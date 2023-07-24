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В Польше турфирмы массово отменяют бронирования в Грецию из-за пожаров - РИА Новости, 24.07.2023
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Туризм
 
13:37 24.07.2023
https://ria.ru/20230724/gretsiya-1885945349.html
В Польше турфирмы массово отменяют бронирования в Грецию из-за пожаров
В Польше турфирмы массово отменяют бронирования в Грецию из-за пожаров - РИА Новости, 24.07.2023
В Польше турфирмы массово отменяют бронирования в Грецию из-за пожаров
Польские туристические бюро массово отменяют вылеты в Грецию из-за пожаров, продолжающихся в этой стране. РИА Новости, 24.07.2023
2023-07-24T13:37
2023-07-24T13:37
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ВАРШАВА, 24 июл - РИА Новости. Польские туристические бюро массово отменяют вылеты в Грецию из-за пожаров, продолжающихся в этой стране. Так, туристическое агентство Rainbow опубликовало сообщение, в котором говорится, что запланированные на понедельник 24 июля прибытия в отели, расположенные в зоне риска пожаров, отменены. Речь идет об отелях Costa Lindia, Ilyssion, White Olive Premium Lindos, Lindos Breeze, Labranda Kiotari Miraluna, Lindos White Hotel &amp; Suites. "Клиенты, которые должны были лететь в эти отели, имеют возможность изменить свое бронирование на другие предложения Rainbow или вернуть деньги", – говорится в сообщении. В понедельник рейсы на Родос также отменило туристическое бюро Itaka. "Клиентам, у которых запланирован вылет на 24 июля в отели Lindos Village Resort &amp; Spa, Lindos Royal, Sun Beach, Ekaterini, Stafilia Beach, Ledras, Kolymbia Sky, Niriides, Myrina Beach и Memphis Beach, мы предоставляем возможность обменять бронирование на другое предложение, доступное в настоящее время, или отказаться от поездки без потери средств", – говорится в сообщении туроператора. Itaka отмечает, что отели на севере острова Родос функционируют без перебоев, однако если клиенты, которые купили туры в эти отели, выразят желание, им также разрешат перебронировать тур. Решение об отмене поездок на Родос также приняло туристическое агентство Grecos. Данный оператор предлагает клиентам перебронировать туры на более поздние даты. Пожар на Родосе начался во вторник в центральной части острова и дошел до побережья его юго-восточной части, ситуация вышла из-под контроля. Сгорело множество домов. По словам местных властей, всего эвакуация может потребоваться 30 тысячам человек. Остров сегодня принимает в общей сложности более 200 тысяч туристов. В районах возгораний их около восьми тысяч, сообщали местные власти.
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новости - туризм, туризм, туристы, родос, греция, польша
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Родос, Греция, Польша
В Польше турфирмы массово отменяют бронирования в Грецию из-за пожаров

В Польше турфирмы массово отменяют путевки в Грецию из-за пожаров

© AP Photo / Michael VaraklasТушение лесного пожара вблизи королевской резиденции Татой, Греция
Тушение лесного пожара вблизи королевской резиденции Татой, Греция - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
© AP Photo / Michael Varaklas
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ВАРШАВА, 24 июл - РИА Новости. Польские туристические бюро массово отменяют вылеты в Грецию из-за пожаров, продолжающихся в этой стране.
Так, туристическое агентство Rainbow опубликовало сообщение, в котором говорится, что запланированные на понедельник 24 июля прибытия в отели, расположенные в зоне риска пожаров, отменены. Речь идет об отелях Costa Lindia, Ilyssion, White Olive Premium Lindos, Lindos Breeze, Labranda Kiotari Miraluna, Lindos White Hotel & Suites.
«
"Клиенты, которые должны были лететь в эти отели, имеют возможность изменить свое бронирование на другие предложения Rainbow или вернуть деньги", – говорится в сообщении.
В понедельник рейсы на Родос также отменило туристическое бюро Itaka. "Клиентам, у которых запланирован вылет на 24 июля в отели Lindos Village Resort & Spa, Lindos Royal, Sun Beach, Ekaterini, Stafilia Beach, Ledras, Kolymbia Sky, Niriides, Myrina Beach и Memphis Beach, мы предоставляем возможность обменять бронирование на другое предложение, доступное в настоящее время, или отказаться от поездки без потери средств", – говорится в сообщении туроператора.
Itaka отмечает, что отели на севере острова Родос функционируют без перебоев, однако если клиенты, которые купили туры в эти отели, выразят желание, им также разрешат перебронировать тур.
Решение об отмене поездок на Родос также приняло туристическое агентство Grecos. Данный оператор предлагает клиентам перебронировать туры на более поздние даты.
Пожар на Родосе начался во вторник в центральной части острова и дошел до побережья его юго-восточной части, ситуация вышла из-под контроля. Сгорело множество домов. По словам местных властей, всего эвакуация может потребоваться 30 тысячам человек. Остров сегодня принимает в общей сложности более 200 тысяч туристов. В районах возгораний их около восьми тысяч, сообщали местные власти.
Остров Родос - РИА Новости, 1920, 23.07.2023
Британская авиакомпания Jet2 отменила все рейсы на остров Родос
23 июля, 17:00
 
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