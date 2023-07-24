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Индонезия заявила, что дедолларизация АСЕАН не связана с поддержкой России - РИА Новости, 24.07.2023
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02:58 24.07.2023
https://ria.ru/20230724/indoneziya-1885860080.html
Индонезия заявила, что дедолларизация АСЕАН не связана с поддержкой России
Индонезия заявила, что дедолларизация АСЕАН не связана с поддержкой России - РИА Новости, 24.07.2023
Индонезия заявила, что дедолларизация АСЕАН не связана с поддержкой России
В министерстве иностранных дел Индонезии считают, что стремление стран АСЕАН использовать местные валюты взамен доллара не связано с российской поддержкой этой... РИА Новости, 24.07.2023
2023-07-24T02:58
2023-07-24T02:58
сергей лавров
индонезия
россия
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. В министерстве иностранных дел Индонезии считают, что стремление стран АСЕАН использовать местные валюты взамен доллара не связано с российской поддержкой этой инициативы, сообщает портал HalloIndo. Россия поддерживает усилия стран-членов АСЕАН по усилению использования местных валют в регионе и снижению зависимости от международных валют, особенно доллара США, во избежание широкомасштабного воздействия мирового экономического кризиса. Россия также выразила готовность к практическому сотрудничеству с АСЕАН по продвижению использования местных валют, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече глав МИД стран АСЕАН в Джакарте. В ответ на это официальный представитель министерства иностранных дел Индонезии Теуку Файзасия заявил, что использование валют стран АСЕАН "не обязано быть связано с заявлением Лаврова, потому что это план, осуществление которого планировалась в течение длительного времени". "Это вообще не должно быть связано с проблемами глобального масштаба, потому что, конечно, у АСЕАН есть своя точка зрения и свой механизм", — подчеркнул Файзасия. Он напомнил, что когда в 1998 году разразился финансовый кризис, страны АСЕАН напрямую использовали свои соответствующие валюты для проведения операций с целью обеспечения финансовой стабильности. Файзасия не смог рассказать, насколько далеко продвинулось введение транзакций, совершаемых странами АСЕАН с использованием местных валют. Однако он признал, что использование местных валют "может облегчить и увеличить торговые операции внутри АСЕАН".
https://ria.ru/20230713/asean-1883915545.html
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сергей лавров, индонезия, россия, сша
Сергей Лавров, Индонезия, Россия, США
Индонезия заявила, что дедолларизация АСЕАН не связана с поддержкой России

HalloIndo: МИД Индонезии заявил, что дедолларизация АСЕАН не связана с поддержкой России

© РИА Новости / Михаил ЦыгановФлаги России и Индонезии
Флаги России и Индонезии - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
© РИА Новости / Михаил Цыганов
Флаги России и Индонезии. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. В министерстве иностранных дел Индонезии считают, что стремление стран АСЕАН использовать местные валюты взамен доллара не связано с российской поддержкой этой инициативы, сообщает портал HalloIndo.
Россия поддерживает усилия стран-членов АСЕАН по усилению использования местных валют в регионе и снижению зависимости от международных валют, особенно доллара США, во избежание широкомасштабного воздействия мирового экономического кризиса. Россия также выразила готовность к практическому сотрудничеству с АСЕАН по продвижению использования местных валют, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече глав МИД стран АСЕАН в Джакарте.
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В ответ на это официальный представитель министерства иностранных дел Индонезии Теуку Файзасия заявил, что использование валют стран АСЕАН "не обязано быть связано с заявлением Лаврова, потому что это план, осуществление которого планировалась в течение длительного времени".
"Это вообще не должно быть связано с проблемами глобального масштаба, потому что, конечно, у АСЕАН есть своя точка зрения и свой механизм", — подчеркнул Файзасия.
Он напомнил, что когда в 1998 году разразился финансовый кризис, страны АСЕАН напрямую использовали свои соответствующие валюты для проведения операций с целью обеспечения финансовой стабильности.
Файзасия не смог рассказать, насколько далеко продвинулось введение транзакций, совершаемых странами АСЕАН с использованием местных валют. Однако он признал, что использование местных валют "может облегчить и увеличить торговые операции внутри АСЕАН".
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