Рейтинг@Mail.ru
В Приморье построили детсад на условиях государственно-частного партнерства - РИА Новости, 24.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:27 24.07.2023
https://ria.ru/20230724/detsad-1885865741.html
В Приморье построили детсад на условиях государственно-частного партнерства
В Приморье построили детсад на условиях государственно-частного партнерства - РИА Новости, 24.07.2023
В Приморье построили детсад на условиях государственно-частного партнерства
Детский сад на 240 мест впервые построен в Приморье на условиях государственно-частного партнерства, учреждение откроется в Надеждинском районе, сообщает... РИА Новости, 24.07.2023
2023-07-24T05:27
2023-07-24T05:27
надеждинский район
олег кожемяко
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
приморский край
россия
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/06/1814803407_0:134:3072:1862_1920x0_80_0_0_d61e64b249402eb63022b07985e7edf3.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 24 июл – РИА Новости. Детский сад на 240 мест впервые построен в Приморье на условиях государственно-частного партнерства, учреждение откроется в Надеждинском районе, сообщает правительство региона. "Дошкольное учреждение входит в состав образовательного центра "Формат", который также включает строящуюся школу на 450 мест. Это первые объекты образования в регионе, создающиеся на условиях государственно-частного партнерства. Новый детский сад посетили министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Ирек Файзуллин и губернатор Приморского края Олег Кожемяко", - говорится в сообщении. Отмечается, что детсад построила группа компаний "DNS Девелопмент" за два года. На территории установили игровые комплексы и спортивные площадки, территорию озеленили. Также там оборудован спортзал с развивающими тренажерами и детскими скалодромами, музыкальный зал, сенсорная комната, кабинеты медперсонала, логопеда и психолога. В учреждении будет 12 групп полного дня, а также впервые в Приморье - группа временного пребывания малышей в возрасте от 2,5 месяца. Кожемяко рассказал, что власти Приморья полностью используют федеральные инструменты поддержки: инфраструктурные кредиты, создание объектов при помощи концессии и другие. Правительство России выделяет региону около 20 миллиардов рублей на эти цели. Это позволило направить деньги на дороги и энергоснабжение в Надеждинском районе. Также, по данным губернатора, в этом муниципалитете начато строительство школы на 1,5 тысячи мест и поликлиники. Файзуллин рассказал, что такие проекты, как создание детского сада, являются хорошим примером эффективного государственно-частного партнерства. Задача Минстроя - создать условия развития частных проектов и синхронизации усилий регионов и бизнеса. "Люди активно принимают участие в том, чтобы их города и населенные пункты становились более комфортными и благоустроенными. Мы это видим в рамках федпроекта по благоустройству – во Всероссийском голосовании 2023 года по определению таких объектов в ДФО проголосовало 737 тысяч человек, из которых 212 тысяч – это жители Приморского края", – приводятся слова министра. Файзуллин и Кожемяко также осмотрели стройку школы на 450 мест, которая входит в состав МБОУ "Образовательный центр "Формат", она должна заработать в этом учебном году.
https://ria.ru/20230724/primore-1885865418.html
надеждинский район
приморский край
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/06/1814803407_157:0:2888:2048_1920x0_80_0_0_11a385cb00f0e3a99b639473e544ae5b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
надеждинский район, олег кожемяко, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), приморский край, россия, общество
Надеждинский район, Олег Кожемяко, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России), Приморский край, Россия, Общество
В Приморье построили детсад на условиях государственно-частного партнерства

В Приморье построили детсад на 240 мест на условиях государственно-частного партнерства

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкРусский мост через пролив Босфор Восточный во Владивостоке
Русский мост через пролив Босфор Восточный во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Русский мост через пролив Босфор Восточный во Владивостоке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 24 июл – РИА Новости. Детский сад на 240 мест впервые построен в Приморье на условиях государственно-частного партнерства, учреждение откроется в Надеждинском районе, сообщает правительство региона.
«
"Дошкольное учреждение входит в состав образовательного центра "Формат", который также включает строящуюся школу на 450 мест. Это первые объекты образования в регионе, создающиеся на условиях государственно-частного партнерства. Новый детский сад посетили министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Ирек Файзуллин и губернатор Приморского края Олег Кожемяко", - говорится в сообщении.
Отмечается, что детсад построила группа компаний "DNS Девелопмент" за два года. На территории установили игровые комплексы и спортивные площадки, территорию озеленили. Также там оборудован спортзал с развивающими тренажерами и детскими скалодромами, музыкальный зал, сенсорная комната, кабинеты медперсонала, логопеда и психолога. В учреждении будет 12 групп полного дня, а также впервые в Приморье - группа временного пребывания малышей в возрасте от 2,5 месяца.
Кожемяко рассказал, что власти Приморья полностью используют федеральные инструменты поддержки: инфраструктурные кредиты, создание объектов при помощи концессии и другие. Правительство России выделяет региону около 20 миллиардов рублей на эти цели. Это позволило направить деньги на дороги и энергоснабжение в Надеждинском районе. Также, по данным губернатора, в этом муниципалитете начато строительство школы на 1,5 тысячи мест и поликлиники.
Файзуллин рассказал, что такие проекты, как создание детского сада, являются хорошим примером эффективного государственно-частного партнерства. Задача Минстроя - создать условия развития частных проектов и синхронизации усилий регионов и бизнеса.
"Люди активно принимают участие в том, чтобы их города и населенные пункты становились более комфортными и благоустроенными. Мы это видим в рамках федпроекта по благоустройству – во Всероссийском голосовании 2023 года по определению таких объектов в ДФО проголосовало 737 тысяч человек, из которых 212 тысяч – это жители Приморского края", – приводятся слова министра.
Файзуллин и Кожемяко также осмотрели стройку школы на 450 мест, которая входит в состав МБОУ "Образовательный центр "Формат", она должна заработать в этом учебном году.
Вид на Золотой мост через бухту Золотой рог во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
Около 200 тысяч приморцев голосуют за проекты комфортной среды
05:22
 
Надеждинский районОлег КожемякоМинистерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России)Приморский крайРоссияОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала