https://ria.ru/20230724/fsin-1885980678.html
Путин разрешил сотрудникам ФСИН досрочно выходить на пенсию
Путин разрешил сотрудникам ФСИН досрочно выходить на пенсию - РИА Новости, 24.07.2023
Путин разрешил сотрудникам ФСИН досрочно выходить на пенсию
Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволит сотрудникам ФСИН выходить на пенсию досрочно, соответствующий документ опубликован на... РИА Новости, 24.07.2023
2023-07-24T16:04
2023-07-24T16:04
2023-07-24T16:04
общество
россия
владимир путин
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволит сотрудникам ФСИН выходить на пенсию досрочно, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Как ранее отмечалось в пояснительной записке, изменения в закон позволят реализовать право на досрочное пенсионное обеспечение работников, занятых на рабочих местах в учреждениях, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы, работа на которых предполагает взаимодействие с осужденными. Документ устанавливает нормы, обязывающие учитывать условия осуществления трудовой деятельности при проведении специальной оценки условий труда.
https://ria.ru/20230705/pensii-1882310080.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, владимир путин, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
Общество, Россия, Владимир Путин, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)
Путин разрешил сотрудникам ФСИН досрочно выходить на пенсию
Путин подписал закон, позволяющий сотрудникам ФСИН досрочно выходить на пенсию