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В Израиле одобрили законопроект о судебной реформе - РИА Новости, 24.07.2023
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15:53 24.07.2023 (обновлено: 16:08 24.07.2023)
https://ria.ru/20230724/israel-1885978017.html
В Израиле одобрили законопроект о судебной реформе
В Израиле одобрили законопроект о судебной реформе - РИА Новости, 24.07.2023
В Израиле одобрили законопроект о судебной реформе
Парламент Израиля (Кнессет) окончательно принял спорный законопроект о "факторе разумности" в рамках судебной реформы, следует из трансляции голосования на... РИА Новости, 24.07.2023
2023-07-24T15:53
2023-07-24T16:08
в мире
израиль
кнессет израиля
протесты против судебной реформы в израиле
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ТЕЛЬ-АВИВ, 24 июл - РИА Новости. Парламент Израиля (Кнессет) окончательно принял спорный законопроект о "факторе разумности" в рамках судебной реформы, следует из трансляции голосования на сайте Кнессета.За принятие законопроекта проголосовали 64 депутата от правящей коалиции в 120-местном парламенте, против принятия законопроекта было 0 голосов, так как оппозиционные парламентарии бойкотировали решающее голосование и покинули зал заседаний.Таким образом, несмотря на сильное давление общественности и оппозиции, правительству удалось положить начало практическому внедрению судебной реформы.
https://ria.ru/20230724/bayden-1885857361.html
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в мире, израиль, кнессет израиля, протесты против судебной реформы в израиле
В мире, Израиль, Кнессет Израиля, Протесты против судебной реформы в Израиле
В Израиле одобрили законопроект о судебной реформе

Парламент Израиля одобрил законопроект о спорной судебной реформе

© iStock.com / peterspiroКнессет. Иерусалим, Израиль
Кнессет. Иерусалим, Израиль - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
© iStock.com / peterspiro
Кнессет. Иерусалим, Израиль . Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 24 июл - РИА Новости. Парламент Израиля (Кнессет) окончательно принял спорный законопроект о "факторе разумности" в рамках судебной реформы, следует из трансляции голосования на сайте Кнессета.
За принятие законопроекта проголосовали 64 депутата от правящей коалиции в 120-местном парламенте, против принятия законопроекта было 0 голосов, так как оппозиционные парламентарии бойкотировали решающее голосование и покинули зал заседаний.
Таким образом, несмотря на сильное давление общественности и оппозиции, правительству удалось положить начало практическому внедрению судебной реформы.
Демонстранты с флагами Израиля рядом с баннером с изображением премьер-министра Биньямина Нетаньяху во время акции против реформы судебной системы в Тель-Авиве, Израиль - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
Байден заявил, что Нетаньяху не стоит форсировать судебную реформу
Вчера, 01:53
 
В миреИзраильКнессет ИзраиляПротесты против судебной реформы в Израиле
 
 
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