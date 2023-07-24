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В ООН призвали не применять кассетные боеприпасы после гибели военкора - РИА Новости, 24.07.2023
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12:18 24.07.2023
https://ria.ru/20230724/boepripasy-1885929992.html
В ООН призвали не применять кассетные боеприпасы после гибели военкора
В ООН призвали не применять кассетные боеприпасы после гибели военкора - РИА Новости, 24.07.2023
В ООН призвали не применять кассетные боеприпасы после гибели военкора
Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) не комментирует гибель в зоне СВО военного корреспондента РИА Новости Ростислава Журавлева после... РИА Новости, 24.07.2023
2023-07-24T12:18
2023-07-24T12:18
в мире
ростислав журавлев
украина
оон
обстрел группы журналистов в зоне сво
вооруженные силы украины
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ЖЕНЕВА, 24 июл - РИА Новости. Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) не комментирует гибель в зоне СВО военного корреспондента РИА Новости Ростислава Журавлева после обстрела со стороны украинских военных, но вместе с тем призывает немедленно прекратить применение таких видов боеприпасов, как кассетные бомбы, заявила РИА Новости официальный представитель УВКПЧ Марта Уртадо. Вооруженные формирования Украины 22 июля в Запорожской области прицельно и целенаправленно обстреляли группу российских журналистов, работавших в районе. В результате обстрела погиб журналист РИА Новости Ростислав Журавлев, ранения получили корреспондент РИА Новости Константин Михальчевский и сотрудники "Известий" Роман Польшаков и Дмитрий Шиков. По данным Минобороны России, удар был нанесен кассетными боеприпасами. "К сожалению, мы не можем комментировать сам инцидент. Однако позвольте заявить, что кассетные боеприпасы разбрасывают на большой территории небольшие, часто яркие или разноцветные бомбы, многие из которых не взрываются сразу, но могут убивать и калечить в течение многих лет после этого. Применение таких боеприпасов должно быть немедленно прекращено", - сообщила Уртадо. По ее словам, УВКПЧ ООН призывает Россию и Украину присоединиться к более чем 100 государствам, ратифицировавшим Конвенцию по кассетным боеприпасам, которая полностью запрещает их применение. Уртадо добавила, что применение любой страной, даже не ратифицировавшей Конвенцию, кассетных боеприпасов в населенных районах несовместимо с нормами международного гуманитарного права, регулирующими ведение военных действий. Вооруженные формирования Украины 22 июля в Запорожской области прицельно и целенаправленно обстреляли группу российских журналистов, работавших в районе. В результате обстрела погиб журналист РИА Новости Ростислав Журавлев, ранения получили корреспондент РИА Новости Константин Михальчевский и сотрудники "Известий" Роман Польшаков и Дмитрий Шиков. Ранее в офисе генсека ООН Антониу Гутерреша, где ранее заявляли о беспокойстве в связи с началом применения Киевом американских кассетных боеприпасов, выразили соболезнования семье, друзьям и коллегам Ростислава Журавлева. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что виновные в жестокой расправе над журналистом понесут наказание, всю меру ответственности разделят и те, кто поставлял своим киевским протеже кассетные боеприпасы. Президент США Джо Байден заявил 7 июля о решении начать поставки киевскому режиму кассетных боеприпасов. Пентагон 13 июля подтвердил, что переданные Украине кассетные боеприпасы уже прибыли туда, добавив, что в распоряжении Киева также находятся аналогичные снаряды, поставленные другими странами. Кассетные боеприпасы запрещены международной конвенцией, которую ратифицировали 123 страны, в их число не входят США и Украина. ВСУ, по данным российских военных, ранее уже использовали кассетные боеприпасы для обстрелов Донбасса, в частности Донецка. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Там добавили, что РФ высоко ценит усилия всех стран, пытающихся вывести решение конфликта на Украине в мирное русло, но пока это невозможно из-за позиции Киева, который на законодательном уровне ввел запрет на переговоры. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
https://ria.ru/20230714/ostin-1884098365.html
https://ria.ru/20230710/mkkk-1883311621.html
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в мире, ростислав журавлев, украина, оон, обстрел группы журналистов в зоне сво, вооруженные силы украины
В мире, Ростислав Журавлев, Украина, ООН, Обстрел группы журналистов в зоне СВО, Вооруженные силы Украины
В ООН призвали не применять кассетные боеприпасы после гибели военкора

