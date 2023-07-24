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Мощные взрывы прогремели в Измаиле Одесской области, сообщили СМИ

Мощные взрывы прогремели в Измаиле Одесской области, сообщили СМИ - РИА Новости, 24.07.2023

Мощные взрывы прогремели в Измаиле Одесской области, сообщили СМИ

Мощные взрывы прогремели в городе Измаиле Одесской области, в регионе объявлена воздушная тревога, передает украинское издание "Зеркало недели". РИА Новости, 24.07.2023

2023-07-24T03:25

2023-07-24T03:25

2023-07-24T08:39

специальная военная операция на украине

одесская область

в мире

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Мощные взрывы прогремели в городе Измаиле Одесской области, в регионе объявлена воздушная тревога, передает украинское издание "Зеркало недели"."Сообщают о мощных взрывах в городе Измаил", - говорится в сообщении в Telegram-канале издания.Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в регионе объявлена воздушная тревога.В Измаиле располагается морской торговый порт, являющийся важным транспортным узлом. Он был задействован в зерновой сделке.Ранее украинский телеканал ТСН сообщал о взрывах в Одесской области.На этой неделе вооруженные силы нанесли целую серию ударов по Одессе, Ильичевску и Николаеву, в том числе по местам производства и хранения катеров-дронов, с помощью которых ВСУ планировали теракты против России.Мэр Одессы Геннадий Труханов назвал эти удары самыми масштабными с начала спецоперации.Действия российских военных стали ударами возмездия после теракта, совершенного киевским режимом на Крымском мосту 17 июля. При атаке переправы двумя надводными беспилотниками погибла семейная пара из Белгородской области, их 14-летнюю дочь госпитализировали с травмами. На автомобильной части моста разрушен пролет в сторону Керчи. Восстановить двустороннее движение на этом участке планируется в сентябре.

https://ria.ru/20230722/vzryvy-1885632246.html

одесская область

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одесская область, в мире, вооруженные силы рф