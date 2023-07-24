https://ria.ru/20230724/boepripasy-1885946498.html

Во Франции заявили о варварстве из-за применения ВСУ кассетных боеприпасов

Во Франции заявили о варварстве из-за применения ВСУ кассетных боеприпасов - РИА Новости, 24.07.2023

Во Франции заявили о варварстве из-за применения ВСУ кассетных боеприпасов

Лидеры правых сил во Франции раскритиковали применение Киевом кассетных боеприпасов, поставляемых США, указывая на долгосрочные последствия для мирного... РИА Новости, 24.07.2023

2023-07-24T13:29

2023-07-24T13:29

2023-07-24T13:42

специальная военная операция на украине

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украина

франция

николя дюпон-эньян

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Лидеры правых сил во Франции раскритиковали применение Киевом кассетных боеприпасов, поставляемых США, указывая на долгосрочные последствия для мирного населения и усугубление кровопролития. В конце прошлой недели Белый Дом подтвердил, что поставленные Украине кассетные боеприпасы начали использоваться с 20 июля. "Варварство нарастает на Украине с применением кассетных боеприпасов, поставляемых США. В Вашингтоне радуются, ведь (Владимир - ред.) Зеленский использует их "достаточно эффективно". Перевод - впереди тысячи смертей. Отвратительно", - написал депутат французского парламента, лидер политического движения "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян в сети Twitter. Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо ранее пристыдил президента Франции Эммануэля Макрона за то, что тот, в отличие от многих других мировых лидеров, не осудил поставки и применение кассетных боеприпасов Киевом. Между тем, применение таких вооружений повлечет "ужасающие и долгосрочные" последствия для мирного населения, добавил он. На выходных политик также раскритиковал ЕС за продолжающееся вливание средств в то, что он считает "катастрофой" и "кровавой бойней" на Украине. Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% из этих боеприпасов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта. Даже в конгрессе США выступили против поставок такого оружия Украине. В международной неправительственной организации Human Rights Watch заявили, что передача Киеву этого вида вооружений неизбежно приведет к долгосрочным страданиям гражданского населения и сведет на нет международное порицание их использования. На выходных корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев, работающий в зоне СВО, погиб во время украинского обстрела с использованием кассетных боеприпасов. Трое других российских журналистов получили ранения.

https://ria.ru/20230722/kassetnye-1885684803.html

https://ria.ru/20230709/oruzhie-1883008103.html

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в мире, украина, франция, николя дюпон-эньян