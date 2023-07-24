Американские корпорации единолично контролируют интернет, заявил Патрушев
Патрушев: американские корпорации контролируют интернет ради глобального доминирования
© Sputnik / Арам Нерсесян | Перейти в медиабанкСекретарь Совета безопасности России Николай Патрушев
© Sputnik / Арам Нерсесян
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. Архивное фото
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Американские корпорации фактически единолично контролируют интернет ради своего глобального доминирования, странам БРИКС и их партнерам важно совместно двигаться в сторону интернационализации управления "всемирной паутиной", заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
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"Сегодня управление интернетом остается фактически под единоличным контролем американских корпораций. Через такой монополизм в области регулирования интернет-пространства США продвигают свои неоколониальные притязания на глобальное доминирование", - сказал Патрушев в Йоханнесбурге на заседании высоких представителей государств БРИКС, курирующих вопросы безопасности, с участием "Друзей БРИКС". Слова Патрушева приводит "Российская газета".
"Считаем важным совместно двигаться в сторону интернационализации управления глобальной сетью, повышения в этих процессах представленности и роли развивающихся государств", - добавил секретарь СБ РФ.
По словам Патрушева, "необходимо совместно добиваться формирования универсального международно-правового режима в цифровой среде, основанного на принципах суверенного равенства государств и невмешательства во внутренние дела".