https://ria.ru/20230724/bespilotniki-1885873207.html
В небе над Крымом нейтрализовали 11 беспилотников
В небе над Крымом нейтрализовали 11 беспилотников - РИА Новости, 24.07.2023
В небе над Крымом нейтрализовали 11 беспилотников
Российские военные нейтрализовали в небе над Крымом более десятка украинских дронов, сообщил в Telegram-канале глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости, 24.07.2023
2023-07-24T07:54
2023-07-24T07:54
2023-07-24T08:24
специальная военная операция на украине
республика крым
сергей аксенов (политик)
джанкой
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/1c/1595019047_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_6474f19db29c5643704741008f7448b8.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл — РИА Новости. Российские военные нейтрализовали в небе над Крымом более десятка украинских дронов, сообщил в Telegram-канале глава республики Сергей Аксенов."В небе над Крымом сбито силами ПВО и подавлено средствами РЭБ 11 БПЛА противника", — написал он.При этом в Джанкойском районе произошло попадание в склад боеприпасов, а в Кировском обломками дрона повредило частный дом, добавил Аксенов. Он не уточнил, есть ли пострадавшие.Власти организовали оперативный штаб по ликвидации последствий налета беспилотников. Для безопасности в Джанкойском районе перекрыли движение по железной дороге и по трассе Джанкой — Симферополь. Аксенов призвал населения сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.
https://ria.ru/20230724/most-1885872986.html
республика крым
джанкой
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/1c/1595019047_286:0:1726:1080_1920x0_80_0_0_4d4d72764ac51dc15c770860b3d71794.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика крым, сергей аксенов (политик), джанкой, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Республика Крым, Сергей Аксенов (политик), Джанкой, Происшествия
В небе над Крымом нейтрализовали 11 беспилотников
Глава Крыма Аксенов сообщил о нейтрализации средствами ПВО и РЭБ 11 беспилотников ВСУ