагин.
"Что касается Клещеевки, она под контролем наших сил, и все эти инсинуации на счет того, что украинцы ее взяли, контролируют ее - это не так, это ложь, работа ЦИПСО", - сказал Гагин. Он объяснил, что зачастую многие населенные пункты в так называемой "серой" зоне на линии соприкосновения намеренно оставляют противнику, чтобы нанести там по нему артиллерийский удар. "Именно в этот момент населенный пункт действительно находится под контролем противника", - объяснил он.
"Как раз ситуация вокруг Артемовска таким образом и выглядит. То есть там населенные пункты в "серой" зоне переходят из рук в руки по нескольку раз буквально за сутки. Это случается как раз из-за того, что мы допускаем противника на какой-то рубеж для того, чтобы просто размотать его артиллерией. Это нормально". - сказал Гагин.
Село Клещеевка является одним из важных пригородов Артемовска, оно было освобождено в конце января.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияДонецкая Народная РеспубликаКлещеевкаЯн ГагинУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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