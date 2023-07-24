https://ria.ru/20230724/kitay-1885927684.html
В Китае прокомментировали слова ЦРУ о восстановлении агентуры в КНР
В Китае прокомментировали слова ЦРУ о восстановлении агентуры в КНР - РИА Новости, 24.07.2023
В Китае прокомментировали слова ЦРУ о восстановлении агентуры в КНР
Китай озабочен заявлениями ЦРУ о прогрессе в работе над восстановлением разведывательной сети в Китае, заявила на брифинге в понедельник официальный... РИА Новости, 24.07.2023
2023-07-24T12:12
2023-07-24T12:12
2023-07-24T12:12
в мире
китай
сша
мао нин
уильям бернс
центральное разведывательное управление (цру)
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ПЕКИН, 24 июл – РИА Новости. Китай озабочен заявлениями ЦРУ о прогрессе в работе над восстановлением разведывательной сети в Китае, заявила на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Мао Нин. Ранее шеф ЦРУ Уильям Бернс заявил, что его спецслужба в последние годы очень напряженно работала над восстановлением сети агентов в Китае, которую сильно "потрепали" местные контрразведчики, и добилась в этом прогресса. "Мы обратили внимание на соответствующие сообщения и выражаем озабоченность в связи с этим. США с одной стороны постоянно распространяют ложную информацию о шпионских атаках со стороны Китая, а с другой - открыто заявляют о желании осуществлять крупномасштабную разведывательную деятельность в Китае. Это очень показательно", - сказала Мао Нин. Она добавила, что Китай примет все необходимые меры, чтобы защитить свою государственную безопасность.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, сша, мао нин, уильям бернс, центральное разведывательное управление (цру)
В мире, Китай, США, Мао Нин, Уильям Бернс, Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
В Китае прокомментировали слова ЦРУ о восстановлении агентуры в КНР
МИД: Китай озабочен заявлениями ЦРУ о восстановлении разведывательной сети в КНР