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Беспилотник атаковал склад боеприпасов в Джанкойском районе Крыма - РИА Новости, 24.07.2023
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08:00 24.07.2023
https://ria.ru/20230724/bespilotnik-1885873403.html
Беспилотник атаковал склад боеприпасов в Джанкойском районе Крыма
Беспилотник атаковал склад боеприпасов в Джанкойском районе Крыма - РИА Новости, 24.07.2023
Беспилотник атаковал склад боеприпасов в Джанкойском районе Крыма
Попадание в склад боеприпасов произошло в Джанкойском районе Крыма, сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости, 24.07.2023
2023-07-24T08:00
2023-07-24T08:00
сергей аксенов (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл - РИА Новости. Попадание в склад боеприпасов произошло в Джанкойском районе Крыма, сообщил глава республики Сергей Аксенов. В небе над Крымом сбито силами ПВО и подавлено средствами РЭБ 11 БПЛА противника, заявил Аксенов утром в понедельник. "Произошло попадание в склад боеприпасов в Джанкойском районе. Также обломками БПЛА поврежден частный дом в Кировском районе", - сообщил Аксенов своем телеграмм-канале. Он не уточнил, есть ли пострадавшие в результате атаки.
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сергей аксенов (политик)
Сергей Аксенов (политик)
Беспилотник атаковал склад боеприпасов в Джанкойском районе Крыма

Аксенов: БПЛА атаковал склад боеприпасов в Джанкойском районе Крыма

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкЗенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С"
Зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С". Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл - РИА Новости. Попадание в склад боеприпасов произошло в Джанкойском районе Крыма, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
В небе над Крымом сбито силами ПВО и подавлено средствами РЭБ 11 БПЛА противника, заявил Аксенов утром в понедельник.
"Произошло попадание в склад боеприпасов в Джанкойском районе. Также обломками БПЛА поврежден частный дом в Кировском районе", - сообщил Аксенов своем телеграмм-канале.
Он не уточнил, есть ли пострадавшие в результате атаки.
Обстановка на месте атаки беспилотников в Москве - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
В Москве пресекли попытку атаки украинских БПЛА по нежилым зданиям
05:05
 
Сергей Аксенов (политик)
 
 
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