https://ria.ru/20230724/dvizhenie-1885874927.html

На Комсомольском проспекте в Москве частично восстановили движение

На Комсомольском проспекте в Москве частично восстановили движение - РИА Новости, 24.07.2023

На Комсомольском проспекте в Москве частично восстановили движение

Движение по Комсомольскому проспекту в Москве в сторону центра полностью восстановлено после падения БПЛА, в направлении области движение восстановлено по 3 и 4 РИА Новости, 24.07.2023

2023-07-24T08:13

2023-07-24T08:13

2023-07-24T08:21

москва

департамент транспорта г. москвы

сергей собянин

происшествия

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Движение по Комсомольскому проспекту в Москве в сторону центра полностью восстановлено после падения БПЛА, в направлении области движение восстановлено по 3 и 4 полосам движения, сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в понедельник зафиксированы удары беспилотников по двум нежилым зданиям, серьезных разрушений и пострадавших нет. Дептранс в свою очередь сообщал о перекрытии движения по Комсомольскому проспекту от дома 18 в сторону области, а также по проспекту Лихачева."Движение в сторону центра восстановлено полностью, в направлении области движение восстановлено по 3 и 4 полосам движения", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230724/ataka-1885875371.html

москва

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2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

москва, департамент транспорта г. москвы, сергей собянин, происшествия