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Американские корпорации единолично контролируют интернет, заявил Патрушев - РИА Новости, 24.07.2023
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16:47 24.07.2023 (обновлено: 16:48 24.07.2023)
https://ria.ru/20230724/internet-1885997665.html
Американские корпорации единолично контролируют интернет, заявил Патрушев
Американские корпорации единолично контролируют интернет, заявил Патрушев - РИА Новости, 24.07.2023
Американские корпорации единолично контролируют интернет, заявил Патрушев
Американские корпорации фактически единолично контролируют интернет ради своего глобального доминирования, странам БРИКС и их партнерам важно совместно... РИА Новости, 24.07.2023
2023-07-24T16:47
2023-07-24T16:48
сша
николай патрушев
в мире
брикс
технологии
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Американские корпорации фактически единолично контролируют интернет ради своего глобального доминирования, странам БРИКС и их партнерам важно совместно двигаться в сторону интернационализации управления "всемирной паутиной", заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. "Сегодня управление интернетом остается фактически под единоличным контролем американских корпораций. Через такой монополизм в области регулирования интернет-пространства США продвигают свои неоколониальные притязания на глобальное доминирование", - сказал Патрушев в Йоханнесбурге на заседании высоких представителей государств БРИКС, курирующих вопросы безопасности, с участием "Друзей БРИКС". Слова Патрушева приводит "Российская газета"."Считаем важным совместно двигаться в сторону интернационализации управления глобальной сетью, повышения в этих процессах представленности и роли развивающихся государств", - добавил секретарь СБ РФ.По словам Патрушева, "необходимо совместно добиваться формирования универсального международно-правового режима в цифровой среде, основанного на принципах суверенного равенства государств и невмешательства во внутренние дела".
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сша, николай патрушев, в мире, брикс, технологии
США, Николай Патрушев, В мире, БРИКС, Технологии
Американские корпорации единолично контролируют интернет, заявил Патрушев

Патрушев: американские корпорации контролируют интернет ради глобального доминирования

© Sputnik / Арам Нерсесян | Перейти в медиабанкСекретарь Совета безопасности России Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
© Sputnik / Арам Нерсесян
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Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Американские корпорации фактически единолично контролируют интернет ради своего глобального доминирования, странам БРИКС и их партнерам важно совместно двигаться в сторону интернационализации управления "всемирной паутиной", заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
«
"Сегодня управление интернетом остается фактически под единоличным контролем американских корпораций. Через такой монополизм в области регулирования интернет-пространства США продвигают свои неоколониальные притязания на глобальное доминирование", - сказал Патрушев в Йоханнесбурге на заседании высоких представителей государств БРИКС, курирующих вопросы безопасности, с участием "Друзей БРИКС". Слова Патрушева приводит "Российская газета".
"Считаем важным совместно двигаться в сторону интернационализации управления глобальной сетью, повышения в этих процессах представленности и роли развивающихся государств", - добавил секретарь СБ РФ.
По словам Патрушева, "необходимо совместно добиваться формирования универсального международно-правового режима в цифровой среде, основанного на принципах суверенного равенства государств и невмешательства во внутренние дела".
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