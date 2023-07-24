https://ria.ru/20230724/benzin-1886051131.html

Новак поддержал предложение ограничить число экспортеров бензина из России

Новак поддержал предложение ограничить число экспортеров бензина из России - РИА Новости, 25.07.2023

Новак поддержал предложение ограничить число экспортеров бензина из России

Вице-премьер Александр Новак поддержал предложение Министерства энергетики об ограничении числа экспортеров бензина, сообщается на сайте правительства. РИА Новости, 25.07.2023

2023-07-24T20:51

2023-07-24T20:51

2023-07-25T02:30

экономика

россия

александр новак

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Вице-премьер Александр Новак поддержал предложение Министерства энергетики об ограничении числа экспортеров бензина, сообщается на сайте правительства."Заместитель председателя правительства Александр Новак провел совещание по ситуации на рынке нефтепродуктов. По итогам вице-премьер поддержал предложения Минэнерго по ограничению количества экспортеров бензина", — говорится в заявлении.Ранее в понедельник Минэнерго сообщило, что рассматривает возможность составления списка экспортеров бензина как одну из мер для пресечения серого экспорта: эта схема предполагает вывоз нефтепродуктов, купленных на внутреннем рынке и за которые были произведены выплаты из бюджета по демпферу. По данным "Коммерсанта", в список прежде всего войдут средние и мини-НПЗ, "которые не производят товарный продукт". Весной и в начале лета биржевые цены на бензин в России обновили исторические рекорды. Такой рост объяснялся сезоном ремонтов на НПЗ, а также серым экспортом. На этом фоне Минэнерго и ФАС рекомендовали, а затем потребовали от нефтяников увеличить продажи бензина на бирже. В июле, как уточнили в министерстве энергетики, производство топлива постепенно увеличивается после окончания первой ремонтной волны.

https://ria.ru/20230718/ventil-1884749553.html

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экономика, россия, александр новак, министерство энергетики рф (минэнерго россии), федеральная антимонопольная служба (фас россии)