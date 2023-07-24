https://ria.ru/20230724/boepripasy-1885929992.html

В ООН призвали не применять кассетные боеприпасы после гибели военкора

В ООН призвали не применять кассетные боеприпасы после гибели военкора - РИА Новости, 24.07.2023

В ООН призвали не применять кассетные боеприпасы после гибели военкора

Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) не комментирует гибель в зоне СВО военного корреспондента РИА Новости Ростислава Журавлева после... РИА Новости, 24.07.2023

2023-07-24T12:18

2023-07-24T12:18

2023-07-24T12:18

в мире

ростислав журавлев

украина

оон

обстрел группы журналистов в зоне сво

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152935/07/1529350712_0:126:3399:2038_1920x0_80_0_0_45f32f1fc1aac80bd4a7bcfa6894133b.jpg

ЖЕНЕВА, 24 июл - РИА Новости. Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) не комментирует гибель в зоне СВО военного корреспондента РИА Новости Ростислава Журавлева после обстрела со стороны украинских военных, но вместе с тем призывает немедленно прекратить применение таких видов боеприпасов, как кассетные бомбы, заявила РИА Новости официальный представитель УВКПЧ Марта Уртадо. Вооруженные формирования Украины 22 июля в Запорожской области прицельно и целенаправленно обстреляли группу российских журналистов, работавших в районе. В результате обстрела погиб журналист РИА Новости Ростислав Журавлев, ранения получили корреспондент РИА Новости Константин Михальчевский и сотрудники "Известий" Роман Польшаков и Дмитрий Шиков. По данным Минобороны России, удар был нанесен кассетными боеприпасами. "К сожалению, мы не можем комментировать сам инцидент. Однако позвольте заявить, что кассетные боеприпасы разбрасывают на большой территории небольшие, часто яркие или разноцветные бомбы, многие из которых не взрываются сразу, но могут убивать и калечить в течение многих лет после этого. Применение таких боеприпасов должно быть немедленно прекращено", - сообщила Уртадо. По ее словам, УВКПЧ ООН призывает Россию и Украину присоединиться к более чем 100 государствам, ратифицировавшим Конвенцию по кассетным боеприпасам, которая полностью запрещает их применение. Уртадо добавила, что применение любой страной, даже не ратифицировавшей Конвенцию, кассетных боеприпасов в населенных районах несовместимо с нормами международного гуманитарного права, регулирующими ведение военных действий. Вооруженные формирования Украины 22 июля в Запорожской области прицельно и целенаправленно обстреляли группу российских журналистов, работавших в районе. В результате обстрела погиб журналист РИА Новости Ростислав Журавлев, ранения получили корреспондент РИА Новости Константин Михальчевский и сотрудники "Известий" Роман Польшаков и Дмитрий Шиков. Ранее в офисе генсека ООН Антониу Гутерреша, где ранее заявляли о беспокойстве в связи с началом применения Киевом американских кассетных боеприпасов, выразили соболезнования семье, друзьям и коллегам Ростислава Журавлева. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что виновные в жестокой расправе над журналистом понесут наказание, всю меру ответственности разделят и те, кто поставлял своим киевским протеже кассетные боеприпасы. Президент США Джо Байден заявил 7 июля о решении начать поставки киевскому режиму кассетных боеприпасов. Пентагон 13 июля подтвердил, что переданные Украине кассетные боеприпасы уже прибыли туда, добавив, что в распоряжении Киева также находятся аналогичные снаряды, поставленные другими странами. Кассетные боеприпасы запрещены международной конвенцией, которую ратифицировали 123 страны, в их число не входят США и Украина. ВСУ, по данным российских военных, ранее уже использовали кассетные боеприпасы для обстрелов Донбасса, в частности Донецка. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Там добавили, что РФ высоко ценит усилия всех стран, пытающихся вывести решение конфликта на Украине в мирное русло, но пока это невозможно из-за позиции Киева, который на законодательном уровне ввел запрет на переговоры. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.

https://ria.ru/20230714/ostin-1884098365.html

https://ria.ru/20230710/mkkk-1883311621.html

https://ria.ru/20230709/oruzhie-1883008103.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, ростислав журавлев, украина, оон, обстрел группы журналистов в зоне сво, вооруженные силы украины