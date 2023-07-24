В Оренбуржье заработают еще пять кластеров проекта "Профессионалитет"
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Кластер федерального проекта "Профессионалитет"
ОРЕНБУРГ, 24 июл - РИА Новости. В 2024 году в Оренбуржье начнут работу еще пять кластеров федерального проекта "Профессионалитет"; всего их будет 14 – из них 10 учебно-производственных и четыре образовательных, сообщает пресс-служба областного правительства.
"На базе Ташлинского политехнического техникума и Бугурусланского нефтяного колледжа совместно с ведущими нефтегазовыми компаниями региона создадим топливно-энергетический кластер. На оснащение площадок каждое учебное заведение получит больше 140 миллионов рублей из федерального, регионального бюджетов и от предприятий-работодателей. Будет организовано обучение по 11 специальностям", - отметил губернатор Оренбуржья Денис Паслер.
По его совам, "Профессионалитет" является мощным инструментом, который позволяет не просто повышать качество профессионального образования в регионе, а подготовить кадры для реального сектора экономики по актуальным запросам предприятий с учетом их развития.
Говоря о финансировании проекта, пресс-служба отмечает, что колледж сервиса Оренбурга, Торгово-технологический техникум Орска и Оренбургский областной медицинский колледж получили суммарно 285,1 миллиона рублей на создание образовательных площадок. Здесь будут готовить поваров, кондитеров, специалистов в сфере туризма и банковского дела, акушеров, лаборантов.