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Литва призвала ЕС использовать балтийские порты для экспорта с Украины
Литва призвала ЕС использовать балтийские порты для экспорта с Украины - РИА Новости, 24.07.2023
Литва призвала ЕС использовать балтийские порты для экспорта с Украины
Литва в понедельник призвала Евросоюз использовать балтийские порты для экспорта украинского зерна после завершения действия зерновой сделки, передает агентство РИА Новости, 24.07.2023
2023-07-24T23:44
2023-07-24T23:44
2023-07-24T23:44
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Литва в понедельник призвала Евросоюз использовать балтийские порты для экспорта украинского зерна после завершения действия зерновой сделки, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на письмо трех литовских министров, адресованное комиссарам ЕС. "(Балтийские порты могли бы - ред.) служить надежной альтернативой для транзита украинской продукции, в том числе зерна", - цитирует агентство письмо. По данным агентства, в письме говорится, что балтийские порты могли бы помочь перевозить 25 миллионов тонн зерна ежегодно. Как сообщается, Литва также обратилась к ЕС с просьбой сократить бюрократическую волокиту на границе Украины с Польшей. Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована. После прекращения функционирования черноморской зерновой инициативы и сворачивания морского гуманитарного коридора все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, с полуночи 20 июля 2023 года рассматриваются как потенциальные перевозчики грузов военного назначения и считаются вовлеченными в украинский конфликт на стороне киевского режима, сообщали в Минобороны РФ. Ранее агентство Блумберг писало, что ряд представителей бизнеса по морским грузоперевозкам уверен, что после истечения зерновой сделки никто "в здравом уме" не станет отправлять суда по небезопасным маршрутам на море.
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россия, литва, украина, владимир путин, оон, зерновая сделка, в мире
Россия, Литва, Украина, Владимир Путин, ООН, Зерновая сделка, В мире
Литва призвала ЕС использовать балтийские порты для экспорта с Украины
AFP: Литва призвала ЕС использовать балтийские порты для экспорта зерна с Украины
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Литва в понедельник призвала Евросоюз использовать балтийские порты для экспорта украинского зерна после завершения действия зерновой сделки, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на письмо трех литовских министров, адресованное комиссарам ЕС.
"(Балтийские порты могли бы - ред.) служить надежной альтернативой для транзита украинской продукции, в том числе зерна", - цитирует агентство письмо.
По данным агентства, в письме говорится, что балтийские порты могли бы помочь перевозить 25 миллионов тонн зерна ежегодно.
Как сообщается, Литва также обратилась к ЕС с просьбой сократить бюрократическую волокиту на границе Украины с Польшей.
Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.
После прекращения функционирования черноморской зерновой инициативы и сворачивания морского гуманитарного коридора все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, с полуночи 20 июля 2023 года рассматриваются как потенциальные перевозчики грузов военного назначения и считаются вовлеченными в украинский конфликт на стороне киевского режима, сообщали в Минобороны РФ. Ранее агентство Блумберг писало, что ряд представителей бизнеса по морским грузоперевозкам уверен, что после истечения зерновой сделки никто "в здравом уме" не станет отправлять суда по небезопасным маршрутам на море.
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