https://ria.ru/20230724/bespilotniki-1885863807.html

Собянин сообщил об атаке украинских беспилотников, пострадавших нет

Собянин сообщил об атаке украинских беспилотников, пострадавших нет - РИА Новости, 24.07.2023

Собянин сообщил об атаке украинских беспилотников, пострадавших нет

Беспилотники рано утром в понедельник нанесли удары по двум нежилым зданиям в Москве, серьезных разрушений и пострадавших нет, сообщил мэр Москвы Сергей... РИА Новости, 24.07.2023

2023-07-24T04:54

2023-07-24T04:54

2023-07-24T08:11

москва

сергей собянин

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Беспилотники рано утром в понедельник нанесли удары по двум нежилым зданиям в Москве, серьезных разрушений и пострадавших нет, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин."Сегодня около четырёх часов утра зафиксированы удары беспилотников по двум нежилым зданиям. Серьезных разрушений и пострадавших нет", - написал он в Telegram-канале.Все оперативные службы работают на месте.

москва

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2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, сергей собянин