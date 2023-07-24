https://ria.ru/20230724/bespilotnik-1886058127.html
В новой Москве упал беспилотник
В новой Москве упал беспилотник - РИА Новости, 24.07.2023
В новой Москве упал беспилотник
В новой Москве упал беспилотник без взрывного устройства, сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 24.07.2023
2023-07-24T21:59
2023-07-24T21:59
2023-07-24T22:12
происшествия
москва
тинао
сергей собянин
кубинка
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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. В новой Москве упал беспилотник без взрывного устройства, сообщили РИА Новости в экстренных службах. "Беспилотный летательный аппарат вертолетного типа без взрывного устройства упал в ТиНАО, в Первомайском, возле частного домовладения на улице Ленина. Повреждений и пострадавших нет", — сказал собеседник агентства. Уточняется, что сотрудники силовых структур изъяли БПЛА.В понедельник утром мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что около 04:00 беспилотники ударили по двум нежилым зданиям в столице. Серьезных разрушений нет, никто не пострадал.На Комсомольском проспекте и проспекте Лихачева на несколько часов перекрывали движение.Позднее Минобороны уточнило, что военные пресекли попытку киевского режима атаковать объекты в Москве. Средствами радиоэлектронной борьбы дроны удалось подавить, они потерпели крушение.В начале июля в столичном регионе сбили пять украинских БПЛА: два — в районе поселка Валуево (они упали в чистом поле), еще один — в районе Кубинки и еще два — в Новой Москве.
https://ria.ru/20230724/bespilotnik-1885873403.html
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происшествия, москва, тинао, сергей собянин, кубинка
Происшествия, Москва, ТиНАО, Сергей Собянин, Кубинка
В новой Москве упал беспилотник
В Первомайском в новой Москве упал беспилотник без взрывного устройства
МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. В новой Москве упал беспилотник без взрывного устройства, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
"Беспилотный летательный аппарат вертолетного типа без взрывного устройства упал в ТиНАО
, в Первомайском, возле частного домовладения на улице Ленина. Повреждений и пострадавших нет", — сказал собеседник агентства.
Беспилотник атаковал склад боеприпасов в Джанкойском районе Крыма
Уточняется, что сотрудники силовых структур изъяли БПЛА.
В понедельник утром мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что около 04:00 беспилотники ударили по двум нежилым зданиям в столице. Серьезных разрушений нет, никто не пострадал.
На Комсомольском проспекте и проспекте Лихачева на несколько часов перекрывали движение.
Позднее Минобороны уточнило, что военные пресекли попытку киевского режима атаковать объекты в Москве. Средствами радиоэлектронной борьбы дроны удалось подавить, они потерпели крушение.
В начале июля в столичном регионе сбили пять украинских БПЛА: два — в районе поселка Валуево (они упали в чистом поле), еще один — в районе Кубинки
и еще два — в Новой Москве
.
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