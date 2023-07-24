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В Петербурге еще на два месяца продлили запрет на использование дронов - РИА Новости, 24.07.2023
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16:21 24.07.2023 (обновлено: 16:55 24.07.2023)
https://ria.ru/20230724/bespilotniki-1885986746.html
В Петербурге еще на два месяца продлили запрет на использование дронов
В Петербурге еще на два месяца продлили запрет на использование дронов - РИА Новости, 24.07.2023
В Петербурге еще на два месяца продлили запрет на использование дронов
Запрет на использование беспилотников ввели в Санкт-Петербурге с 24 июля по 30 сентября, сообщила пресс-служба администрации губернатора города. РИА Новости, 24.07.2023
2023-07-24T16:21
2023-07-24T16:55
санкт-петербург
безопасность
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июл - РИА Новости. Запрет на использование беспилотников ввели в Санкт-Петербурге с 24 июля по 30 сентября, сообщила пресс-служба администрации губернатора города.Ранее сообщалось, что запрет на использование беспилотников в Петербурге продлен до 31 июля в целях усиления охраны правопорядка и обеспечения безопасности."Оперативный штаб Санкт-Петербурга по реализации мер, предусмотренных указом президента Российской Федерации от 19.10.2022 №757, принял решение с 24 июля по 30 сентября запретить использование беспилотных воздушных судов на территории Петербурга", - говорится в сообщении.Также запрещено передвижение маломерных судов, не подлежащих госрегистрации, в том числе гидромотоциклов, на некоторых участках: по Неве – от Благовещенского моста до Большого Обуховского моста; по Малой Неве – от моста Бетанкура до Невы; по Большой Невке – от Ушаковского моста до Невы; по Малой Невке - от Большого Петровского моста до Большой Невки, а также на всем протяжении Кронверкского пролива, канала Грибоедова, рек Мойки и Фонтанки, Крюкова канала и Зимней канавки.Кроме того, с 23.00 до 24.00 24 июля, в периоды с 00.00 до 05.00 и с 23.00 до 24.00 с 25 июля по 30 сентября запрещается движение маломерных судов по Неве – от Благовещенского до Литейного моста, по Малой Неве - от Биржевого моста до Невы, по Большой Невке - от Сампсониевского моста до Невы и на всем протяжении Кронверкского пролива.Отмечается, что эти ограничения не распространяются на беспилотники и маломерные суда органов госвласти и местного самоуправления, организаций, исполняющих государственный заказ, а также действующих в интересах СМИ и киноиндустрии. Кроме того, ограничения не распространяются на маломерные суда и беспилотники, используемые по согласованию с комитетом по физической культуре и спорту Петербурга и УМВД РФ на транспорте по СЗФО в рамках мероприятий, включенных в план официальных физкультурных и спортивных мероприятий на 2023 год.
https://ria.ru/20230615/drony-1878209692.html
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санкт-петербург, безопасность
Санкт-Петербург, Безопасность
В Петербурге еще на два месяца продлили запрет на использование дронов

Власти Петербурга продлили запрет на использование беспилотников до 30 сентября

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкЗдание Правительства в Санкт-Петербурге
Здание Правительства в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Здание Правительства в Санкт-Петербурге. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июл - РИА Новости. Запрет на использование беспилотников ввели в Санкт-Петербурге с 24 июля по 30 сентября, сообщила пресс-служба администрации губернатора города.
Ранее сообщалось, что запрет на использование беспилотников в Петербурге продлен до 31 июля в целях усиления охраны правопорядка и обеспечения безопасности.
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"Оперативный штаб Санкт-Петербурга по реализации мер, предусмотренных указом президента Российской Федерации от 19.10.2022 №757, принял решение с 24 июля по 30 сентября запретить использование беспилотных воздушных судов на территории Петербурга", - говорится в сообщении.
Также запрещено передвижение маломерных судов, не подлежащих госрегистрации, в том числе гидромотоциклов, на некоторых участках: по Неве – от Благовещенского моста до Большого Обуховского моста; по Малой Неве – от моста Бетанкура до Невы; по Большой Невке – от Ушаковского моста до Невы; по Малой Невке - от Большого Петровского моста до Большой Невки, а также на всем протяжении Кронверкского пролива, канала Грибоедова, рек Мойки и Фонтанки, Крюкова канала и Зимней канавки.
Кроме того, с 23.00 до 24.00 24 июля, в периоды с 00.00 до 05.00 и с 23.00 до 24.00 с 25 июля по 30 сентября запрещается движение маломерных судов по Неве – от Благовещенского до Литейного моста, по Малой Неве - от Биржевого моста до Невы, по Большой Невке - от Сампсониевского моста до Невы и на всем протяжении Кронверкского пролива.
Отмечается, что эти ограничения не распространяются на беспилотники и маломерные суда органов госвласти и местного самоуправления, организаций, исполняющих государственный заказ, а также действующих в интересах СМИ и киноиндустрии. Кроме того, ограничения не распространяются на маломерные суда и беспилотники, используемые по согласованию с комитетом по физической культуре и спорту Петербурга и УМВД РФ на транспорте по СЗФО в рамках мероприятий, включенных в план официальных физкультурных и спортивных мероприятий на 2023 год.
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