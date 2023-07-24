https://ria.ru/20230724/detsad-1885865741.html

В Приморье построили детсад на условиях государственно-частного партнерства

В Приморье построили детсад на условиях государственно-частного партнерства - РИА Новости, 24.07.2023

В Приморье построили детсад на условиях государственно-частного партнерства

Детский сад на 240 мест впервые построен в Приморье на условиях государственно-частного партнерства, учреждение откроется в Надеждинском районе, сообщает... РИА Новости, 24.07.2023

2023-07-24T05:27

2023-07-24T05:27

2023-07-24T05:27

надеждинский район

олег кожемяко

министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)

приморский край

россия

общество

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ВЛАДИВОСТОК, 24 июл – РИА Новости. Детский сад на 240 мест впервые построен в Приморье на условиях государственно-частного партнерства, учреждение откроется в Надеждинском районе, сообщает правительство региона. "Дошкольное учреждение входит в состав образовательного центра "Формат", который также включает строящуюся школу на 450 мест. Это первые объекты образования в регионе, создающиеся на условиях государственно-частного партнерства. Новый детский сад посетили министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Ирек Файзуллин и губернатор Приморского края Олег Кожемяко", - говорится в сообщении. Отмечается, что детсад построила группа компаний "DNS Девелопмент" за два года. На территории установили игровые комплексы и спортивные площадки, территорию озеленили. Также там оборудован спортзал с развивающими тренажерами и детскими скалодромами, музыкальный зал, сенсорная комната, кабинеты медперсонала, логопеда и психолога. В учреждении будет 12 групп полного дня, а также впервые в Приморье - группа временного пребывания малышей в возрасте от 2,5 месяца. Кожемяко рассказал, что власти Приморья полностью используют федеральные инструменты поддержки: инфраструктурные кредиты, создание объектов при помощи концессии и другие. Правительство России выделяет региону около 20 миллиардов рублей на эти цели. Это позволило направить деньги на дороги и энергоснабжение в Надеждинском районе. Также, по данным губернатора, в этом муниципалитете начато строительство школы на 1,5 тысячи мест и поликлиники. Файзуллин рассказал, что такие проекты, как создание детского сада, являются хорошим примером эффективного государственно-частного партнерства. Задача Минстроя - создать условия развития частных проектов и синхронизации усилий регионов и бизнеса. "Люди активно принимают участие в том, чтобы их города и населенные пункты становились более комфортными и благоустроенными. Мы это видим в рамках федпроекта по благоустройству – во Всероссийском голосовании 2023 года по определению таких объектов в ДФО проголосовало 737 тысяч человек, из которых 212 тысяч – это жители Приморского края", – приводятся слова министра. Файзуллин и Кожемяко также осмотрели стройку школы на 450 мест, которая входит в состав МБОУ "Образовательный центр "Формат", она должна заработать в этом учебном году.

https://ria.ru/20230724/primore-1885865418.html

надеждинский район

приморский край

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надеждинский район, олег кожемяко, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), приморский край, россия, общество