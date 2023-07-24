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Непрошеный удар. В США заявили о новой угрозе из-за решения Байдена - РИА Новости, 24.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:31 24.07.2023 (обновлено: 16:08 24.07.2023)
https://ria.ru/20230724/bayden-1885974807.html
Непрошеный удар. В США заявили о новой угрозе из-за решения Байдена
Непрошеный удар. В США заявили о новой угрозе из-за решения Байдена - РИА Новости, 24.07.2023
Непрошеный удар. В США заявили о новой угрозе из-за решения Байдена
Решение Джо Байдена поставить Украине кассетные боеприпасы было ошибкой, заявил доцент политологии Университета Колорадо Питер Харрис в статье для издания... РИА Новости, 24.07.2023
2023-07-24T15:31
2023-07-24T16:08
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
джо байден
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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Решение Джо Байдена поставить Украине кассетные боеприпасы было ошибкой, заявил доцент политологии Университета Колорадо Питер Харрис в статье для издания 19FortyFive."Байден вызвал горячие споры внутри страны и за рубежом. Критики обвинили его в нанесении непрошеного удара по движению за отмену кассетных боеприпасов", — говорится в публикации. По словам автора, выступающие за разоружение активисты и правозащитники считают это оружие неизбирательным и бесчеловечным по своей сути."Пожалуй, самый распространенный довод, почему Украину надо снабдить кассетными боеприпасами, — это то, что без них она рискует проиграть. Важность этого невозможно переоценить: если любой из вышеизложенных аргументов станет законным оправданием, чтобы нарушить запрет, &lt;...&gt; это поставит под вопрос и все остальные тоже", — отметил Харрис.Весь смысл соблюдения контроля за вооружениями состоит в том, что применять их нельзя ни при каких обстоятельствах, каким бы ни было искушение, резюмировал он.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20230721/boepripasy-1885576855.html
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в мире, украина, сша, джо байден
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Джо Байден
Непрошеный удар. В США заявили о новой угрозе из-за решения Байдена

19FortyFive: решение Байдена поставить ВСУ кассетные боеприпасы нанесло удар по самим США

© AP Photo / Charles Rex ArbogastПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
© AP Photo / Charles Rex Arbogast
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Решение Джо Байдена поставить Украине кассетные боеприпасы было ошибкой, заявил доцент политологии Университета Колорадо Питер Харрис в статье для издания 19FortyFive.
"Байден вызвал горячие споры внутри страны и за рубежом. Критики обвинили его в нанесении непрошеного удара по движению за отмену кассетных боеприпасов", — говорится в публикации.
Заседание Совета Безопасности ООН. 21 июля 2023 - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
Почти треть Украины покрыта неразорвавшимися боеприпасами, заявили в ООН
21 июля, 18:10
По словам автора, выступающие за разоружение активисты и правозащитники считают это оружие неизбирательным и бесчеловечным по своей сути.
"Пожалуй, самый распространенный довод, почему Украину надо снабдить кассетными боеприпасами, — это то, что без них она рискует проиграть. Важность этого невозможно переоценить: если любой из вышеизложенных аргументов станет законным оправданием, чтобы нарушить запрет, <...> это поставит под вопрос и все остальные тоже", — отметил Харрис.
Весь смысл соблюдения контроля за вооружениями состоит в том, что применять их нельзя ни при каких обстоятельствах, каким бы ни было искушение, резюмировал он.
Вид на Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
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Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАДжо Байден
 
 
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