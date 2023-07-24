https://ria.ru/20230724/diktat-1885958406.html

Патрушев: недопущение диктата США отвечает интересам суверенных стран

Патрушев: недопущение диктата США отвечает интересам суверенных стран - РИА Новости, 24.07.2023

Патрушев: недопущение диктата США отвечает интересам суверенных стран

Недопущение диктата США в международных отношениях отвечает интересам всех суверенных государств, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в РИА Новости, 24.07.2023

2023-07-24T14:15

2023-07-24T14:15

2023-07-24T14:15

сша

николай патрушев

в мире

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Недопущение диктата США в международных отношениях отвечает интересам всех суверенных государств, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в Йоханнесбурге на заседании высоких представителей стран БРИКС, курирующих вопросы безопасности, с участием "Друзей БРИКС". "Сегодня международные отношения претерпевают существенные изменения. Мир продолжает уверенно двигаться в сторону более справедливой многополярной системы, основанной, как отметил президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, "на принципах доверия и неделимости безопасности, равных возможностей для свободного и самобытного развития всех стран и народов", - сказал он, его слова приводит пресс-служба аппарата Совбеза. "К сожалению, эта объективная тенденция вызывает категорическое неприятие у западного меньшинства, которое в попытке сохранить мировое господство не гнушается никакими средствами – от односторонних санкций до ведения гибридных войн", - добавил Патрушев. По его словам, дошло до того, что ооноцентричную систему мироустройства, то есть систему большинства, глобальное меньшинство стремится подменить неким "порядком, основанным на правилах". "Убеждены, что в интересах всех суверенных государств не допустить диктата американцев и навязывания ими своих подходов другим. В современной политической и экономической архитектуре мира все более востребовано повышение представленности стран Азии, Африки, Латинской Америки и Ближнего Востока, проводящих независимую внешнюю политику и готовых отстаивать национальные интересы и свой суверенитет в институтах глобального управления", - подчеркнул Патрушев.

https://ria.ru/20230420/mir-1866657581.html

https://ria.ru/20230601/dugin-1875505007.html

сша

азия

африка

латинская америка

ближний восток

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сша, николай патрушев, в мире, азия, африка, латинская америка, ближний восток