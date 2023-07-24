https://ria.ru/20230724/benzin-1885862764.html

Эксперт объяснил, как можно ограничить рост цен на бензин в России

Эксперт объяснил, как можно ограничить рост цен на бензин в России - РИА Новости, 24.07.2023

Эксперт объяснил, как можно ограничить рост цен на бензин в России

Стабилизировать цены на оптовом топливном рынке в России можно за счет существенного роста нормативов биржевых продаж и снижения акцизов, прокомментировал РИА... РИА Новости, 24.07.2023

2023-07-24T04:20

2023-07-24T04:20

2023-07-24T06:12

россия

экономика

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

федеральная служба государственной статистики (росстат)

цду тэк

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Стабилизировать цены на оптовом топливном рынке в России можно за счет существенного роста нормативов биржевых продаж и снижения акцизов, прокомментировал РИА Новости складывающуюся ситуацию эксперт Института развития технологий ТЭК Кирилл Родионов.Биржевые цены на бензин в России весной и в начале лета обновляют исторические рекорды. В связи с этим Минэнерго и Федеральная антимонопольная служба рекомендовали нефтяникам, а затем и потребовали от них увеличить продажи бензина на бирже. Рост биржевых цен объяснялся сезоном ремонтов на НПЗ. Вслед за биржевыми ценами растут и розничные: по данным Росстата, в июне они выросли на 1,6% по сравнению с маем и на 3,1% по сравнению с июнем прошлого года. В июле рост цен ускорился."Единственной мерой, способной обуздать рост топливных цен, является резкое повышение нормативов биржевых продаж. Сейчас норматив для бензина составляет 12%, а для дизельного топлива – 8,5% от месячного объема производства. Повлиять на рынок можно будет в том случае, если норматив для бензина будет повышен до 50%, а для ДТ – до 33%", - считает Родионов.Он пояснил, что рост предложения на бирже обеспечит снижение цен, при этом топливо станет более доступным для независимых АЗС, из-за чего крупным сетям, принадлежащим нефтяным компаниям, будет сложнее повышать розничные цены без угрозы потери рынка.Более низкий норматив для дизеля эксперт объясняет тем, что внутренний рынок играет неодинаковую роль для производителей бензина и дизеля. По данным ЦДУ ТЭК, в период с 2016 по 2021 год доля экспорта в структуре производства бензина не превышала 14%, тогда как для производителей дизеля эта доля колебалась в диапазоне 50-57%."Впрочем, повышение нормативов должно быть сопряжено с более чем двукратным сокращением акцизов", - добавил собеседник агентства. По его мнению, после резкого сокращения ставок стоит зафиксировать акцизы на длительный срок."В целом снижение акцизов в обмен на повышение биржевых нормативов – это разумный компромисс, который при этом будет реально воздействовать на топливные цены. В этом – ключевое отличие от демпфера, который до последнего времени был частью негласного компромисса, в рамках которого нефтяники в обмен на субсидии обязывались удерживать цены в границах инфляции. Грядущее изменение демпфера, по всей видимости, воспринимается в отрасли как нарушение этих условий, с чем и связан нынешний рост цен", - выразил эксперт свою позицию.

https://ria.ru/20230721/benzin-1885411350.html

https://ria.ru/20230721/benzin-1885393027.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, экономика, министерство энергетики рф (минэнерго россии), федеральная служба государственной статистики (росстат), цду тэк