https://ria.ru/20230724/israel-1885978017.html

В Израиле одобрили законопроект о судебной реформе

В Израиле одобрили законопроект о судебной реформе - РИА Новости, 24.07.2023

В Израиле одобрили законопроект о судебной реформе

Парламент Израиля (Кнессет) окончательно принял спорный законопроект о "факторе разумности" в рамках судебной реформы, следует из трансляции голосования на... РИА Новости, 24.07.2023

2023-07-24T15:53

2023-07-24T15:53

2023-07-24T16:08

в мире

израиль

кнессет израиля

протесты против судебной реформы в израиле

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ТЕЛЬ-АВИВ, 24 июл - РИА Новости. Парламент Израиля (Кнессет) окончательно принял спорный законопроект о "факторе разумности" в рамках судебной реформы, следует из трансляции голосования на сайте Кнессета.За принятие законопроекта проголосовали 64 депутата от правящей коалиции в 120-местном парламенте, против принятия законопроекта было 0 голосов, так как оппозиционные парламентарии бойкотировали решающее голосование и покинули зал заседаний.Таким образом, несмотря на сильное давление общественности и оппозиции, правительству удалось положить начало практическому внедрению судебной реформы.

https://ria.ru/20230724/bayden-1885857361.html

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