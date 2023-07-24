Во Франции заявили о варварстве из-за применения ВСУ кассетных боеприпасов
Политик Дюпон-Эньян заявил о нарастании варварства из-за применения ВСУ кассетных бомб
© AP Photo / Sven KaestnerКассетные боеприпасы
© AP Photo / Sven Kaestner
Кассетные боеприпасы. Архивное фото
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Лидеры правых сил во Франции раскритиковали применение Киевом кассетных боеприпасов, поставляемых США, указывая на долгосрочные последствия для мирного населения и усугубление кровопролития.
В конце прошлой недели Белый Дом подтвердил, что поставленные Украине кассетные боеприпасы начали использоваться с 20 июля.
"Варварство нарастает на Украине с применением кассетных боеприпасов, поставляемых США. В Вашингтоне радуются, ведь (Владимир - ред.) Зеленский использует их "достаточно эффективно". Перевод - впереди тысячи смертей. Отвратительно", - написал депутат французского парламента, лидер политического движения "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян в сети Twitter.
Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо ранее пристыдил президента Франции Эммануэля Макрона за то, что тот, в отличие от многих других мировых лидеров, не осудил поставки и применение кассетных боеприпасов Киевом. Между тем, применение таких вооружений повлечет "ужасающие и долгосрочные" последствия для мирного населения, добавил он.
На выходных политик также раскритиковал ЕС за продолжающееся вливание средств в то, что он считает "катастрофой" и "кровавой бойней" на Украине.
Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% из этих боеприпасов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта. Даже в конгрессе США выступили против поставок такого оружия Украине.
В международной неправительственной организации Human Rights Watch заявили, что передача Киеву этого вида вооружений неизбежно приведет к долгосрочным страданиям гражданского населения и сведет на нет международное порицание их использования.
На выходных корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев, работающий в зоне СВО, погиб во время украинского обстрела с использованием кассетных боеприпасов. Трое других российских журналистов получили ранения.