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Новак поддержал предложение ограничить число экспортеров бензина из России - РИА Новости, 25.07.2023
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20:51 24.07.2023 (обновлено: 02:30 25.07.2023)
https://ria.ru/20230724/benzin-1886051131.html
Новак поддержал предложение ограничить число экспортеров бензина из России
Новак поддержал предложение ограничить число экспортеров бензина из России - РИА Новости, 25.07.2023
Новак поддержал предложение ограничить число экспортеров бензина из России
Вице-премьер Александр Новак поддержал предложение Министерства энергетики об ограничении числа экспортеров бензина, сообщается на сайте правительства. РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-24T20:51
2023-07-25T02:30
экономика
россия
александр новак
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Вице-премьер Александр Новак поддержал предложение Министерства энергетики об ограничении числа экспортеров бензина, сообщается на сайте правительства."Заместитель председателя правительства Александр Новак провел совещание по ситуации на рынке нефтепродуктов. По итогам вице-премьер поддержал предложения Минэнерго по ограничению количества экспортеров бензина", — говорится в заявлении.Ранее в понедельник Минэнерго сообщило, что рассматривает возможность составления списка экспортеров бензина как одну из мер для пресечения серого экспорта: эта схема предполагает вывоз нефтепродуктов, купленных на внутреннем рынке и за которые были произведены выплаты из бюджета по демпферу. По данным "Коммерсанта", в список прежде всего войдут средние и мини-НПЗ, "которые не производят товарный продукт". Весной и в начале лета биржевые цены на бензин в России обновили исторические рекорды. Такой рост объяснялся сезоном ремонтов на НПЗ, а также серым экспортом. На этом фоне Минэнерго и ФАС рекомендовали, а затем потребовали от нефтяников увеличить продажи бензина на бирже. В июле, как уточнили в министерстве энергетики, производство топлива постепенно увеличивается после окончания первой ремонтной волны.
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экономика, россия, александр новак, министерство энергетики рф (минэнерго россии), федеральная антимонопольная служба (фас россии)
Экономика, Россия, Александр Новак, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Федеральная антимонопольная служба (ФАС России)
Новак поддержал предложение ограничить число экспортеров бензина из России

Новак поддержал предложение Минэнерго ограничить число российских экспортеров бензина

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкЖелезнодорожные вагоны-цистерны для перевозки нефти и топлива
Железнодорожные вагоны-цистерны для перевозки нефти и топлива - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Железнодорожные вагоны-цистерны для перевозки нефти и топлива. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Вице-премьер Александр Новак поддержал предложение Министерства энергетики об ограничении числа экспортеров бензина, сообщается на сайте правительства.
"Заместитель председателя правительства Александр Новак провел совещание по ситуации на рынке нефтепродуктов. По итогам вице-премьер поддержал предложения Минэнерго по ограничению количества экспортеров бензина", — говорится в заявлении.
Ранее в понедельник Минэнерго сообщило, что рассматривает возможность составления списка экспортеров бензина как одну из мер для пресечения серого экспорта: эта схема предполагает вывоз нефтепродуктов, купленных на внутреннем рынке и за которые были произведены выплаты из бюджета по демпферу. По данным "Коммерсанта", в список прежде всего войдут средние и мини-НПЗ, "которые не производят товарный продукт".

Демпфирующий механизм создан для сдерживания цен на топливо на внутреннем рынке. Так, если экспортная стоимость бензина и дизельного топлива выше условной внутрироссийской, то власти компенсируют нефтекомпаниям часть этой разницы, чтобы они не повышали цены внутри страны. Если российские цены выше экспортных, то нефтяники делятся с государством частью прибыли от внутренних продаж.

Весной и в начале лета биржевые цены на бензин в России обновили исторические рекорды. Такой рост объяснялся сезоном ремонтов на НПЗ, а также серым экспортом. На этом фоне Минэнерго и ФАС рекомендовали, а затем потребовали от нефтяников увеличить продажи бензина на бирже. В июле, как уточнили в министерстве энергетики, производство топлива постепенно увеличивается после окончания первой ремонтной волны.
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ЭкономикаРоссияАлександр НовакМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)Федеральная антимонопольная служба (ФАС России)
 
 
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