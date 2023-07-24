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Завершилась вторая экспедиция "Золото открытий"

Завершилась вторая экспедиция "Золото открытий" - РИА Новости, 24.07.2023

Завершилась вторая экспедиция "Золото открытий"

В воскресенье завершилась экспедиция "Золото открытий-2", преодолевшая более четырех тысяч километров, чтобы показать туристический потенциал Красноярского края РИА Новости, 24.07.2023

2023-07-24T20:31

2023-07-24T20:31

2023-07-24T20:31

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МОСКВА, 24 июля – РИА Новости. В воскресенье завершилась экспедиция "Золото открытий-2", преодолевшая более четырех тысяч километров, чтобы показать туристический потенциал Красноярского края и Иркутской области и сформировать образ Восточной Сибири не только как привлекательного региона для работы в золотодобывающей отрасли, но и как места для увлекательных путешествий.Экспедиция стартовала 30 июня в Иркутске и 23 июля финишировала в Красноярске, посетив месторождения Вернинское, Сухой лог, Олимпиада, Благодатное, а также побывав в городах Бодайбо, Лесосибирск и Енисейск."Золото открытий-2" - совместный проект команды путешественников "Градусы открытий" и золотодобывающей компании "Полюс". Предыдущая экспедиция в 2022 году преодолела более 4,5 тысячи километров от Читы до Магадана, посетила Куранахское и Наталкинское месторождения компании "Полюс", чтобы рассказать, как устроена золотодобыча на Дальнем востоке и что стоит посмотреть в этих районах нашей огромной страны.Основная миссия команды "Градусы открытий" - популяризировать путешествия по России и географическую науку."Мы хотим показать такие места в нашей стране, о которых мало кто слышал. Это может быть маленькая железная дорога на дачном участке прямо в городской черте Нижнего Новгорода, заброшенный поселок где-то далеко-далеко в Якутии или дом кочевника в Тыве", - пишут путешественники на официальной странице своего сообщества "ВКонтакте".По пути команда путешественников публиковала заметки в блогах и снимала документальные фильмы о жизни людей в таежной глуши и в крупных сибирских городах. В июле этого года "Градусам открытий" исполнилось десять лет."Полюс" — крупнейший производитель золота в России и одна из пяти ведущих золотодобывающих компаний обладает наибольшими запасами золота в мире. Предприятия компании расположены в Красноярском и Хабаровском краях, Иркутской и Магаданской областях, а также Республике Саха (Якутия)."Мы очень довольны нашим совместным проектом. За два года команде "Градусов открытий" удалось сделать практически нереальное. Они проехали в общей сложности восемь тысяч километров по Дальнему Востоку и Восточной Сибири, показав как интересны эти регионы, посетили все самые крупные месторождения золота в России, взяли интервью у сотрудников ГОКов и жителей регионов и внесли большой вклад в изменение представления о золотодобывающей отрасли", - рассказывает о проекте Виктория Васильева, директор по связям с общественностью компании "Полюс".Путешественники буквально "с колес" делились впечатлениями на сайте экспедиции open-gold.ru и в сообществе "Градусы открытий" социальной сети "ВКонтакте". Пройдемся вместе с ними по основному маршруту экспедиции.Крупнейшее в миреПервым делом экспедиция направилась в небольшой город Бодайбо, расположенный в 960 километрах к северо-востоку от Иркутска, который называют "золотой столицей России". Первые золотые прииски открылись в окрестностях города во второй половине XIX века. В этом году у Бодайбо юбилей - 120 лет с момента присвоения золотопромышленному поселку статуса города.Неподалеку от города располагаются два рудных месторождения – Вернинское и Сухой Лог. Разработка второго еще не начиналась, а вот Вернинское работает в полную мощь.Сухой Лог официально признан крупнейшим месторождением золота в мире. В 1977 году его запасы были официально оценены в 1041 тонну золота со среднем содержанием 2,76 грамма на тонну руды. Компания "Полюс" готовится к его освоению. В настоящий момент там работают геологи, создается инфраструктура – дороги, энергосети, электроподстанция "Витим".Откуда берутся слиткиРазработка Вернинского месторождения стала вестись совсем недавно. В 2011 году был запущен в эксплуатацию Вернинский ГОК — одно из самых молодых предприятий "Полюса". После выхода на проектную мощность было реализовано четыре этапа расширения, что позволило увеличить годовую производительность на 60% — с 2,2 до 3,5 миллиона тонн руды в год. Коэффициент извлечения на Вернинском — 90% — самый высокий среди предприятий "Полюса".Как добывают золото? На карьере руду загружают в самосвалы и везут на дробильно-сортировочный комплекс (ДСК). Раздробленная руда по конвейеру уходит на золотоизвлекательную фабрику (ЗИФ), где ее перетирают фактически в пыль в огромных мельницах со стальными шарами.Затем руда вместе с водой отправляется в отделение гидрометаллургии. Там при помощи реактивов в ходе нескольких физических процессов, в том числе электролиза, золото извлекают. В итоге выплавляют слитки с содержанием золота 92-95% и массой от 11 до 25 килограммов. Слитки увозят на аффинажный завод, где из них получают чистое золото высшей пробы.Побывали путешественники и в карьере Восточный (Олимпиадинское месторождение золота) глубиной 765 метров. Он расположен в Северо-Енисейском районе Красноярского края.Спорт и мороженоеУчастники экспедиции уделяли внимание не только технологическому процессу, но и быту тех, кто добывает золото – рабочих-вахтовиков, устройству вахтовых поселков."Здесь есть тренажерный зал и парикмахерская, свой медпункт и магазин, в котором можно купить все: от порошка и зубной пасты до колбасы и сыра. Рядом с магазином под тентом стоят два столика и повешена "плазма", на которой крутят клипы. Можно посидеть после трудового дня, посмотреть на коллег, идущих мимо, съесть вкусное мороженное", - описывает один из поселков "Полюса" летописец экспедиции Сергей Пищулов.В поселке путешественники обнаружили беговые дорожки, футбольное поле и баскетбольную площадку.Приятное с полезнымВ дневнике экспедиции можно встретить не только информацию о добыче золота в труднодоступных местах. Есть вполне конкретная и полезная для туристов информация о том, что обязательно надо посмотреть в Иркутске и Красноярске, лайфхак о том, как добраться до Байкала на арендованной машине и как с наибольшей пользой провести время на берегах самого глубокого озера в мире.Но и в крупных городах есть места, связанные с добычей золота. В Иркутске это ИрНИТУ (Иркутский национальный исследовательский университет) – кузница специалистов золотодобывающей отрасли. Есть там и Институт недропользования, с директором которого путешественники записали обстоятельное интервью.А в Красноярске с 2004 года работает Исследовательский центр "Полюса", в котором исследуются и отрабатываются все процессы золота, инновационные способы извлечения драгоценного металла из руды.Но в лаборатории с улицы не попадешь. А вот в музей геологии Центральной Сибири GEOS – запросто. На ярких и нескучных экскурсиях по музею можно узнать много нового о минералах и природном богатстве Сибири. И, конечно же, о добыче золота.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

туризм, новости - туризм, россия, иркутск, красноярск, сухой лог