https://ria.ru/20230724/bespilotniki-1885986746.html

В Петербурге еще на два месяца продлили запрет на использование дронов

В Петербурге еще на два месяца продлили запрет на использование дронов - РИА Новости, 24.07.2023

В Петербурге еще на два месяца продлили запрет на использование дронов

Запрет на использование беспилотников ввели в Санкт-Петербурге с 24 июля по 30 сентября, сообщила пресс-служба администрации губернатора города. РИА Новости, 24.07.2023

2023-07-24T16:21

2023-07-24T16:21

2023-07-24T16:55

санкт-петербург

безопасность

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июл - РИА Новости. Запрет на использование беспилотников ввели в Санкт-Петербурге с 24 июля по 30 сентября, сообщила пресс-служба администрации губернатора города.Ранее сообщалось, что запрет на использование беспилотников в Петербурге продлен до 31 июля в целях усиления охраны правопорядка и обеспечения безопасности."Оперативный штаб Санкт-Петербурга по реализации мер, предусмотренных указом президента Российской Федерации от 19.10.2022 №757, принял решение с 24 июля по 30 сентября запретить использование беспилотных воздушных судов на территории Петербурга", - говорится в сообщении.Также запрещено передвижение маломерных судов, не подлежащих госрегистрации, в том числе гидромотоциклов, на некоторых участках: по Неве – от Благовещенского моста до Большого Обуховского моста; по Малой Неве – от моста Бетанкура до Невы; по Большой Невке – от Ушаковского моста до Невы; по Малой Невке - от Большого Петровского моста до Большой Невки, а также на всем протяжении Кронверкского пролива, канала Грибоедова, рек Мойки и Фонтанки, Крюкова канала и Зимней канавки.Кроме того, с 23.00 до 24.00 24 июля, в периоды с 00.00 до 05.00 и с 23.00 до 24.00 с 25 июля по 30 сентября запрещается движение маломерных судов по Неве – от Благовещенского до Литейного моста, по Малой Неве - от Биржевого моста до Невы, по Большой Невке - от Сампсониевского моста до Невы и на всем протяжении Кронверкского пролива.Отмечается, что эти ограничения не распространяются на беспилотники и маломерные суда органов госвласти и местного самоуправления, организаций, исполняющих государственный заказ, а также действующих в интересах СМИ и киноиндустрии. Кроме того, ограничения не распространяются на маломерные суда и беспилотники, используемые по согласованию с комитетом по физической культуре и спорту Петербурга и УМВД РФ на транспорте по СЗФО в рамках мероприятий, включенных в план официальных физкультурных и спортивных мероприятий на 2023 год.

https://ria.ru/20230615/drony-1878209692.html

https://ria.ru/20230426/drony-1867978850.html

санкт-петербург

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

санкт-петербург, безопасность