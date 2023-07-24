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Российский сенатор прокомментировал возможную передачу США F-16 Украине - РИА Новости, 24.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
18:12 24.07.2023
https://ria.ru/20230724/f-16-1886024631.html
Российский сенатор прокомментировал возможную передачу США F-16 Украине
Российский сенатор прокомментировал возможную передачу США F-16 Украине - РИА Новости, 24.07.2023
Российский сенатор прокомментировал возможную передачу США F-16 Украине
США могут поставить Киеву порядка 50 истребителей F-16, однако инфраструктура Украины не вполне пригодна для их эксплуатации, и нет подготовленных пилотов,... РИА Новости, 24.07.2023
2023-07-24T18:12
2023-07-24T18:12
специальная военная операция на украине
украина
сша
виктор бондарев
энтони блинкен
владимир путин
совет федерации рф
f-16
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МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. США могут поставить Киеву порядка 50 истребителей F-16, однако инфраструктура Украины не вполне пригодна для их эксплуатации, и нет подготовленных пилотов, которые смогли бы выполнять боевые задачи, написал в своем телеграм-канале глава оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев. Поставки Киеву американских истребителей F-16 займут примерно несколько месяцев, заявил в воскресенье госсекретарь США Энтони Блинкен. "Поставка F-16 Украине - один из самых опрометчивых, глупых, недальновидных шагов США. Долгое время американцы отнекивались от соответствующих просьб со стороны Киева. Байден заверял, что никогда не передаст Украине F-16. Но провал за провалом ВСУ, в том числе в ходе контрнаступления, стали для США, по сути, чем-то вроде "личного оскорбления", - написал сенатор. По его словам, с учётом того, что F-16 являются одними из самых выпускаемых военных самолётов на Западе - всего произведено около пяти тысяч штук, Украина вполне может получить столько, сколько запросила, то есть порядка 50 экземпляров. "Вопрос не в этом, а в том, насколько эффективно ВВС Украины смогут их использовать. Во-первых, инфраструктура Украины не вполне пригодна для их эксплуатации, очень много аэродромов, с которых такие воздушные суда могли бы стартовать, выведены из строя. Во-вторых, у Украины нет подготовленных пилотов, которые смогли бы выполнять боевые задачи на F-16, их нужно будет обучать, а это дело не такое быстрое", - написал Бондарев. Он пояснил, что стандартный базовый курс обучения длится девять месяцев и включает более 300 часов теории и свыше 670 часов занятий на тренажёре. После этого курсант должен совершить 130 вылетов, отрабатывать применение ракет и бомб. В-третьих, основная фаза противостояния (сами боестолкновения) в рамках СВО проходит на земле. "Мы, конечно, уничтожаем военные объекты противника с воздуха, у него ведь нет такой мощной системы ПВО, как у нас, поэтому боевые вылеты F-16 (для которых у Украины не хватает ни топлива, ни специального оборудования) сильно погоду не сделают", отметил политик. ГЛОБАЛЬНАЯ УГРОЗА "Хотя и недооценивать угрозу, связанную с поставкой истребителей, нельзя. Ведь эти самолёты американцы планируют отправить в модификации, позволяющей оснастить их тактическим ядерным оружием. Если на такую "начинку" американцы решатся, то это скажется на ходе СВО самым кардинальным образом. Россия ответит незамедлительно. И конфликт грозит выйти за рамки регионального, перетечь в глобальный", - предупредил Бондарев. По его мнению, России необходимо увеличить число самолётов системы дальнего радиолокационного обнаружения, истребителей и ударно-разведывательных беспилотников, которые смогут "курировать" вражеские аэродромы в оперативном тылу. При этом законодатель напомнил, что ещё на Петербургском международном экономическом форуме президент России Владимир Путин предупредил, что если Киев получит F-16, но при этом базироваться они будут за пределами Украины, то российские войска рассмотрят варианты поражения этих самолётов. "Сейчас госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что поставку F-16 осуществит не ранее, чем через несколько месяцев. Может, хитро умные американцы хотят пока взять паузу и посмотреть, как дальше будут развиваться события на фронтах, и в случае чего замять этот вопрос. Время покажет. Но пускать на самотёк ситуацию с возможными поставками истребителей нельзя. Предупреждён - значит, вооружён", - заключил Бондарев.
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украина, сша, виктор бондарев, энтони блинкен, владимир путин, совет федерации рф, f-16, вооруженные силы украины, киев
Специальная военная операция на Украине, Украина, США, Виктор Бондарев, Энтони Блинкен, Владимир Путин, Совет Федерации РФ, F-16, Вооруженные силы Украины, Киев
Российский сенатор прокомментировал возможную передачу США F-16 Украине

