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В Чите 14-летняя девочка защитила сестру от нападения мужчины - РИА Новости, 24.07.2023
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05:57 24.07.2023 (обновлено: 07:15 24.07.2023)
https://ria.ru/20230724/devochka-1885867710.html
В Чите 14-летняя девочка защитила сестру от нападения мужчины
В Чите 14-летняя девочка защитила сестру от нападения мужчины - РИА Новости, 24.07.2023
В Чите 14-летняя девочка защитила сестру от нападения мужчины
Четырнадцатилетняя девочка спасла сестру, на которую напал мужчина в Чите, подозреваемый задержан, сообщается на сайте Следственного комитета России. РИА Новости, 24.07.2023
2023-07-24T05:57
2023-07-24T07:15
чита
россия
происшествия
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
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ЧИТА, 24 июл - РИА Новости. Четырнадцатилетняя девочка спасла сестру, на которую напал мужчина в Чите, подозреваемый задержан, сообщается на сайте Следственного комитета России."В СМИ и социальных медиа сообщается, что малолетняя жительница Читы подверглась нападению со стороны неизвестного мужчины, противоправные действия которого пресечены вмешательством 14-летней сестры пострадавшей, услышавшей крики о помощи", - говорится в сообщении. Возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержал. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУСК по Забайкалью Алексею Вольному представить доклад о расследовании уголовного дела и установленных обстоятельствах.
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чита, россия, происшествия, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Чита, Россия, Происшествия, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
В Чите 14-летняя девочка защитила сестру от нападения мужчины

В Чите 14-летняя девочка спасла сестру от нападения мужчины, подозреваемого задержали

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкСотрудник полиции во время заполнения документов
Сотрудник полиции во время заполнения документов - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Сотрудник полиции во время заполнения документов. Архивное фото
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ЧИТА, 24 июл - РИА Новости. Четырнадцатилетняя девочка спасла сестру, на которую напал мужчина в Чите, подозреваемый задержан, сообщается на сайте Следственного комитета России.
"В СМИ и социальных медиа сообщается, что малолетняя жительница Читы подверглась нападению со стороны неизвестного мужчины, противоправные действия которого пресечены вмешательством 14-летней сестры пострадавшей, услышавшей крики о помощи", - говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержал.
Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУСК по Забайкалью Алексею Вольному представить доклад о расследовании уголовного дела и установленных обстоятельствах.
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