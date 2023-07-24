https://ria.ru/20230724/briks-1885923582.html

"Роскосмос" предложил БРИКС создать свой модуль для станции РОС

"Роскосмос" предложил БРИКС создать свой модуль для станции РОС - РИА Новости, 24.07.2023

"Роскосмос" предложил БРИКС создать свой модуль для станции РОС

РФ предлагает БРИКС создать отдельный специализированный модуль для российской орбитальной станции (РОС), где страны объединения могли бы проводить свои научные РИА Новости, 24.07.2023

2023-07-24T11:55

2023-07-24T11:55

2023-07-24T11:55

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ХЕРМАНУС (ЮАР), 24 июл - РИА Новости. РФ предлагает БРИКС создать отдельный специализированный модуль для российской орбитальной станции (РОС), где страны объединения могли бы проводить свои научные исследования, сообщил гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов. "Хотелось бы предложить партнёрам по БРИКС рассмотреть возможность принять участие в этом проекте и, объединив усилия, создать полноценный модуль, который, находясь в составе РОС, позволил бы странам БРИКС использовать возможности низкой околоземной орбиты для реализации своих национальных космических программ", - сказал он на заседании совместного комитета по сотрудничеству в области космоса стран БРИКС. По его словам, РОС станет следующим шагом в развитии пилотируемой космонавтики. Ранее Борисов сообщил, что РФ предлагает африканским странам участие в проекте РОС и создание национальных модулей для этой станции. Позднее он уточнил, что Россия открыта к сотрудничеству в рамках создания новой станции не только со странами Африки. Сейчас Ракетно-космическая корпорация (РКК) "Энергия" ведёт эскизное проектирование новой станции, оно должно завершиться в 2023 году. Предполагается, что первый модуль новой станции будет запущен в 2027 году, а космонавты смогут отправиться на неё в 2028 году. Завершение строительства ожидается в 2032 году. РОС должна появиться к тому времени, как начнётся вывод из эксплуатации Международной космической станции (намечен на 2028-2030 годы), в которой помимо России участвуют США, Европейское космическое агентство, Канада и Япония.

https://ria.ru/20230601/kosmos-1875665912.html

https://ria.ru/20220526/roskosmos-1790764497.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

космос - риа наука, россия, юрий борисов (роскосмос), брикс, роскосмос