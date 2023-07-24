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Путин пригласил ряд африканских стран на Всемирный фестиваль молодежи - РИА Новости, 24.07.2023
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00:15 24.07.2023 (обновлено: 01:49 24.07.2023)
https://ria.ru/20230724/festival-1885852741.html
Путин пригласил ряд африканских стран на Всемирный фестиваль молодежи
Путин пригласил ряд африканских стран на Всемирный фестиваль молодежи - РИА Новости, 24.07.2023
Путин пригласил ряд африканских стран на Всемирный фестиваль молодежи
Президент России Владимир Путин пригласил ряд африканских стран на Всемирный фестиваль молодежи в марте 2024 года. РИА Новости, 24.07.2023
2023-07-24T00:15
2023-07-24T01:49
владимир путин
россия
сочи
оон
африка
форум "россия — африка"
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пригласил ряд африканских стран на Всемирный фестиваль молодежи в марте 2024 года.Соответствующий текст опубликован в статье "Россия и Африка: объединяя усилия для мира, прогресса и успешного будущего" на сайте Кремля."В наших общих интересах вывести на новый, более высокий уровень сотрудничество в гуманитарной сфере, в области культуры, спорта, средств массовой информации. Пользуясь случаем, хотел бы пригласить наших молодых африканских друзей в марте 2024 года приехать в Россию, в Сочи, на Всемирный фестиваль молодёжи. Этот масштабный международный форум соберёт свыше 20 тысяч представителей более чем из 180 стран для неформального, дружеского, открытого диалога, свободного от идеологических и политических барьеров, расовых и религиозных предрассудков, объединяющего молодое поколение вокруг идей прочного и устойчивого мира, процветания и созидания", - говорится в статье президента РФ.Президент также отметил, что "в наши дни созидательное, доверительное, устремлённое в будущее партнёрство России и Африки особенно значимо и важно". По его словам, в мире формируются мощные экономические и политические центры силы и влияния, которые всё настойчивее заявляют о себе, требуют, чтобы с ними считались. Он выразил уверенность, что "новый, многополярный миропорядок, контуры которого уже обозначились, будет более справедливым и демократичным". Путин заявил, что не сомневается в том, что Африка наряду с Азией, Ближним Востоком, Латинской Америкой "займёт в нём достойное место, окончательно освободится от тяжёлого наследия колониализма и неоколониализма, отринув его современные практики"."Россия с удовлетворением воспринимает повышающийся международный авторитет как отдельных государств, так и Африки в целом, их стремление весомо заявить о себе, взять в свои руки решение проблем континента. Мы всегда поддерживаем конструктивные инициативы партнёров, выступаем за предоставление африканским странам достойного места в структурах, определяющих судьбы мира, включая Совет Безопасности ООН и "Группу двадцати", за отвечающее их интересам реформирование глобальных финансовых и торговых институтов", - добавил президент.
https://ria.ru/20230724/sammit-1885853618.html
https://ria.ru/20230724/vstrecha-1885852958.html
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РИА Новости
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владимир путин, россия, сочи, оон, африка, форум "россия — африка"
Владимир Путин, Россия, Сочи, ООН, Африка, Форум "Россия — Африка"
Путин пригласил ряд африканских стран на Всемирный фестиваль молодежи

Путин пригласил ряд африканских стран на Всемирный фестиваль молодежи в марте 2024 года

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пригласил ряд африканских стран на Всемирный фестиваль молодежи в марте 2024 года.
Соответствующий текст опубликован в статье "Россия и Африка: объединяя усилия для мира, прогресса и успешного будущего" на сайте Кремля.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
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"В наших общих интересах вывести на новый, более высокий уровень сотрудничество в гуманитарной сфере, в области культуры, спорта, средств массовой информации. Пользуясь случаем, хотел бы пригласить наших молодых африканских друзей в марте 2024 года приехать в Россию, в Сочи, на Всемирный фестиваль молодёжи. Этот масштабный международный форум соберёт свыше 20 тысяч представителей более чем из 180 стран для неформального, дружеского, открытого диалога, свободного от идеологических и политических барьеров, расовых и религиозных предрассудков, объединяющего молодое поколение вокруг идей прочного и устойчивого мира, процветания и созидания", - говорится в статье президента РФ.
Президент также отметил, что "в наши дни созидательное, доверительное, устремлённое в будущее партнёрство России и Африки особенно значимо и важно". По его словам, в мире формируются мощные экономические и политические центры силы и влияния, которые всё настойчивее заявляют о себе, требуют, чтобы с ними считались. Он выразил уверенность, что "новый, многополярный миропорядок, контуры которого уже обозначились, будет более справедливым и демократичным". Путин заявил, что не сомневается в том, что Африка наряду с Азией, Ближним Востоком, Латинской Америкой "займёт в нём достойное место, окончательно освободится от тяжёлого наследия колониализма и неоколониализма, отринув его современные практики".
"Россия с удовлетворением воспринимает повышающийся международный авторитет как отдельных государств, так и Африки в целом, их стремление весомо заявить о себе, взять в свои руки решение проблем континента. Мы всегда поддерживаем конструктивные инициативы партнёров, выступаем за предоставление африканским странам достойного места в структурах, определяющих судьбы мира, включая Совет Безопасности ООН и "Группу двадцати", за отвечающее их интересам реформирование глобальных финансовых и торговых институтов", - добавил президент.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
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Владимир ПутинРоссияСочиООНАфрикаФорум "Россия — Африка"
 
 
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