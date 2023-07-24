https://ria.ru/20230724/boepripasy-1885972651.html

Выпуск боеприпасов в России вырос более чем в 12 раз, сообщил Мантуров

Выпуск боеприпасов в России вырос более чем в 12 раз, сообщил Мантуров - РИА Новости, 24.07.2023

Выпуск боеприпасов в России вырос более чем в 12 раз, сообщил Мантуров

Объем ежемесячного производства средств поражения российскими оборонно-промышленными предприятиями превысил объемы выпуска за весь минувший год, сообщил в... РИА Новости, 24.07.2023

2023-07-24T15:18

2023-07-24T15:18

2023-07-24T19:54

специальная военная операция на украине

безопасность

экономика

россия

денис мантуров

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Объем ежемесячного производства средств поражения российскими оборонно-промышленными предприятиями превысил объемы выпуска за весь минувший год, сообщил в понедельник вице-премьер, министр промышленности и торговли Денис Мантуров. "С начала текущего года по многим видам вооружения, военной специальной техники уже произведено намного больше, чем за весь прошлый год. А если говорить о средствах поражения, мы сейчас выходим на уровень, при котором поставки только за один месяц превышает суммарный заказ прошлого года", - сообщил он на совете по вопросам бесперебойного функционирования предприятий ОПК в Приволжском федеральном округе. Мантуров подчеркнул, что практически все предприятия за редким исключением выдерживают беспрецедентные по срокам и объемам планы-графики. "Отдельные срывы достаточно быстро нагоняются либо компенсируются аналогичными изделиями", - добавил министр.

https://ria.ru/20230531/produktsiya-1875269098.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, экономика, россия, денис мантуров, ситуация в днр и лнр