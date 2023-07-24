https://ria.ru/20230724/bespilotnik-1886058127.html

В новой Москве упал беспилотник

В новой Москве упал беспилотник - РИА Новости, 24.07.2023

В новой Москве упал беспилотник

В новой Москве упал беспилотник без взрывного устройства, сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 24.07.2023

2023-07-24T21:59

2023-07-24T21:59

2023-07-24T22:12

происшествия

москва

тинао

сергей собянин

кубинка

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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. В новой Москве упал беспилотник без взрывного устройства, сообщили РИА Новости в экстренных службах. "Беспилотный летательный аппарат вертолетного типа без взрывного устройства упал в ТиНАО, в Первомайском, возле частного домовладения на улице Ленина. Повреждений и пострадавших нет", — сказал собеседник агентства. Уточняется, что сотрудники силовых структур изъяли БПЛА.В понедельник утром мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что около 04:00 беспилотники ударили по двум нежилым зданиям в столице. Серьезных разрушений нет, никто не пострадал.На Комсомольском проспекте и проспекте Лихачева на несколько часов перекрывали движение.Позднее Минобороны уточнило, что военные пресекли попытку киевского режима атаковать объекты в Москве. Средствами радиоэлектронной борьбы дроны удалось подавить, они потерпели крушение.В начале июля в столичном регионе сбили пять украинских БПЛА: два — в районе поселка Валуево (они упали в чистом поле), еще один — в районе Кубинки и еще два — в Новой Москве.

https://ria.ru/20230724/bespilotnik-1885873403.html

https://ria.ru/20230724/ataka-1885950419.html

москва

тинао

кубинка

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происшествия, москва, тинао, сергей собянин, кубинка