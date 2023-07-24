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Пострадавшую при подрыве Крымского моста девочку выписали из больницы

Пострадавшую при подрыве Крымского моста девочку выписали из больницы - РИА Новости, 24.07.2023

Пострадавшую при подрыве Крымского моста девочку выписали из больницы

Пострадавшую при подрыве Крымского моста девочку выписали из больницы, ее состояние оценивается как удовлетворительное, сообщил РИА Новости помощник министра... РИА Новости, 24.07.2023

2023-07-24T16:38

2023-07-24T16:38

2023-07-24T20:02

происшествия

чп на крымском мосту

здоровье - общество

белгородская область

киев

россия

алексей кузнецов

владимир путин

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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Пострадавшую при подрыве Крымского моста девочку выписали из больницы, ее состояние оценивается как удовлетворительное, сообщил РИА Новости помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов."Девочку выписали из Российской детской клинической больницы после необходимого лечения. Состояние удовлетворительное, в стационарной медицинской помощи она не нуждается", — заявил он.В ночь на 17 июля Украина атаковала Крымский мост двумя надводными беспилотниками. Погибли два человека — семейная пара из Белгородской области. Их 14-летнюю дочь госпитализировали с травмами.Президент Владимир Путин назвал произошедшее бессмысленным с военной точки зрения и жестоким преступлением. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.

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происшествия, чп на крымском мосту, здоровье - общество, белгородская область, киев, россия, алексей кузнецов, владимир путин, украина