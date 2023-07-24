https://ria.ru/20230724/kirgiziya-1885909359.html

Президент Киргизии заявил, что русский язык в стране не дискриминируют

Президент Киргизии заявил, что русский язык в стране не дискриминируют - РИА Новости, 24.07.2023

Президент Киргизии заявил, что русский язык в стране не дискриминируют

Русский язык в Киргизии дискриминации не подвергается, заявил президент республики Садыр Жапаров в интервью киргизскому агентству "Кабар". РИА Новости, 24.07.2023

2023-07-24T10:59

2023-07-24T10:59

2023-07-24T10:59

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БИШКЕК, 24 июл - РИА Новости. Русский язык в Киргизии дискриминации не подвергается, заявил президент республики Садыр Жапаров в интервью киргизскому агентству "Кабар". Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя введенный в Киргизии закон о государственном языке, назвал его принятие "не вполне демократичным", упомянув норму документа, в которой знать киргизский язык отныне обязаны учителя и врачи. "В нем (новом законе - ред.) нет умысла подвергать русский язык дискриминации. Наоборот, в нем указано, что русский язык будет применяться в качестве официального. Такая норма есть и в конституции. Она сохранится и в дальнейшем. К учителям и врачам закон отношения не имеет", - сказал глава государства в интервью агентству "Кабар". Жапаров уточнил, что учителей русского языка русской национальности никто не будет увольнять с работы по причине того, что он не знает киргизского. "Для нас русский язык играет столь же важную роль, какую несет кыргызский, потому что мы выстраиваем отношения со странами СНГ посредством русского языка. Также и с Китаем, арабскими и европейскими странами мы ведем переговоры на русском языке", - приводит слова президента агентство. Как уточнил глава Киргизии, акцент в законопроекте делается на развитии киргизского языка не в ущерб другим. "Государственные служащие, депутаты, как мы замечаем, выступают наполовину на русском и наполовину на кыргызском. Никто не говорит на чистом русском или чистом кыргызском. Всегда вперемешку. Поэтому нам надо овладеть обоими языками на должном уровне. Наряду с ними стоит еще изучать английский, французский, китайский и другие языки, ведь чем больше их знать, тем лучше", - подчеркнул Жапаров. Киргизский лидер подписал закон о госязыке 17 июля. Статьей документа определен перечень лиц, которые обязаны владеть киргизским языком и использовать его при исполнении служебных обязанностей. Среди них упоминаются руководители, сотрудники учебных заведений всех форм собственности, педагогические, научно-педагогические и научные работники, кроме иностранцев или лиц без гражданства, а также медицинские работники государственных и муниципальных учреждений здравоохранения.

https://ria.ru/20230719/kirgiziya-1885000831.html

https://ria.ru/20230601/yazyk-1875667304.html

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Кирилл Волков

в мире, киргизия, россия, садыр жапаров, русский язык в мире