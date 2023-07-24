Рейтинг@Mail.ru
Выпуск боеприпасов в России вырос более чем в 12 раз, сообщил Мантуров - РИА Новости, 24.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:18 24.07.2023 (обновлено: 19:54 24.07.2023)
https://ria.ru/20230724/boepripasy-1885972651.html
Выпуск боеприпасов в России вырос более чем в 12 раз, сообщил Мантуров
Выпуск боеприпасов в России вырос более чем в 12 раз, сообщил Мантуров - РИА Новости, 24.07.2023
Выпуск боеприпасов в России вырос более чем в 12 раз, сообщил Мантуров
Объем ежемесячного производства средств поражения российскими оборонно-промышленными предприятиями превысил объемы выпуска за весь минувший год, сообщил в... РИА Новости, 24.07.2023
2023-07-24T15:18
2023-07-24T19:54
специальная военная операция на украине
безопасность
экономика
россия
денис мантуров
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0b/1883596012_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5634001c047162b3d0fd83761ac6965b.jpg
МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Объем ежемесячного производства средств поражения российскими оборонно-промышленными предприятиями превысил объемы выпуска за весь минувший год, сообщил в понедельник вице-премьер, министр промышленности и торговли Денис Мантуров. "С начала текущего года по многим видам вооружения, военной специальной техники уже произведено намного больше, чем за весь прошлый год. А если говорить о средствах поражения, мы сейчас выходим на уровень, при котором поставки только за один месяц превышает суммарный заказ прошлого года", - сообщил он на совете по вопросам бесперебойного функционирования предприятий ОПК в Приволжском федеральном округе. Мантуров подчеркнул, что практически все предприятия за редким исключением выдерживают беспрецедентные по срокам и объемам планы-графики. "Отдельные срывы достаточно быстро нагоняются либо компенсируются аналогичными изделиями", - добавил министр.
https://ria.ru/20230531/produktsiya-1875269098.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0b/1883596012_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_33749a6e19336365c1385431e0ab19c9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, экономика, россия, денис мантуров, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Экономика, Россия, Денис Мантуров, Ситуация в ДНР и ЛНР
Выпуск боеприпасов в России вырос более чем в 12 раз, сообщил Мантуров

Мантуров: месячный объем выпуска снарядов российским ОПК превысил показатели за 2022 год

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкСнаряды, загруженные в реактивную систему залпового огня "Торнадо-Г"
Снаряды, загруженные в реактивную систему залпового огня Торнадо-Г - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
Снаряды, загруженные в реактивную систему залпового огня "Торнадо-Г". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Объем ежемесячного производства средств поражения российскими оборонно-промышленными предприятиями превысил объемы выпуска за весь минувший год, сообщил в понедельник вице-премьер, министр промышленности и торговли Денис Мантуров.
"С начала текущего года по многим видам вооружения, военной специальной техники уже произведено намного больше, чем за весь прошлый год. А если говорить о средствах поражения, мы сейчас выходим на уровень, при котором поставки только за один месяц превышает суммарный заказ прошлого года", - сообщил он на совете по вопросам бесперебойного функционирования предприятий ОПК в Приволжском федеральном округе.
Мантуров подчеркнул, что практически все предприятия за редким исключением выдерживают беспрецедентные по срокам и объемам планы-графики.
"Отдельные срывы достаточно быстро нагоняются либо компенсируются аналогичными изделиями", - добавил министр.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 31.05.2023
Мишустин заявил о многократном увеличении выпуска продукции для нужд СВО
31 мая, 11:21
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьЭкономикаРоссияДенис МантуровСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала