Рейтинг@Mail.ru
МИД КНР прокомментировал ситуацию с отсутствием главы ведомства - РИА Новости, 24.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:27 24.07.2023
https://ria.ru/20230724/kitay-1885932901.html
МИД КНР прокомментировал ситуацию с отсутствием главы ведомства
МИД КНР прокомментировал ситуацию с отсутствием главы ведомства - РИА Новости, 24.07.2023
МИД КНР прокомментировал ситуацию с отсутствием главы ведомства
Официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя на брифинге в понедельник длительное отсутствие в публичном пространстве министра иностранных дел Китая... РИА Новости, 24.07.2023
2023-07-24T12:27
2023-07-24T12:27
в мире
китай
мао нин
цинь ган
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/03/1828930435_0:285:2953:1946_1920x0_80_0_0_dfa485f5cbd1d15c5c92f3acc4cfd87b.jpg
ПЕКИН, 24 июл - РИА Новости. Официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя на брифинге в понедельник длительное отсутствие в публичном пространстве министра иностранных дел Китая Цинь Гана, заявила, что у нее нет информации по этому вопросу. Цинь Ган не появлялся на публике уже около месяца, это вызвало большое количество спекуляций в СМИ. "У меня нет информации, которую я могла бы предоставить", - сказала Мао Нин, отвечая на вопрос о том, есть ли у нее сведения о местоположении Цинь Гана. Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщало, что министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли отложил свою поездку в Пекин, на это могло повлиять исчезновение из публичного пространства главы МИД Китая Цинь Гана. Цинь Ган пропустил ежегодную встречу министров иностранных дел Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), которая проходила в Джакарте 11-15 июля, вместо него в Индонезию поехал глава Канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И. По заявлению официального представителя МИД КНР, встречу в Джакарте Цинь Ган пропустил "по состоянию здоровья".
https://ria.ru/20230722/sallivan-1885636109.html
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/03/1828930435_0:0:2625:1968_1920x0_80_0_0_b62fce4d6971dc9e0abd29e4bc33519a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, китай, мао нин, цинь ган
В мире, Китай, Мао Нин, Цинь Ган
МИД КНР прокомментировал ситуацию с отсутствием главы ведомства

МИД КНР заявил, что не располагает информацией о местонахождении главы ведомства Цинь Гана

© AP Photo / Elizabeth DalzielМинистр иностранных дел Китая Цинь Ган
Министр иностранных дел Китая Цинь Ган - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
© AP Photo / Elizabeth Dalziel
Министр иностранных дел Китая Цинь Ган. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 24 июл - РИА Новости. Официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя на брифинге в понедельник длительное отсутствие в публичном пространстве министра иностранных дел Китая Цинь Гана, заявила, что у нее нет информации по этому вопросу.
Цинь Ган не появлялся на публике уже около месяца, это вызвало большое количество спекуляций в СМИ.
«
"У меня нет информации, которую я могла бы предоставить", - сказала Мао Нин, отвечая на вопрос о том, есть ли у нее сведения о местоположении Цинь Гана.
Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщало, что министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли отложил свою поездку в Пекин, на это могло повлиять исчезновение из публичного пространства главы МИД Китая Цинь Гана.
Цинь Ган пропустил ежегодную встречу министров иностранных дел Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), которая проходила в Джакарте 11-15 июля, вместо него в Индонезию поехал глава Канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И. По заявлению официального представителя МИД КНР, встречу в Джакарте Цинь Ган пропустил "по состоянию здоровья".
Cоветник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан - РИА Новости, 1920, 22.07.2023
В Белом доме не знают, куда пропал министр иностранных дел Китая
22 июля, 06:20
 
В миреКитайМао НинЦинь Ган
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала