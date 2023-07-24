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Выпуск боеприпасов в России вырос более чем в 12 раз, сообщил Мантуров
Выпуск боеприпасов в России вырос более чем в 12 раз, сообщил Мантуров - РИА Новости, 24.07.2023
Выпуск боеприпасов в России вырос более чем в 12 раз, сообщил Мантуров
Объем ежемесячного производства средств поражения российскими оборонно-промышленными предприятиями превысил объемы выпуска за весь минувший год, сообщил в... РИА Новости, 24.07.2023
2023-07-24T15:18
2023-07-24T15:18
2023-07-24T19:54
специальная военная операция на украине
безопасность
экономика
россия
денис мантуров
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Объем ежемесячного производства средств поражения российскими оборонно-промышленными предприятиями превысил объемы выпуска за весь минувший год, сообщил в понедельник вице-премьер, министр промышленности и торговли Денис Мантуров. "С начала текущего года по многим видам вооружения, военной специальной техники уже произведено намного больше, чем за весь прошлый год. А если говорить о средствах поражения, мы сейчас выходим на уровень, при котором поставки только за один месяц превышает суммарный заказ прошлого года", - сообщил он на совете по вопросам бесперебойного функционирования предприятий ОПК в Приволжском федеральном округе. Мантуров подчеркнул, что практически все предприятия за редким исключением выдерживают беспрецедентные по срокам и объемам планы-графики. "Отдельные срывы достаточно быстро нагоняются либо компенсируются аналогичными изделиями", - добавил министр.
https://ria.ru/20230531/produktsiya-1875269098.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, экономика, россия, денис мантуров, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Экономика, Россия, Денис Мантуров, Ситуация в ДНР и ЛНР
Выпуск боеприпасов в России вырос более чем в 12 раз, сообщил Мантуров
Мантуров: месячный объем выпуска снарядов российским ОПК превысил показатели за 2022 год
МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Объем ежемесячного производства средств поражения российскими оборонно-промышленными предприятиями превысил объемы выпуска за весь минувший год, сообщил в понедельник вице-премьер, министр промышленности и торговли Денис Мантуров.
"С начала текущего года по многим видам вооружения, военной специальной техники уже произведено намного больше, чем за весь прошлый год. А если говорить о средствах поражения, мы сейчас выходим на уровень, при котором поставки только за один месяц превышает суммарный заказ прошлого года", - сообщил он на совете по вопросам бесперебойного функционирования предприятий ОПК в Приволжском федеральном округе.
Мантуров подчеркнул, что практически все предприятия за редким исключением выдерживают беспрецедентные по срокам и объемам планы-графики.
"Отдельные срывы достаточно быстро нагоняются либо компенсируются аналогичными изделиями", - добавил министр.
Мишустин заявил о многократном увеличении выпуска продукции для нужд СВО