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Разработчик "Искандеров" нарастил выпуск ряда изделий в 2,5 раза - РИА Новости, 24.07.2023
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03:03 24.07.2023 (обновлено: 04:28 24.07.2023)
https://ria.ru/20230724/iskander-1885860225.html
Разработчик "Искандеров" нарастил выпуск ряда изделий в 2,5 раза
Разработчик "Искандеров" нарастил выпуск ряда изделий в 2,5 раза - РИА Новости, 24.07.2023
Разработчик "Искандеров" нарастил выпуск ряда изделий в 2,5 раза
Научно-производственная корпорация "Конструкторское бюро машиностроения" (КБМ, входит в "Высокоточные комплексы" Ростеха), являющаяся в том числе разработчиком... РИА Новости, 24.07.2023
2023-07-24T03:03
2023-07-24T04:28
высокоточные комплексы
безопасность
ростех
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МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Научно-производственная корпорация "Конструкторское бюро машиностроения" (КБМ, входит в "Высокоточные комплексы" Ростеха), являющаяся в том числе разработчиком ракетного комплекса "Искандер", в два с половиной раза увеличила производство ряда изделий и с начала 2023 года на 100% выполняет гособоронзаказ, сообщили в пресс-службе "Высокоточных комплексов". "Научно-производственная корпорация "Конструкторское бюро машиностроения" с начала 2023 года исполнила гособоронзаказ на 100%. Выполнение ГОЗ отслеживается подекадно. Ни в одной декаде отклонения от графика не было", - сообщили в холдинге. По сравнению с 2022 годом в КБМ в два с половиной раза "увеличили производство изделий по некоторым направлениям", отмечается в сообщении.Коломенское "Конструкторское бюро машиностроения" является разработчиком и производителем переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК), противотанковых ракетных комплексов, оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер", авиационных ракет, комплексов активной защиты для бронетехники.
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высокоточные комплексы, безопасность, ростех
Высокоточные комплексы, Безопасность, Ростех
Разработчик "Искандеров" нарастил выпуск ряда изделий в 2,5 раза

Корпорация КБМ, создающая "Искандеры", за год нарастила выпуск ряда изделий в 2,5 раза

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкОперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М"
Оперативно-тактический ракетный комплекс Искандер-М - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М". Архивное фото
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МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Научно-производственная корпорация "Конструкторское бюро машиностроения" (КБМ, входит в "Высокоточные комплексы" Ростеха), являющаяся в том числе разработчиком ракетного комплекса "Искандер", в два с половиной раза увеличила производство ряда изделий и с начала 2023 года на 100% выполняет гособоронзаказ, сообщили в пресс-службе "Высокоточных комплексов".
«
"Научно-производственная корпорация "Конструкторское бюро машиностроения" с начала 2023 года исполнила гособоронзаказ на 100%. Выполнение ГОЗ отслеживается подекадно. Ни в одной декаде отклонения от графика не было", - сообщили в холдинге.
По сравнению с 2022 годом в КБМ в два с половиной раза "увеличили производство изделий по некоторым направлениям", отмечается в сообщении.
Коломенское "Конструкторское бюро машиностроения" является разработчиком и производителем переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК), противотанковых ракетных комплексов, оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер", авиационных ракет, комплексов активной защиты для бронетехники.
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