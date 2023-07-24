https://ria.ru/20230724/bespilotniki-1885873207.html

В небе над Крымом нейтрализовали 11 беспилотников

В небе над Крымом нейтрализовали 11 беспилотников - РИА Новости, 24.07.2023

В небе над Крымом нейтрализовали 11 беспилотников

Российские военные нейтрализовали в небе над Крымом более десятка украинских дронов, сообщил в Telegram-канале глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости, 24.07.2023

2023-07-24T07:54

2023-07-24T07:54

2023-07-24T08:24

специальная военная операция на украине

республика крым

сергей аксенов (политик)

джанкой

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл — РИА Новости. Российские военные нейтрализовали в небе над Крымом более десятка украинских дронов, сообщил в Telegram-канале глава республики Сергей Аксенов."В небе над Крымом сбито силами ПВО и подавлено средствами РЭБ 11 БПЛА противника", — написал он.При этом в Джанкойском районе произошло попадание в склад боеприпасов, а в Кировском обломками дрона повредило частный дом, добавил Аксенов. Он не уточнил, есть ли пострадавшие.Власти организовали оперативный штаб по ликвидации последствий налета беспилотников. Для безопасности в Джанкойском районе перекрыли движение по железной дороге и по трассе Джанкой — Симферополь. Аксенов призвал населения сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.

https://ria.ru/20230724/most-1885872986.html

республика крым

джанкой

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республика крым, сергей аксенов (политик), джанкой, происшествия