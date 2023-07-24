https://ria.ru/20230724/klescheevka-1885961782.html

В Донецке заверили, что село Клещеевка остается под контролем России

В Донецке заверили, что село Клещеевка остается под контролем России - РИА Новости, 24.07.2023

В Донецке заверили, что село Клещеевка остается под контролем России

Село Клещеевка под Артемовском в Донецкой Народной Республике остается под контролем Вооруженных сил РФ, сообщил в эфире телеканала "Россия 24" советник врио... РИА Новости, 24.07.2023

2023-07-24T14:31

2023-07-24T14:31

2023-07-24T14:31

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

донецкая народная республика

клещеевка

ян гагин

украина

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Село Клещеевка под Артемовском в Донецкой Народной Республике остается под контролем Вооруженных сил РФ, сообщил в эфире телеканала "Россия 24" советник врио главы ДНР Ян Гагин. "Что касается Клещеевки, она под контролем наших сил, и все эти инсинуации на счет того, что украинцы ее взяли, контролируют ее - это не так, это ложь, работа ЦИПСО", - сказал Гагин. Он объяснил, что зачастую многие населенные пункты в так называемой "серой" зоне на линии соприкосновения намеренно оставляют противнику, чтобы нанести там по нему артиллерийский удар. "Именно в этот момент населенный пункт действительно находится под контролем противника", - объяснил он. "Как раз ситуация вокруг Артемовска таким образом и выглядит. То есть там населенные пункты в "серой" зоне переходят из рук в руки по нескольку раз буквально за сутки. Это случается как раз из-за того, что мы допускаем противника на какой-то рубеж для того, чтобы просто размотать его артиллерией. Это нормально". - сказал Гагин. Село Клещеевка является одним из важных пригородов Артемовска, оно было освобождено в конце января.

https://ria.ru/20230721/artemovsk-1885419403.html

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донецкая народная республика

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, донецкая народная республика, клещеевка, ян гагин, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр