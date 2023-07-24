https://ria.ru/20230724/klescheevka-1885961782.html
В Донецке заверили, что село Клещеевка остается под контролем России
В Донецке заверили, что село Клещеевка остается под контролем России - РИА Новости, 24.07.2023
В Донецке заверили, что село Клещеевка остается под контролем России
Село Клещеевка под Артемовском в Донецкой Народной Республике остается под контролем Вооруженных сил РФ, сообщил в эфире телеканала "Россия 24" советник врио... РИА Новости, 24.07.2023
2023-07-24T14:31
2023-07-24T14:31
2023-07-24T14:31
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
донецкая народная республика
клещеевка
ян гагин
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Село Клещеевка под Артемовском в Донецкой Народной Республике остается под контролем Вооруженных сил РФ, сообщил в эфире телеканала "Россия 24" советник врио главы ДНР Ян Гагин. "Что касается Клещеевки, она под контролем наших сил, и все эти инсинуации на счет того, что украинцы ее взяли, контролируют ее - это не так, это ложь, работа ЦИПСО", - сказал Гагин. Он объяснил, что зачастую многие населенные пункты в так называемой "серой" зоне на линии соприкосновения намеренно оставляют противнику, чтобы нанести там по нему артиллерийский удар. "Именно в этот момент населенный пункт действительно находится под контролем противника", - объяснил он. "Как раз ситуация вокруг Артемовска таким образом и выглядит. То есть там населенные пункты в "серой" зоне переходят из рук в руки по нескольку раз буквально за сутки. Это случается как раз из-за того, что мы допускаем противника на какой-то рубеж для того, чтобы просто размотать его артиллерией. Это нормально". - сказал Гагин. Село Клещеевка является одним из важных пригородов Артемовска, оно было освобождено в конце января.
https://ria.ru/20230721/artemovsk-1885419403.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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В Донецке заверили, что село Клещеевка остается под контролем России
Советник Пушилина Гагин назвал сообщения о взятии ВСУ Клещеевки ложью и работой ЦИПСО