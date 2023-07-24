https://ria.ru/20230724/goroda-1886027587.html

Нижегородские Дзержинск и Павлово победили на конкурсе малых городов

Нижегородские Дзержинск и Павлово победили на конкурсе малых городов - РИА Новости, 24.07.2023

Нижегородские Дзержинск и Павлово победили на конкурсе малых городов

Дзержинск и Павлово Нижегородской области вошли в число 145 победителей восьмого всероссийского конкурса малых городов и исторических поселений и получат около... РИА Новости, 24.07.2023

2023-07-24T18:34

2023-07-24T18:34

2023-07-24T18:34

нижегородская область

павлово

министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)

глеб никитин

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 июл - РИА Новости. Дзержинск и Павлово Нижегородской области вошли в число 145 победителей восьмого всероссийского конкурса малых городов и исторических поселений и получат около 150 миллионов рублей на благоустройство, сообщает правительство региона. Итоги конкурса подвели в понедельник в рамках всероссийского форума "Развитие малых городов и исторических поселений" во Владивостоке. "Победы в конкурсе малых городов и исторических поселений для Нижегородской области стали уже доброй традицией. В этом году в число победителей вошел Дзержинск в категории "Исторические поселения" с концепцией развития территории у Дворца культуры химиков и бульвара Победы. В Павлове жюри оценило благоустройство парковой зоны – этап реновации пешеходного кольца "Место встречи". Как раз этот проект обсуждали в ходе поездки в Павлово осенью прошлого года", - цитирует пресс-служба слова губернатора Нижегородской области Глеба Никитина. Глава региона подчеркнул, что "у местных властей при поддержке жителей есть большое желание сделать наши малые территории такими же благоустроенными, красивыми и комфортными для жизни, как города-миллионники". Проект благоустройства парковой зоны в Павлове стал победителем в номинации "Города с населением от 50 до 100 тысяч человек", стоимость его реализации – почти 100 миллионов рублей. В основу проекта развития территории у Дворца культуры химиков и бульвара Победы в Дзержинске легла преемственность места – территория находится в историческом центре города, вдоль всего пешеходного маршрута планируется сохранить зеленую аллею и цветники. Размер финансирования – более 65 миллионов рублей. Как отметил глава Дзержинска Иван Носков, проект долго обсуждали с активными жителями, с родителями и детьми, которые занимаются в ДК. "Общественные слушания проводились несколько раз, и в итоге получился проект, который устроил большинство жителей. Начнем претворять его в жизнь в следующем году", - сказал Носков. Всероссийский конкурс проводится Минстроем России с 2018 года. В нем участвуют города с численностью населения до 200 тысяч человек, а также исторические поселения федерального и регионального значения. В Нижегородской области за это время победителями конкурса становились 30 проектов, в том числе Парк имени Гайдара в Арзамасе, исторический центр Семенова, набережная Городца.

https://ria.ru/20230724/sarov-1885939536.html

https://ria.ru/20230718/turizm-1884916249.html

павлово

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

павлово, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), глеб никитин