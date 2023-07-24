Путин пригласил ряд африканских стран на Всемирный фестиваль молодежи
Путин пригласил ряд африканских стран на Всемирный фестиваль молодежи в марте 2024 года
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пригласил ряд африканских стран на Всемирный фестиваль молодежи в марте 2024 года.
Соответствующий текст опубликован в статье "Россия и Африка: объединяя усилия для мира, прогресса и успешного будущего" на сайте Кремля.
"В наших общих интересах вывести на новый, более высокий уровень сотрудничество в гуманитарной сфере, в области культуры, спорта, средств массовой информации. Пользуясь случаем, хотел бы пригласить наших молодых африканских друзей в марте 2024 года приехать в Россию, в Сочи, на Всемирный фестиваль молодёжи. Этот масштабный международный форум соберёт свыше 20 тысяч представителей более чем из 180 стран для неформального, дружеского, открытого диалога, свободного от идеологических и политических барьеров, расовых и религиозных предрассудков, объединяющего молодое поколение вокруг идей прочного и устойчивого мира, процветания и созидания", - говорится в статье президента РФ.
Президент также отметил, что "в наши дни созидательное, доверительное, устремлённое в будущее партнёрство России и Африки особенно значимо и важно". По его словам, в мире формируются мощные экономические и политические центры силы и влияния, которые всё настойчивее заявляют о себе, требуют, чтобы с ними считались. Он выразил уверенность, что "новый, многополярный миропорядок, контуры которого уже обозначились, будет более справедливым и демократичным". Путин заявил, что не сомневается в том, что Африка наряду с Азией, Ближним Востоком, Латинской Америкой "займёт в нём достойное место, окончательно освободится от тяжёлого наследия колониализма и неоколониализма, отринув его современные практики".
"Россия с удовлетворением воспринимает повышающийся международный авторитет как отдельных государств, так и Африки в целом, их стремление весомо заявить о себе, взять в свои руки решение проблем континента. Мы всегда поддерживаем конструктивные инициативы партнёров, выступаем за предоставление африканским странам достойного места в структурах, определяющих судьбы мира, включая Совет Безопасности ООН и "Группу двадцати", за отвечающее их интересам реформирование глобальных финансовых и торговых институтов", - добавил президент.