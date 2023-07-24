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Интерпол блокирует запросы России о международном розыске, заявил Бастрыкин
Интерпол блокирует запросы России о международном розыске, заявил Бастрыкин - РИА Новости, 24.07.2023
Интерпол блокирует запросы России о международном розыске, заявил Бастрыкин
Более 8,6 тысячи фигурантов уголовных дел из РФ числятся в розыске, в том числе в международном, но Интерпол блокирует запросы по ряду дел, сообщил в интервью... РИА Новости, 24.07.2023
2023-07-24T20:46
2023-07-24T20:46
2023-07-24T20:46
россия
интерпол
александр бастрыкин
турция
швеция
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Более 8,6 тысячи фигурантов уголовных дел из РФ числятся в розыске, в том числе в международном, но Интерпол блокирует запросы по ряду дел, сообщил в интервью РИА Новости председатель СК РФ Александр Бастрыкин. "Интерпол пристально контролирует все наши запросы об организации международного розыска. Также проводится своего рода ревизия всех ранее объявленных Российской Федерацией в международный розыск обвиняемых. Это делается для выявления в российских запросах, на их взгляд, якобы политической составляющей для блокировки использования каналов Интерпола по отдельным делам, а также дальнейшей дискредитации российских правоохранительных органов на площадках организации и обвинений в злоупотреблении международными каналами по розыску лиц", - сказал он. Глава СК РФ отметил, что подобными действиями Интерпол демонстрирует свою ангажированность блоку западных стран и тем самым подрывает декларируемый организацией нейтралитет. "По уголовным делам СК РФ в первом полугодии 2023 года объявлены в розыск 1722 (за весь 2022 года - 3002) обвиняемых и подозреваемых, разысканы 1310 (за весь 2022-й - 2763), из них более 100 разысканных лиц скрывались 10 и более лет за совершение насильственных преступлений. В розыске на начало месяца остаются более 8,6 тысячи лиц", - добавил Бастрыкин. Он также отметил, что несмотря на все это, взаимодействие с иностранными компетентными органами по каналам Интерпола все же продолжается, обмен оперативной информацией осуществляется в непрерывном режиме, а зарубежные органы проводят запрашиваемые РФ мероприятия, устанавливают местонахождение преступников и осуществляют их задержание. Такая практика имеется с Турцией, Швецией, Грузией, Египтом и другими странами, добавил Бастрыкин.
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россия, интерпол, александр бастрыкин, турция, швеция, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Россия, Интерпол, Александр Бастрыкин, Турция, Швеция, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
Интерпол блокирует запросы России о международном розыске, заявил Бастрыкин
Бастрыкин: Россия ищет 8,6 тысячи фигурантов дел по миру, но Интерпол блокирует запросы
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Более 8,6 тысячи фигурантов уголовных дел из РФ числятся в розыске, в том числе в международном, но Интерпол блокирует запросы по ряду дел, сообщил в интервью РИА Новости председатель СК РФ Александр Бастрыкин.
"Интерпол пристально контролирует все наши запросы об организации международного розыска. Также проводится своего рода ревизия всех ранее объявленных Российской Федерацией в международный розыск обвиняемых. Это делается для выявления в российских запросах, на их взгляд, якобы политической составляющей для блокировки использования каналов Интерпола по отдельным делам, а также дальнейшей дискредитации российских правоохранительных органов на площадках организации и обвинений в злоупотреблении международными каналами по розыску лиц", - сказал он.
Глава СК РФ отметил, что подобными действиями Интерпол демонстрирует свою ангажированность блоку западных стран и тем самым подрывает декларируемый организацией нейтралитет.
"По уголовным делам СК РФ в первом полугодии 2023 года объявлены в розыск 1722 (за весь 2022 года - 3002) обвиняемых и подозреваемых, разысканы 1310 (за весь 2022-й - 2763), из них более 100 разысканных лиц скрывались 10 и более лет за совершение насильственных преступлений. В розыске на начало месяца остаются более 8,6 тысячи лиц", - добавил Бастрыкин.
Он также отметил, что несмотря на все это, взаимодействие с иностранными компетентными органами по каналам Интерпола все же продолжается, обмен оперативной информацией осуществляется в непрерывном режиме, а зарубежные органы проводят запрашиваемые РФ мероприятия, устанавливают местонахождение преступников и осуществляют их задержание. Такая практика имеется с Турцией
, Швецией
, Грузией
, Египтом
и другими странами, добавил Бастрыкин.
Бастрыкин рассказал об аресте имущества обвиняемых в 2023 году