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В небе над Крымом нейтрализовали 11 беспилотников - РИА Новости, 24.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
07:54 24.07.2023 (обновлено: 08:24 24.07.2023)
https://ria.ru/20230724/bespilotniki-1885873207.html
В небе над Крымом нейтрализовали 11 беспилотников
В небе над Крымом нейтрализовали 11 беспилотников - РИА Новости, 24.07.2023
В небе над Крымом нейтрализовали 11 беспилотников
Российские военные нейтрализовали в небе над Крымом более десятка украинских дронов, сообщил в Telegram-канале глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости, 24.07.2023
2023-07-24T07:54
2023-07-24T08:24
специальная военная операция на украине
республика крым
сергей аксенов (политик)
джанкой
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл — РИА Новости. Российские военные нейтрализовали в небе над Крымом более десятка украинских дронов, сообщил в Telegram-канале глава республики Сергей Аксенов."В небе над Крымом сбито силами ПВО и подавлено средствами РЭБ 11 БПЛА противника", — написал он.При этом в Джанкойском районе произошло попадание в склад боеприпасов, а в Кировском обломками дрона повредило частный дом, добавил Аксенов. Он не уточнил, есть ли пострадавшие.Власти организовали оперативный штаб по ликвидации последствий налета беспилотников. Для безопасности в Джанкойском районе перекрыли движение по железной дороге и по трассе Джанкой — Симферополь. Аксенов призвал населения сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.
https://ria.ru/20230724/most-1885872986.html
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республика крым, сергей аксенов (политик), джанкой, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Республика Крым, Сергей Аксенов (политик), Джанкой, Происшествия
В небе над Крымом нейтрализовали 11 беспилотников

Глава Крыма Аксенов сообщил о нейтрализации средствами ПВО и РЭБ 11 беспилотников ВСУ

© РИА Новости / Пресс-служба Западного военного округа Минобороны РФ | Перейти в медиабанкСамоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) наземного базирования "Панцирь-С1"
Самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) наземного базирования Панцирь-С1 - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Западного военного округа Минобороны РФ
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Самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) наземного базирования "Панцирь-С1". Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл — РИА Новости. Российские военные нейтрализовали в небе над Крымом более десятка украинских дронов, сообщил в Telegram-канале глава республики Сергей Аксенов.
«
"В небе над Крымом сбито силами ПВО и подавлено средствами РЭБ 11 БПЛА противника", — написал он.
При этом в Джанкойском районе произошло попадание в склад боеприпасов, а в Кировском обломками дрона повредило частный дом, добавил Аксенов. Он не уточнил, есть ли пострадавшие.
Власти организовали оперативный штаб по ликвидации последствий налета беспилотников. Для безопасности в Джанкойском районе перекрыли движение по железной дороге и по трассе ДжанкойСимферополь.
Аксенов призвал населения сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.
Автомобили на Крымском мосту - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
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Специальная военная операция на УкраинеРеспублика КрымСергей Аксенов (политик)ДжанкойПроисшествия
 
 
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