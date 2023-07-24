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Собянин сообщил об атаке украинских беспилотников, пострадавших нет
Собянин сообщил об атаке украинских беспилотников, пострадавших нет - РИА Новости, 24.07.2023
Собянин сообщил об атаке украинских беспилотников, пострадавших нет
Беспилотники рано утром в понедельник нанесли удары по двум нежилым зданиям в Москве, серьезных разрушений и пострадавших нет, сообщил мэр Москвы Сергей... РИА Новости, 24.07.2023
2023-07-24T04:54
2023-07-24T04:54
2023-07-24T08:11
москва
сергей собянин
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Беспилотники рано утром в понедельник нанесли удары по двум нежилым зданиям в Москве, серьезных разрушений и пострадавших нет, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин."Сегодня около четырёх часов утра зафиксированы удары беспилотников по двум нежилым зданиям. Серьезных разрушений и пострадавших нет", - написал он в Telegram-канале.Все оперативные службы работают на месте.
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РИА Новости
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москва, сергей собянин
Собянин сообщил об атаке украинских беспилотников, пострадавших нет
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о попытке беспилотников атаковать два нежилых здания