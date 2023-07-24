https://ria.ru/20230724/bespilotnik-1885873403.html

Беспилотник атаковал склад боеприпасов в Джанкойском районе Крыма

Беспилотник атаковал склад боеприпасов в Джанкойском районе Крыма - РИА Новости, 24.07.2023

Беспилотник атаковал склад боеприпасов в Джанкойском районе Крыма

Попадание в склад боеприпасов произошло в Джанкойском районе Крыма, сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости, 24.07.2023

2023-07-24T08:00

2023-07-24T08:00

2023-07-24T08:00

сергей аксенов (политик)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл - РИА Новости. Попадание в склад боеприпасов произошло в Джанкойском районе Крыма, сообщил глава республики Сергей Аксенов. В небе над Крымом сбито силами ПВО и подавлено средствами РЭБ 11 БПЛА противника, заявил Аксенов утром в понедельник. "Произошло попадание в склад боеприпасов в Джанкойском районе. Также обломками БПЛА поврежден частный дом в Кировском районе", - сообщил Аксенов своем телеграмм-канале. Он не уточнил, есть ли пострадавшие в результате атаки.

https://ria.ru/20230724/minoborony-1885864267.html

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сергей аксенов (политик)