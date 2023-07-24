https://ria.ru/20230724/indoneziya-1885860080.html
Индонезия заявила, что дедолларизация АСЕАН не связана с поддержкой России
Индонезия заявила, что дедолларизация АСЕАН не связана с поддержкой России - РИА Новости, 24.07.2023
Индонезия заявила, что дедолларизация АСЕАН не связана с поддержкой России
В министерстве иностранных дел Индонезии считают, что стремление стран АСЕАН использовать местные валюты взамен доллара не связано с российской поддержкой этой... РИА Новости, 24.07.2023
2023-07-24T02:58
2023-07-24T02:58
2023-07-24T02:58
сергей лавров
индонезия
россия
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/37963/15/379631599_0:17:1000:580_1920x0_80_0_0_632dcc7bd4cb2ab0710d90979645d746.jpg
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. В министерстве иностранных дел Индонезии считают, что стремление стран АСЕАН использовать местные валюты взамен доллара не связано с российской поддержкой этой инициативы, сообщает портал HalloIndo. Россия поддерживает усилия стран-членов АСЕАН по усилению использования местных валют в регионе и снижению зависимости от международных валют, особенно доллара США, во избежание широкомасштабного воздействия мирового экономического кризиса. Россия также выразила готовность к практическому сотрудничеству с АСЕАН по продвижению использования местных валют, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече глав МИД стран АСЕАН в Джакарте. В ответ на это официальный представитель министерства иностранных дел Индонезии Теуку Файзасия заявил, что использование валют стран АСЕАН "не обязано быть связано с заявлением Лаврова, потому что это план, осуществление которого планировалась в течение длительного времени". "Это вообще не должно быть связано с проблемами глобального масштаба, потому что, конечно, у АСЕАН есть своя точка зрения и свой механизм", — подчеркнул Файзасия. Он напомнил, что когда в 1998 году разразился финансовый кризис, страны АСЕАН напрямую использовали свои соответствующие валюты для проведения операций с целью обеспечения финансовой стабильности. Файзасия не смог рассказать, насколько далеко продвинулось введение транзакций, совершаемых странами АСЕАН с использованием местных валют. Однако он признал, что использование местных валют "может облегчить и увеличить торговые операции внутри АСЕАН".
https://ria.ru/20230713/asean-1883915545.html
https://ria.ru/20230718/briks-1884837730.html
индонезия
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/37963/15/379631599_0:0:1000:750_1920x0_80_0_0_babceaf1ff4ecd6637b18bca751d6724.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей лавров, индонезия, россия, сша
Сергей Лавров, Индонезия, Россия, США
Индонезия заявила, что дедолларизация АСЕАН не связана с поддержкой России
HalloIndo: МИД Индонезии заявил, что дедолларизация АСЕАН не связана с поддержкой России
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости.
В министерстве иностранных дел Индонезии считают, что стремление стран АСЕАН использовать местные валюты взамен доллара не связано с российской поддержкой этой инициативы, сообщает портал HalloIndo
.
Россия
поддерживает усилия стран-членов АСЕАН по усилению использования местных валют в регионе и снижению зависимости от международных валют, особенно доллара США
, во избежание широкомасштабного воздействия мирового экономического кризиса. Россия также выразила готовность к практическому сотрудничеству с АСЕАН по продвижению использования местных валют, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров
на встрече глав МИД стран АСЕАН в Джакарте
.
Лавров не согласился с определением АСЕАН как неэффективной структуры
В ответ на это официальный представитель министерства иностранных дел Индонезии Теуку Файзасия заявил, что использование валют стран АСЕАН "не обязано быть связано с заявлением Лаврова, потому что это план, осуществление которого планировалась в течение длительного времени".
"Это вообще не должно быть связано с проблемами глобального масштаба, потому что, конечно, у АСЕАН есть своя точка зрения и свой механизм", — подчеркнул Файзасия.
Он напомнил, что когда в 1998 году разразился финансовый кризис, страны АСЕАН напрямую использовали свои соответствующие валюты для проведения операций с целью обеспечения финансовой стабильности.
Файзасия не смог рассказать, насколько далеко продвинулось введение транзакций, совершаемых странами АСЕАН с использованием местных валют. Однако он признал, что использование местных валют "может облегчить и увеличить торговые операции внутри АСЕАН".
Президент Индонезии лично посетит саммит БРИКС в ЮАР