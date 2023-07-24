https://ria.ru/20230724/golosovanie-1885942820.html
Москвичи, участвующие в СВО, смогут проголосовать на выборах мэра столицы
Москвичи, участвующие в СВО, смогут проголосовать на выборах мэра столицы - РИА Новости, 24.07.2023
Москвичи, участвующие в СВО, смогут проголосовать на выборах мэра столицы
Москвичи, участвующие в спецоперации на Украине, смогут проголосовать на выборах мэра столицы дистанционно, заявил заместитель председателя Мосгоризбиркома... РИА Новости, 24.07.2023
2023-07-24T13:12
2023-07-24T13:12
2023-07-24T13:12
специальная военная операция на украине
москва
дмитрий реут
владислав даванков
мосгоризбирком
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/09/1815610963_0:0:2988:1681_1920x0_80_0_0_742c28099c43132a783b4d65c2484814.jpg
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Москвичи, участвующие в спецоперации на Украине, смогут проголосовать на выборах мэра столицы дистанционно, заявил заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут. "Дистанционно, можно будет проголосовать дистанционно, тем москвичам, которые сейчас находятся в зоне СВО", - сказал Реут во время заседания Общественной палаты Москвы в понедельник. Ранее Мосгоризбирком зарегистрировал 5 кандидатов на выборы мэра столицы, первым зарегистрированным 10 июля стал действующий мэр Собянин, затем в среду, 12 июля, комиссия зарегистрировала еще 4 кандидатов: вице-спикера Госдумы от ЛДПР Бориса Чернышова, вице-спикера Госдумы от партии "Новые люди" Владислава Даванкова, депутата Мосгордумы от КПРФ Леонида Зюганова и первого зампреда руководителя фракции партии "Справедливая России - Патриоты - За правду" Дмитрия Гусева. Единый день голосования в 2023 году в России назначен на 10 сентября.
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/09/1815610963_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_792e52ca3611c04a78da33c90679240a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, дмитрий реут , владислав даванков, мосгоризбирком
Специальная военная операция на Украине, Москва, Дмитрий Реут , Владислав Даванков, Мосгоризбирком
Москвичи, участвующие в СВО, смогут проголосовать на выборах мэра столицы
Москвичи, участвующие в СВО, смогут дистанционно проголосовать на выборах мэра столицы