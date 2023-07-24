https://ria.ru/20230724/israel-1885978017.html
В Израиле одобрили законопроект о судебной реформе
В Израиле одобрили законопроект о судебной реформе - РИА Новости, 24.07.2023
В Израиле одобрили законопроект о судебной реформе
Парламент Израиля (Кнессет) окончательно принял спорный законопроект о "факторе разумности" в рамках судебной реформы, следует из трансляции голосования на... РИА Новости, 24.07.2023
2023-07-24T15:53
2023-07-24T15:53
2023-07-24T16:08
в мире
израиль
кнессет израиля
протесты против судебной реформы в израиле
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ТЕЛЬ-АВИВ, 24 июл - РИА Новости. Парламент Израиля (Кнессет) окончательно принял спорный законопроект о "факторе разумности" в рамках судебной реформы, следует из трансляции голосования на сайте Кнессета.За принятие законопроекта проголосовали 64 депутата от правящей коалиции в 120-местном парламенте, против принятия законопроекта было 0 голосов, так как оппозиционные парламентарии бойкотировали решающее голосование и покинули зал заседаний.Таким образом, несмотря на сильное давление общественности и оппозиции, правительству удалось положить начало практическому внедрению судебной реформы.
https://ria.ru/20230724/bayden-1885857361.html
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в мире, израиль, кнессет израиля, протесты против судебной реформы в израиле
В мире, Израиль, Кнессет Израиля, Протесты против судебной реформы в Израиле
В Израиле одобрили законопроект о судебной реформе
Парламент Израиля одобрил законопроект о спорной судебной реформе
ТЕЛЬ-АВИВ, 24 июл - РИА Новости. Парламент Израиля (Кнессет) окончательно принял спорный законопроект о "факторе разумности" в рамках судебной реформы, следует из трансляции голосования на сайте Кнессета.
За принятие законопроекта проголосовали 64 депутата от правящей коалиции в 120-местном парламенте, против принятия законопроекта было 0 голосов, так как оппозиционные парламентарии бойкотировали решающее голосование и покинули зал заседаний.
Таким образом, несмотря на сильное давление общественности и оппозиции, правительству удалось положить начало практическому внедрению судебной реформы.
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