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Путин подписал закон о праве на кредитные каникулы на постоянной основе - РИА Новости, 24.07.2023
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13:34 24.07.2023 (обновлено: 14:47 24.07.2023)
https://ria.ru/20230724/kanikuly-1885948727.html
Путин подписал закон о праве на кредитные каникулы на постоянной основе
Путин подписал закон о праве на кредитные каникулы на постоянной основе - РИА Новости, 24.07.2023
Путин подписал закон о праве на кредитные каникулы на постоянной основе
Владимир Путин подписал закон, который закрепляет на постоянной основе право россиян на кредитные каникулы по потребительским кредитам (займам), документ... РИА Новости, 24.07.2023
2023-07-24T13:34
2023-07-24T14:47
россия
владимир путин
анатолий аксаков
госдума рф
экономика
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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Владимир Путин подписал закон, который закрепляет на постоянной основе право россиян на кредитные каникулы по потребительским кредитам (займам), документ опубликован на портале правовой информации.Каникулы по потребительским кредитам введены в 2020 году как временная мера поддержки в период пандемии, впоследствии их продлили. С даты вступления нового закона в силу — 1 января 2024 года — эта норма будет действовать на постоянной основе.Документ закрепляет права заемщиков, попавших в трудную жизненную ситуацию. К таковым отнесено проживание гражданином в жилом помещении, находящемся в зоне чрезвычайной ситуации (ЧС), нарушение условий его жизнедеятельности и утрата им имущества в результате ЧС. В этих ситуациях обратиться к кредитору необходимо в течение 60 дней со дня установления соответствующих фактов.По закону возможно потребовать от кредитора льготный период на срок до шести месяцев по кредиту (займу), если размер задолженности не превышает значения, определенного правительством. До установления кабмином максимального размера кредита действуют предельные значения, прописанные в законе: для автокредитов 1,6 миллиона рублей, для остальных — 450 тысяч рублей, для кредитных карт — 150 тысяч рублей.Кредитные каникулы предоставляются при условии снижения доходов заемщика за последние два месяца более чем на 30 процентов по сравнению с его среднемесячным доходом за последний год. Причем обратиться за ними можно в любой момент в течение времени действия договора.Закон предусматривает, что право на кредитные каникулы может быть реализовано только один раз за время действия конкретного договора. Как заявил ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, в этот льготный период "можно не вносить платежи по кредиту, а можно вносить, если есть такое желание". В течение этого периода запрещается начисление неустойки (штрафов, пени), обращение взыскания на предмет залога, обращение к поручителю заемщика. Однако на текущую задолженность будут начисляться проценты.
https://ria.ru/20230713/nalog-1883875430.html
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россия, владимир путин, анатолий аксаков, госдума рф, экономика
Россия, Владимир Путин, Анатолий Аксаков, Госдума РФ, Экономика
Путин подписал закон о праве на кредитные каникулы на постоянной основе

Путин подписал закон, закрепляющий право на кредитные каникулы на постоянной основе

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкОтделение Сбербанка
Отделение Сбербанка - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Владимир Путин подписал закон, который закрепляет на постоянной основе право россиян на кредитные каникулы по потребительским кредитам (займам), документ опубликован на портале правовой информации.
Каникулы по потребительским кредитам введены в 2020 году как временная мера поддержки в период пандемии, впоследствии их продлили. С даты вступления нового закона в силу — 1 января 2024 года — эта норма будет действовать на постоянной основе.
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Документ закрепляет права заемщиков, попавших в трудную жизненную ситуацию. К таковым отнесено проживание гражданином в жилом помещении, находящемся в зоне чрезвычайной ситуации (ЧС), нарушение условий его жизнедеятельности и утрата им имущества в результате ЧС. В этих ситуациях обратиться к кредитору необходимо в течение 60 дней со дня установления соответствующих фактов.
По закону возможно потребовать от кредитора льготный период на срок до шести месяцев по кредиту (займу), если размер задолженности не превышает значения, определенного правительством. До установления кабмином максимального размера кредита действуют предельные значения, прописанные в законе: для автокредитов 1,6 миллиона рублей, для остальных — 450 тысяч рублей, для кредитных карт — 150 тысяч рублей.
Кредитные каникулы предоставляются при условии снижения доходов заемщика за последние два месяца более чем на 30 процентов по сравнению с его среднемесячным доходом за последний год. Причем обратиться за ними можно в любой момент в течение времени действия договора.
Закон предусматривает, что право на кредитные каникулы может быть реализовано только один раз за время действия конкретного договора. Как заявил ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, в этот льготный период "можно не вносить платежи по кредиту, а можно вносить, если есть такое желание". В течение этого периода запрещается начисление неустойки (штрафов, пени), обращение взыскания на предмет залога, обращение к поручителю заемщика. Однако на текущую задолженность будут начисляться проценты.
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