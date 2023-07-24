https://ria.ru/20230724/internet-1885997665.html

Американские корпорации единолично контролируют интернет, заявил Патрушев

Американские корпорации единолично контролируют интернет, заявил Патрушев - РИА Новости, 24.07.2023

Американские корпорации единолично контролируют интернет, заявил Патрушев

Американские корпорации фактически единолично контролируют интернет ради своего глобального доминирования, странам БРИКС и их партнерам важно совместно... РИА Новости, 24.07.2023

2023-07-24T16:47

2023-07-24T16:47

2023-07-24T16:48

сша

николай патрушев

в мире

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Американские корпорации фактически единолично контролируют интернет ради своего глобального доминирования, странам БРИКС и их партнерам важно совместно двигаться в сторону интернационализации управления "всемирной паутиной", заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. "Сегодня управление интернетом остается фактически под единоличным контролем американских корпораций. Через такой монополизм в области регулирования интернет-пространства США продвигают свои неоколониальные притязания на глобальное доминирование", - сказал Патрушев в Йоханнесбурге на заседании высоких представителей государств БРИКС, курирующих вопросы безопасности, с участием "Друзей БРИКС". Слова Патрушева приводит "Российская газета"."Считаем важным совместно двигаться в сторону интернационализации управления глобальной сетью, повышения в этих процессах представленности и роли развивающихся государств", - добавил секретарь СБ РФ.По словам Патрушева, "необходимо совместно добиваться формирования универсального международно-правового режима в цифровой среде, основанного на принципах суверенного равенства государств и невмешательства во внутренние дела".

https://ria.ru/20230512/medvedev-1871362124.html

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сша, николай патрушев, в мире, брикс, технологии