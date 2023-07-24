https://ria.ru/20230724/golosovanie-1885942820.html

Москвичи, участвующие в СВО, смогут проголосовать на выборах мэра столицы

Москвичи, участвующие в СВО, смогут проголосовать на выборах мэра столицы - РИА Новости, 24.07.2023

Москвичи, участвующие в СВО, смогут проголосовать на выборах мэра столицы

Москвичи, участвующие в спецоперации на Украине, смогут проголосовать на выборах мэра столицы дистанционно, заявил заместитель председателя Мосгоризбиркома... РИА Новости, 24.07.2023

2023-07-24T13:12

2023-07-24T13:12

2023-07-24T13:12

специальная военная операция на украине

москва

дмитрий реут

владислав даванков

мосгоризбирком

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Москвичи, участвующие в спецоперации на Украине, смогут проголосовать на выборах мэра столицы дистанционно, заявил заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут. "Дистанционно, можно будет проголосовать дистанционно, тем москвичам, которые сейчас находятся в зоне СВО", - сказал Реут во время заседания Общественной палаты Москвы в понедельник. Ранее Мосгоризбирком зарегистрировал 5 кандидатов на выборы мэра столицы, первым зарегистрированным 10 июля стал действующий мэр Собянин, затем в среду, 12 июля, комиссия зарегистрировала еще 4 кандидатов: вице-спикера Госдумы от ЛДПР Бориса Чернышова, вице-спикера Госдумы от партии "Новые люди" Владислава Даванкова, депутата Мосгордумы от КПРФ Леонида Зюганова и первого зампреда руководителя фракции партии "Справедливая России - Патриоты - За правду" Дмитрия Гусева. Единый день голосования в 2023 году в России назначен на 10 сентября.

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москва, дмитрий реут , владислав даванков, мосгоризбирком