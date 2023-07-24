https://ria.ru/20230724/kitay-1885932901.html

МИД КНР прокомментировал ситуацию с отсутствием главы ведомства

МИД КНР прокомментировал ситуацию с отсутствием главы ведомства - РИА Новости, 24.07.2023

МИД КНР прокомментировал ситуацию с отсутствием главы ведомства

Официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя на брифинге в понедельник длительное отсутствие в публичном пространстве министра иностранных дел Китая... РИА Новости, 24.07.2023

2023-07-24T12:27

2023-07-24T12:27

2023-07-24T12:27

в мире

китай

мао нин

цинь ган

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ПЕКИН, 24 июл - РИА Новости. Официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя на брифинге в понедельник длительное отсутствие в публичном пространстве министра иностранных дел Китая Цинь Гана, заявила, что у нее нет информации по этому вопросу. Цинь Ган не появлялся на публике уже около месяца, это вызвало большое количество спекуляций в СМИ. "У меня нет информации, которую я могла бы предоставить", - сказала Мао Нин, отвечая на вопрос о том, есть ли у нее сведения о местоположении Цинь Гана. Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщало, что министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли отложил свою поездку в Пекин, на это могло повлиять исчезновение из публичного пространства главы МИД Китая Цинь Гана. Цинь Ган пропустил ежегодную встречу министров иностранных дел Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), которая проходила в Джакарте 11-15 июля, вместо него в Индонезию поехал глава Канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И. По заявлению официального представителя МИД КНР, встречу в Джакарте Цинь Ган пропустил "по состоянию здоровья".

https://ria.ru/20230722/sallivan-1885636109.html

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в мире, китай, мао нин, цинь ган