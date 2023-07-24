Рейтинг@Mail.ru
Раскрыта "смертельная ошибка" Байдена в отношении Путина - РИА Новости, 24.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:12 24.07.2023
https://ria.ru/20230724/bayden-1885870991.html
Раскрыта "смертельная ошибка" Байдена в отношении Путина
Раскрыта "смертельная ошибка" Байдена в отношении Путина - РИА Новости, 24.07.2023
Раскрыта "смертельная ошибка" Байдена в отношении Путина
Недооценка ядерного потенциала России и ее решимости применить ядерное оружие в случае необходимости является смертельной ошибкой президента США Джо Байдена,... РИА Новости, 24.07.2023
2023-07-24T07:12
2023-07-24T07:12
в мире
россия
сша
украина
джо байден
владимир путин
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/09/1883089387_0:80:3072:1808_1920x0_80_0_0_6de29143bf3c5885d3335a0520665a22.jpg
МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Недооценка ядерного потенциала России и ее решимости применить ядерное оружие в случае необходимости является смертельной ошибкой президента США Джо Байдена, пишет профессор Джозеф Сиракуза в статье, опубликованной на сайте австралийского Sky News."Байден, изолированный политическими придворными и прихлебателями, говорит вещи, которые просто не соответствуют действительности &lt;…&gt;. Лидер свободного мира буквально на днях вскользь сказал, что "нет реальной перспективы применения Путиным ядерного оружия", — заявил эксперт.По словам профессора, не нужно забывать, что на Украине проходят "красные линии" для России, которые НАТО нарушает, "вторгаясь" в эту страну. Именно исходящая из политики альянса на Украине опасность, которую Россия воспринимает очень серьезно, не позволяет, по мнению Сиракуза, недооценивать возможность ядерного конфликта."Это ошибка, и она может иметь катастрофические последствия", — предупредил эксперт.Сиракуза добавил, что ядерное противостояние между Вашингтоном и Москвой может быть смягчено военным крахом Украины.Ранее Владимир Путин заявил, что использование ядерного оружия теоретически возможно, если создается угроза существованию государства, его независимости и суверенитету — смысл его наличия в обеспечении безопасности страны в самом широком смысле слова. При этом, подчеркнул президент, у России нет необходимости его применять.
https://ria.ru/20230724/sekret-1885869512.html
https://ria.ru/20230723/predskazanie-1885753964.html
россия
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/09/1883089387_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_baf4d1fbaf83689c964b6b0b33db81a5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, украина, джо байден, владимир путин, нато
В мире, Россия, США, Украина, Джо Байден, Владимир Путин, НАТО
Раскрыта "смертельная ошибка" Байдена в отношении Путина

Sky News: главной ошибкой Байдена является недооценка России как ядерной державы

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Недооценка ядерного потенциала России и ее решимости применить ядерное оружие в случае необходимости является смертельной ошибкой президента США Джо Байдена, пишет профессор Джозеф Сиракуза в статье, опубликованной на сайте австралийского Sky News.
"Байден, изолированный политическими придворными и прихлебателями, говорит вещи, которые просто не соответствуют действительности <…>. Лидер свободного мира буквально на днях вскользь сказал, что "нет реальной перспективы применения Путиным ядерного оружия", — заявил эксперт.
Бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
"Настолько туп": Трамп рассказал, как Байден сдал важный секрет США
06:44
По словам профессора, не нужно забывать, что на Украине проходят "красные линии" для России, которые НАТО нарушает, "вторгаясь" в эту страну. Именно исходящая из политики альянса на Украине опасность, которую Россия воспринимает очень серьезно, не позволяет, по мнению Сиракуза, недооценивать возможность ядерного конфликта.
«
"Это ошибка, и она может иметь катастрофические последствия", — предупредил эксперт.
Сиракуза добавил, что ядерное противостояние между Вашингтоном и Москвой может быть смягчено военным крахом Украины.
Ранее Владимир Путин заявил, что использование ядерного оружия теоретически возможно, если создается угроза существованию государства, его независимости и суверенитету — смысл его наличия в обеспечении безопасности страны в самом широком смысле слова. При этом, подчеркнул президент, у России нет необходимости его применять.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 23.07.2023
"Уже умру": найдено страшное предсказание Байдена
Вчера, 01:00
 
В миреРоссияСШАУкраинаДжо БайденВладимир ПутинНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала