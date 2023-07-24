https://ria.ru/20230724/bespilotnik-1885885064.html
В ЗелАО на территорию центрального кладбища упал беспилотник
В ЗелАО на территорию центрального кладбища упал беспилотник - РИА Новости, 24.07.2023
В ЗелАО на территорию центрального кладбища упал беспилотник
Беспилотник вертолетного типа без взрывного устройства упал в Зеленоградском округе Москвы на территорию центрального кладбища, пострадавших нет, сообщили РИА... РИА Новости, 24.07.2023
2023-07-24T09:30
2023-07-24T09:30
2023-07-24T09:37
происшествия
москва
зеленоград
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Беспилотник вертолетного типа без взрывного устройства упал в Зеленоградском округе Москвы на территорию центрального кладбища, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в экстренных службах."На территории центрального кладбища в ЗелАО Москвы упал БПЛА вертолетного типа без взрывчатого устройства, пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.Мэр Сергей Собянин сообщил утром в понедельник, что около 4.00 зафиксированы удары беспилотников по двум нежилым зданиям столицы, серьезных разрушений и пострадавших нет. Минобороны России заявило, что пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку двумя дронами, средства радиоэлектронной борьбы подавили их, беспилотники потерпели крушение. В ведомстве отметили, что пострадавших нет.
https://ria.ru/20230724/bespilotnik-1885873403.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, зеленоград
Происшествия, Москва, Зеленоград
В ЗелАО на территорию центрального кладбища упал беспилотник
На кладбище в Зеленоградском округе Москвы упал беспилотник без взрывного устройства