https://ria.ru/20230724/fsin-1885980678.html

Путин разрешил сотрудникам ФСИН досрочно выходить на пенсию

Путин разрешил сотрудникам ФСИН досрочно выходить на пенсию - РИА Новости, 24.07.2023

Путин разрешил сотрудникам ФСИН досрочно выходить на пенсию

Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволит сотрудникам ФСИН выходить на пенсию досрочно, соответствующий документ опубликован на... РИА Новости, 24.07.2023

2023-07-24T16:04

2023-07-24T16:04

2023-07-24T16:04

общество

россия

владимир путин

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволит сотрудникам ФСИН выходить на пенсию досрочно, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Как ранее отмечалось в пояснительной записке, изменения в закон позволят реализовать право на досрочное пенсионное обеспечение работников, занятых на рабочих местах в учреждениях, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы, работа на которых предполагает взаимодействие с осужденными. Документ устанавливает нормы, обязывающие учитывать условия осуществления трудовой деятельности при проведении специальной оценки условий труда.

https://ria.ru/20230705/pensii-1882310080.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, россия, владимир путин, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)