https://ria.ru/20230724/bayden-1886051291.html

СМИ: команда Байдена ищет способы спасти президента от падений

СМИ: команда Байдена ищет способы спасти президента от падений - РИА Новости, 24.07.2023

СМИ: команда Байдена ищет способы спасти президента от падений

Команда президента США Джо Байдена после ряда инцидентов с участием главы государства разрабатывает меры, чтобы тот больше не спотыкался на публичных... РИА Новости, 24.07.2023

2023-07-24T20:54

2023-07-24T20:54

2023-07-24T21:36

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Команда президента США Джо Байдена после ряда инцидентов с участием главы государства разрабатывает меры, чтобы тот больше не спотыкался на публичных мероприятиях, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на источники. "Помощники Джо Байдена поняли, что у них возникла проблема в прошлом месяце, когда президент сильно споткнулся о мешок с песком на выпускной церемонии в Военно-воздушной академии. После этого несколько из них собрались, чтобы выяснить, что могло пойти не так и как сделать так, чтобы такой постыдный и опасный инцидент "никогда больше не повторился", - передает телеканал. Телеканал отмечает, что представители Республиканской партии рассматривают возраст Байдена, которому в ноябре исполнится 81 год, как один из элементов борьбы в ходе предвыборной кампании за пост президента. NBC News напоминает, что бывший президент США Дональд Трамп опубликовал видео с подборкой моментов, на которых Байден падает или спотыкается. Отмечается, что команда президента Байдена провела расследование, как "избежать подобных инцидентов" в будущем. "Советники Байдена предпринимают шаги, чтобы свести к минимуму физические трудности, связанные с работой", - сообщает телеканал со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией. Физическое состояние Байдена беспокоит не только соратников президента внутри страны, но и представителей европейских союзников США. Бывший дипломат одной из западных стран на условиях анонимности сообщил телеканалу, что люди "беспокоятся о физической немощи" президента, а к окончанию второго президентского срока Байден будет "действительно очень старым".

https://ria.ru/20230724/bayden-1885974807.html

https://ria.ru/20230724/sekret-1885869512.html

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в мире, сша, индонезия, литва, дональд трамп, джо байден, большая двадцатка, нато