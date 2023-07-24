https://ria.ru/20230724/bayden-1885870991.html
Раскрыта "смертельная ошибка" Байдена в отношении Путина
Раскрыта "смертельная ошибка" Байдена в отношении Путина - РИА Новости, 24.07.2023
Раскрыта "смертельная ошибка" Байдена в отношении Путина
Недооценка ядерного потенциала России и ее решимости применить ядерное оружие в случае необходимости является смертельной ошибкой президента США Джо Байдена,... РИА Новости, 24.07.2023
2023-07-24T07:12
2023-07-24T07:12
2023-07-24T07:12
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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Недооценка ядерного потенциала России и ее решимости применить ядерное оружие в случае необходимости является смертельной ошибкой президента США Джо Байдена, пишет профессор Джозеф Сиракуза в статье, опубликованной на сайте австралийского Sky News."Байден, изолированный политическими придворными и прихлебателями, говорит вещи, которые просто не соответствуют действительности <…>. Лидер свободного мира буквально на днях вскользь сказал, что "нет реальной перспективы применения Путиным ядерного оружия", — заявил эксперт.По словам профессора, не нужно забывать, что на Украине проходят "красные линии" для России, которые НАТО нарушает, "вторгаясь" в эту страну. Именно исходящая из политики альянса на Украине опасность, которую Россия воспринимает очень серьезно, не позволяет, по мнению Сиракуза, недооценивать возможность ядерного конфликта."Это ошибка, и она может иметь катастрофические последствия", — предупредил эксперт.Сиракуза добавил, что ядерное противостояние между Вашингтоном и Москвой может быть смягчено военным крахом Украины.Ранее Владимир Путин заявил, что использование ядерного оружия теоретически возможно, если создается угроза существованию государства, его независимости и суверенитету — смысл его наличия в обеспечении безопасности страны в самом широком смысле слова. При этом, подчеркнул президент, у России нет необходимости его применять.
https://ria.ru/20230724/sekret-1885869512.html
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в мире, россия, сша, украина, джо байден, владимир путин, нато
В мире, Россия, США, Украина, Джо Байден, Владимир Путин, НАТО
Раскрыта "смертельная ошибка" Байдена в отношении Путина
Sky News: главной ошибкой Байдена является недооценка России как ядерной державы