УВКПЧ ООН призвало не применять кассетные боеприпасы после гибели военкора РИА Новости

© РИА Новости / Роман Махмутов | Перейти в медиабанкШтаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
© РИА Новости / Роман Махмутов
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Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 24 июл - РИА Новости. Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) не комментирует гибель в зоне СВО военного корреспондента РИА Новости Ростислава Журавлева после обстрела со стороны украинских военных, но вместе с тем призывает немедленно прекратить применение таких видов боеприпасов, как кассетные бомбы, заявила РИА Новости официальный представитель УВКПЧ Марта Уртадо.
Вооруженные формирования Украины 22 июля в Запорожской области прицельно и целенаправленно обстреляли группу российских журналистов, работавших в районе. В результате обстрела погиб журналист РИА Новости Ростислав Журавлев, ранения получили корреспондент РИА Новости Константин Михальчевский и сотрудники "Известий" Роман Польшаков и Дмитрий Шиков. По данным Минобороны России, удар был нанесен кассетными боеприпасами.
Глава Пентагон Ллойд Джеймс Остин III - РИА Новости, 1920, 14.07.2023
Глава Пентагона признал, что сам использовал кассетные боеприпасы в бою
14 июля, 01:47
"К сожалению, мы не можем комментировать сам инцидент. Однако позвольте заявить, что кассетные боеприпасы разбрасывают на большой территории небольшие, часто яркие или разноцветные бомбы, многие из которых не взрываются сразу, но могут убивать и калечить в течение многих лет после этого. Применение таких боеприпасов должно быть немедленно прекращено", - сообщила Уртадо.
По ее словам, УВКПЧ ООН призывает Россию и Украину присоединиться к более чем 100 государствам, ратифицировавшим Конвенцию по кассетным боеприпасам, которая полностью запрещает их применение.
Уртадо добавила, что применение любой страной, даже не ратифицировавшей Конвенцию, кассетных боеприпасов в населенных районах несовместимо с нормами международного гуманитарного права, регулирующими ведение военных действий.
Вооруженные формирования Украины 22 июля в Запорожской области прицельно и целенаправленно обстреляли группу российских журналистов, работавших в районе. В результате обстрела погиб журналист РИА Новости Ростислав Журавлев, ранения получили корреспондент РИА Новости Константин Михальчевский и сотрудники "Известий" Роман Польшаков и Дмитрий Шиков.
Флаг Международного комитета Красного Креста - РИА Новости, 1920, 10.07.2023
МККК предупредил о серьезных последствиях применения кассетных боеприпасов
10 июля, 15:42
Ранее в офисе генсека ООН Антониу Гутерреша, где ранее заявляли о беспокойстве в связи с началом применения Киевом американских кассетных боеприпасов, выразили соболезнования семье, друзьям и коллегам Ростислава Журавлева. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что виновные в жестокой расправе над журналистом понесут наказание, всю меру ответственности разделят и те, кто поставлял своим киевским протеже кассетные боеприпасы.
Президент США Джо Байден заявил 7 июля о решении начать поставки киевскому режиму кассетных боеприпасов. Пентагон 13 июля подтвердил, что переданные Украине кассетные боеприпасы уже прибыли туда, добавив, что в распоряжении Киева также находятся аналогичные снаряды, поставленные другими странами. Кассетные боеприпасы запрещены международной конвенцией, которую ратифицировали 123 страны, в их число не входят США и Украина. ВСУ, по данным российских военных, ранее уже использовали кассетные боеприпасы для обстрелов Донбасса, в частности Донецка.
Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Там добавили, что РФ высоко ценит усилия всех стран, пытающихся вывести решение конфликта на Украине в мирное русло, но пока это невозможно из-за позиции Киева, который на законодательном уровне ввел запрет на переговоры. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
Пентагон - РИА Новости, 1920, 09.07.2023
Отчаяние загнанного зверя: США дадут Украине дьявольское оружие
9 июля, 08:00
 
В миреРостислав ЖуравлевУкраинаООНОбстрел группы журналистов в зоне СВОВооруженные силы Украины
 
 
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