Сенатор Бондарев считает, что инфраструктура Украины не пригодна для эксплуатации F-16

© Фото : U.S. Air Force / Tech. Sgt. Gregory BrookИстребитель F-16 Fighting Falcon
Истребитель F-16 Fighting Falcon - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
© Фото : U.S. Air Force / Tech. Sgt. Gregory Brook
Истребитель F-16 Fighting Falcon. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. США могут поставить Киеву порядка 50 истребителей F-16, однако инфраструктура Украины не вполне пригодна для их эксплуатации, и нет подготовленных пилотов, которые смогли бы выполнять боевые задачи, написал в своем телеграм-канале глава оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев.
Поставки Киеву американских истребителей F-16 займут примерно несколько месяцев, заявил в воскресенье госсекретарь США Энтони Блинкен.
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"Поставка F-16 Украине - один из самых опрометчивых, глупых, недальновидных шагов США. Долгое время американцы отнекивались от соответствующих просьб со стороны Киева. Байден заверял, что никогда не передаст Украине F-16. Но провал за провалом ВСУ, в том числе в ходе контрнаступления, стали для США, по сути, чем-то вроде "личного оскорбления", - написал сенатор.
По его словам, с учётом того, что F-16 являются одними из самых выпускаемых военных самолётов на Западе - всего произведено около пяти тысяч штук, Украина вполне может получить столько, сколько запросила, то есть порядка 50 экземпляров.
"Вопрос не в этом, а в том, насколько эффективно ВВС Украины смогут их использовать. Во-первых, инфраструктура Украины не вполне пригодна для их эксплуатации, очень много аэродромов, с которых такие воздушные суда могли бы стартовать, выведены из строя. Во-вторых, у Украины нет подготовленных пилотов, которые смогли бы выполнять боевые задачи на F-16, их нужно будет обучать, а это дело не такое быстрое", - написал Бондарев.
Он пояснил, что стандартный базовый курс обучения длится девять месяцев и включает более 300 часов теории и свыше 670 часов занятий на тренажёре. После этого курсант должен совершить 130 вылетов, отрабатывать применение ракет и бомб. В-третьих, основная фаза противостояния (сами боестолкновения) в рамках СВО проходит на земле.
"Мы, конечно, уничтожаем военные объекты противника с воздуха, у него ведь нет такой мощной системы ПВО, как у нас, поэтому боевые вылеты F-16 (для которых у Украины не хватает ни топлива, ни специального оборудования) сильно погоду не сделают", отметил политик.
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ГЛОБАЛЬНАЯ УГРОЗА
"Хотя и недооценивать угрозу, связанную с поставкой истребителей, нельзя. Ведь эти самолёты американцы планируют отправить в модификации, позволяющей оснастить их тактическим ядерным оружием. Если на такую "начинку" американцы решатся, то это скажется на ходе СВО самым кардинальным образом. Россия ответит незамедлительно. И конфликт грозит выйти за рамки регионального, перетечь в глобальный", - предупредил Бондарев.
По его мнению, России необходимо увеличить число самолётов системы дальнего радиолокационного обнаружения, истребителей и ударно-разведывательных беспилотников, которые смогут "курировать" вражеские аэродромы в оперативном тылу. При этом законодатель напомнил, что ещё на Петербургском международном экономическом форуме президент России Владимир Путин предупредил, что если Киев получит F-16, но при этом базироваться они будут за пределами Украины, то российские войска рассмотрят варианты поражения этих самолётов.
"Сейчас госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что поставку F-16 осуществит не ранее, чем через несколько месяцев. Может, хитро умные американцы хотят пока взять паузу и посмотреть, как дальше будут развиваться события на фронтах, и в случае чего замять этот вопрос. Время покажет. Но пускать на самотёк ситуацию с возможными поставками истребителей нельзя. Предупреждён - значит, вооружён", - заключил Бондарев.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаСШАВиктор БондаревЭнтони БлинкенВладимир ПутинСовет Федерации РФF-16Вооруженные силы УкраиныКиев
 
 
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