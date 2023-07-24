Рейтинг@Mail.ru
Во Франции заявили о варварстве из-за применения ВСУ кассетных боеприпасов - РИА Новости, 24.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:29 24.07.2023 (обновлено: 13:42 24.07.2023)
https://ria.ru/20230724/boepripasy-1885946498.html
Во Франции заявили о варварстве из-за применения ВСУ кассетных боеприпасов
Во Франции заявили о варварстве из-за применения ВСУ кассетных боеприпасов - РИА Новости, 24.07.2023
Во Франции заявили о варварстве из-за применения ВСУ кассетных боеприпасов
Лидеры правых сил во Франции раскритиковали применение Киевом кассетных боеприпасов, поставляемых США, указывая на долгосрочные последствия для мирного... РИА Новости, 24.07.2023
2023-07-24T13:29
2023-07-24T13:42
специальная военная операция на украине
в мире
украина
франция
николя дюпон-эньян
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/06/1882666397_0:283:2945:1940_1920x0_80_0_0_f29f52a8564f1320d8c872a6f1a3c290.jpg
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Лидеры правых сил во Франции раскритиковали применение Киевом кассетных боеприпасов, поставляемых США, указывая на долгосрочные последствия для мирного населения и усугубление кровопролития. В конце прошлой недели Белый Дом подтвердил, что поставленные Украине кассетные боеприпасы начали использоваться с 20 июля. "Варварство нарастает на Украине с применением кассетных боеприпасов, поставляемых США. В Вашингтоне радуются, ведь (Владимир - ред.) Зеленский использует их "достаточно эффективно". Перевод - впереди тысячи смертей. Отвратительно", - написал депутат французского парламента, лидер политического движения "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян в сети Twitter. Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо ранее пристыдил президента Франции Эммануэля Макрона за то, что тот, в отличие от многих других мировых лидеров, не осудил поставки и применение кассетных боеприпасов Киевом. Между тем, применение таких вооружений повлечет "ужасающие и долгосрочные" последствия для мирного населения, добавил он. На выходных политик также раскритиковал ЕС за продолжающееся вливание средств в то, что он считает "катастрофой" и "кровавой бойней" на Украине. Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% из этих боеприпасов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта. Даже в конгрессе США выступили против поставок такого оружия Украине. В международной неправительственной организации Human Rights Watch заявили, что передача Киеву этого вида вооружений неизбежно приведет к долгосрочным страданиям гражданского населения и сведет на нет международное порицание их использования. На выходных корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев, работающий в зоне СВО, погиб во время украинского обстрела с использованием кассетных боеприпасов. Трое других российских журналистов получили ранения.
https://ria.ru/20230722/kassetnye-1885684803.html
https://ria.ru/20230709/oruzhie-1883008103.html
украина
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/06/1882666397_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_a4cfd1ee24290df0a767007b180841d8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, франция, николя дюпон-эньян
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Франция, Николя Дюпон-Эньян
Во Франции заявили о варварстве из-за применения ВСУ кассетных боеприпасов

Политик Дюпон-Эньян заявил о нарастании варварства из-за применения ВСУ кассетных бомб

© AP Photo / Sven KaestnerКассетные боеприпасы
Кассетные боеприпасы - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
© AP Photo / Sven Kaestner
Кассетные боеприпасы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Лидеры правых сил во Франции раскритиковали применение Киевом кассетных боеприпасов, поставляемых США, указывая на долгосрочные последствия для мирного населения и усугубление кровопролития.
В конце прошлой недели Белый Дом подтвердил, что поставленные Украине кассетные боеприпасы начали использоваться с 20 июля.
Владимир Джабаров - РИА Новости, 1920, 22.07.2023
В СФ высказались в сторону США после обстрела ВСУ кассетными снарядами
22 июля, 15:12
"Варварство нарастает на Украине с применением кассетных боеприпасов, поставляемых США. В Вашингтоне радуются, ведь (Владимир - ред.) Зеленский использует их "достаточно эффективно". Перевод - впереди тысячи смертей. Отвратительно", - написал депутат французского парламента, лидер политического движения "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян в сети Twitter.
Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо ранее пристыдил президента Франции Эммануэля Макрона за то, что тот, в отличие от многих других мировых лидеров, не осудил поставки и применение кассетных боеприпасов Киевом. Между тем, применение таких вооружений повлечет "ужасающие и долгосрочные" последствия для мирного населения, добавил он.
На выходных политик также раскритиковал ЕС за продолжающееся вливание средств в то, что он считает "катастрофой" и "кровавой бойней" на Украине.
Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% из этих боеприпасов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта. Даже в конгрессе США выступили против поставок такого оружия Украине.
В международной неправительственной организации Human Rights Watch заявили, что передача Киеву этого вида вооружений неизбежно приведет к долгосрочным страданиям гражданского населения и сведет на нет международное порицание их использования.
На выходных корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев, работающий в зоне СВО, погиб во время украинского обстрела с использованием кассетных боеприпасов. Трое других российских журналистов получили ранения.
Пентагон - РИА Новости, 1920, 09.07.2023
Отчаяние загнанного зверя: США дадут Украине дьявольское оружие
9 июля, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаФранцияНиколя Дюпон-Эньян
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала