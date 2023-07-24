https://ria.ru/20230724/bayden-1885974807.html

Непрошеный удар. В США заявили о новой угрозе из-за решения Байдена

Непрошеный удар. В США заявили о новой угрозе из-за решения Байдена - РИА Новости, 24.07.2023

Непрошеный удар. В США заявили о новой угрозе из-за решения Байдена

Решение Джо Байдена поставить Украине кассетные боеприпасы было ошибкой, заявил доцент политологии Университета Колорадо Питер Харрис в статье для издания... РИА Новости, 24.07.2023

2023-07-24T15:31

2023-07-24T15:31

2023-07-24T16:08

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Решение Джо Байдена поставить Украине кассетные боеприпасы было ошибкой, заявил доцент политологии Университета Колорадо Питер Харрис в статье для издания 19FortyFive."Байден вызвал горячие споры внутри страны и за рубежом. Критики обвинили его в нанесении непрошеного удара по движению за отмену кассетных боеприпасов", — говорится в публикации. По словам автора, выступающие за разоружение активисты и правозащитники считают это оружие неизбирательным и бесчеловечным по своей сути."Пожалуй, самый распространенный довод, почему Украину надо снабдить кассетными боеприпасами, — это то, что без них она рискует проиграть. Важность этого невозможно переоценить: если любой из вышеизложенных аргументов станет законным оправданием, чтобы нарушить запрет, <...> это поставит под вопрос и все остальные тоже", — отметил Харрис.Весь смысл соблюдения контроля за вооружениями состоит в том, что применять их нельзя ни при каких обстоятельствах, каким бы ни было искушение, резюмировал он.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20230721/boepripasy-1885576855.html

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в мире, украина, сша, джо байден