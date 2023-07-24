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АлтГПУ приглашает к участию в форуме "Молодой учитель. Формула успеха"
АлтГПУ приглашает к участию в форуме "Молодой учитель. Формула успеха" - РИА Новости, 24.07.2023
АлтГПУ приглашает к участию в форуме "Молодой учитель. Формула успеха"
Алтайский государственный педагогический университет 6–7 сентября проводит всероссийский форум "Молодой учитель. Формула успеха". Форум приурочен к Году... РИА Новости, 24.07.2023
2023-07-24T10:59
2023-07-24T10:59
2023-07-24T10:59
год педагога и наставника
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Алтайский государственный педагогический университет 6–7 сентября проводит всероссийский форум "Молодой учитель. Формула успеха". Форум приурочен к Году педагога и наставника и 90-летию АлтГПУ. Он состоится при поддержке Министерства просвещения РФ и Министерства образования и науки Алтайского краяЦель Форума – создание комплексных (методических, технологических, коммуникативных, образовательных и пр.) условий для профессионального сопровождения молодых педагогов, направленных на закрепление начинающих специалистов в системе образования.Целевая аудитория форума – молодые педагоги и педагоги-наставники."Молодой учитель. Формула успеха" — это бренд, под которым уже более десяти лет развивается система постдипломного сопровождения наших выпускников и начинающих педагогов Алтайского края. В этом юбилейном для нашего университета году мы подготовили насыщенную программу форума: это и интерактивный пленар в концертном зале "Сибирь", на котором мы выведем формулу успеха молодого педагога, это интеллектуально-развлекательные игры, серия мастер-классов и тренингов от ведущих психологов нашего университета. Вместе с тем форум предполагает серьезную проектно-образовательную деятельность, результатом которой будет являться определение личной Я-стратегии начинающего специалиста системы образования по преодолению профессиональных затруднений", – рассказала ректор АлтГПУ Ирина Лазаренко.Основная работа форума будет проходить на интерактивных проблемных площадках: организация воспитательной работы в школе; цифровые технологии в учебном процессе; организация деятельности молодого педагога по обеспечению высокого качества образования (в рамках реализации ФООП); организация научной и проектно-исследовательской деятельности школьников; волонтерское движение школьников; профессиональное сообщество как ресурс развития молодого педагога; организация наставничества в школе.В рамках площадок участниками будут разработаны проектные решения тех или иных проблем молодых педагогов. На форуме состоится зашита данных проектных решений и награждение лучших.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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сн_образование, общество, социальный навигатор
Год педагога и наставника, СН_Образование, Общество, Социальный навигатор
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Алтайский государственный педагогический университет 6–7 сентября проводит всероссийский форум "Молодой учитель. Формула успеха". Форум приурочен к Году педагога и наставника и 90-летию АлтГПУ. Он состоится при поддержке Министерства просвещения РФ и Министерства образования и науки Алтайского края
Цель Форума – создание комплексных (методических, технологических, коммуникативных, образовательных и пр.) условий для профессионального сопровождения молодых педагогов, направленных на закрепление начинающих специалистов в системе образования.
Целевая аудитория форума – молодые педагоги и педагоги-наставники.
"Молодой учитель. Формула успеха" — это бренд, под которым уже более десяти лет развивается система постдипломного сопровождения наших выпускников и начинающих педагогов Алтайского края. В этом юбилейном для нашего университета году мы подготовили насыщенную программу форума: это и интерактивный пленар в концертном зале "Сибирь", на котором мы выведем формулу успеха молодого педагога, это интеллектуально-развлекательные игры, серия мастер-классов и тренингов от ведущих психологов нашего университета. Вместе с тем форум предполагает серьезную проектно-образовательную деятельность, результатом которой будет являться определение личной Я-стратегии начинающего специалиста системы образования по преодолению профессиональных затруднений", – рассказала ректор АлтГПУ Ирина Лазаренко.
Основная работа форума будет проходить на интерактивных проблемных площадках: организация воспитательной работы в школе; цифровые технологии в учебном процессе; организация деятельности молодого педагога по обеспечению высокого качества образования (в рамках реализации ФООП); организация научной и проектно-исследовательской деятельности школьников; волонтерское движение школьников; профессиональное сообщество как ресурс развития молодого педагога; организация наставничества в школе.
В рамках площадок участниками будут разработаны проектные решения тех или иных проблем молодых педагогов. На форуме состоится зашита данных проектных решений и награждение лучших.