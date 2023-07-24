https://ria.ru/20230724/iskander-1885860225.html

Разработчик "Искандеров" нарастил выпуск ряда изделий в 2,5 раза

Разработчик "Искандеров" нарастил выпуск ряда изделий в 2,5 раза - РИА Новости, 24.07.2023

Разработчик "Искандеров" нарастил выпуск ряда изделий в 2,5 раза

Научно-производственная корпорация "Конструкторское бюро машиностроения" (КБМ, входит в "Высокоточные комплексы" Ростеха), являющаяся в том числе разработчиком... РИА Новости, 24.07.2023

2023-07-24T03:03

2023-07-24T03:03

2023-07-24T04:28

высокоточные комплексы

безопасность

ростех

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МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Научно-производственная корпорация "Конструкторское бюро машиностроения" (КБМ, входит в "Высокоточные комплексы" Ростеха), являющаяся в том числе разработчиком ракетного комплекса "Искандер", в два с половиной раза увеличила производство ряда изделий и с начала 2023 года на 100% выполняет гособоронзаказ, сообщили в пресс-службе "Высокоточных комплексов". "Научно-производственная корпорация "Конструкторское бюро машиностроения" с начала 2023 года исполнила гособоронзаказ на 100%. Выполнение ГОЗ отслеживается подекадно. Ни в одной декаде отклонения от графика не было", - сообщили в холдинге. По сравнению с 2022 годом в КБМ в два с половиной раза "увеличили производство изделий по некоторым направлениям", отмечается в сообщении.Коломенское "Конструкторское бюро машиностроения" является разработчиком и производителем переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК), противотанковых ракетных комплексов, оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер", авиационных ракет, комплексов активной защиты для бронетехники.

https://ria.ru/20230426/belorussiya-1867787866.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

высокоточные комплексы, безопасность, ростех