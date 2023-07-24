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Москвичи, участвующие в СВО, смогут проголосовать на выборах мэра столицы - РИА Новости, 24.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:12 24.07.2023
https://ria.ru/20230724/golosovanie-1885942820.html
Москвичи, участвующие в СВО, смогут проголосовать на выборах мэра столицы
Москвичи, участвующие в СВО, смогут проголосовать на выборах мэра столицы - РИА Новости, 24.07.2023
Москвичи, участвующие в СВО, смогут проголосовать на выборах мэра столицы
Москвичи, участвующие в спецоперации на Украине, смогут проголосовать на выборах мэра столицы дистанционно, заявил заместитель председателя Мосгоризбиркома... РИА Новости, 24.07.2023
2023-07-24T13:12
2023-07-24T13:12
специальная военная операция на украине
москва
дмитрий реут
владислав даванков
мосгоризбирком
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Москвичи, участвующие в спецоперации на Украине, смогут проголосовать на выборах мэра столицы дистанционно, заявил заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут. "Дистанционно, можно будет проголосовать дистанционно, тем москвичам, которые сейчас находятся в зоне СВО", - сказал Реут во время заседания Общественной палаты Москвы в понедельник. Ранее Мосгоризбирком зарегистрировал 5 кандидатов на выборы мэра столицы, первым зарегистрированным 10 июля стал действующий мэр Собянин, затем в среду, 12 июля, комиссия зарегистрировала еще 4 кандидатов: вице-спикера Госдумы от ЛДПР Бориса Чернышова, вице-спикера Госдумы от партии "Новые люди" Владислава Даванкова, депутата Мосгордумы от КПРФ Леонида Зюганова и первого зампреда руководителя фракции партии "Справедливая России - Патриоты - За правду" Дмитрия Гусева. Единый день голосования в 2023 году в России назначен на 10 сентября.
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москва, дмитрий реут , владислав даванков, мосгоризбирком
Специальная военная операция на Украине, Москва, Дмитрий Реут , Владислав Даванков, Мосгоризбирком
Москвичи, участвующие в СВО, смогут проголосовать на выборах мэра столицы

Москвичи, участвующие в СВО, смогут дистанционно проголосовать на выборах мэра столицы

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкДистанционное электронное голосование
Дистанционное электронное голосование - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Дистанционное электронное голосование. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Москвичи, участвующие в спецоперации на Украине, смогут проголосовать на выборах мэра столицы дистанционно, заявил заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.
«
"Дистанционно, можно будет проголосовать дистанционно, тем москвичам, которые сейчас находятся в зоне СВО", - сказал Реут во время заседания Общественной палаты Москвы в понедельник.
Ранее Мосгоризбирком зарегистрировал 5 кандидатов на выборы мэра столицы, первым зарегистрированным 10 июля стал действующий мэр Собянин, затем в среду, 12 июля, комиссия зарегистрировала еще 4 кандидатов: вице-спикера Госдумы от ЛДПР Бориса Чернышова, вице-спикера Госдумы от партии "Новые люди" Владислава Даванкова, депутата Мосгордумы от КПРФ Леонида Зюганова и первого зампреда руководителя фракции партии "Справедливая России - Патриоты - За правду" Дмитрия Гусева.
Единый день голосования в 2023 году в России назначен на 10 сентября.
Какие выборы пройдут в единый день голосования
5 июля, 18:24
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Какие выборы пройдут в единый день голосованияПосмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеМоскваДмитрий РеутВладислав ДаванковМосгоризбирком
 
 
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