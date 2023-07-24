Рейтинг@Mail.ru
Фильм "Барби" возглавил кинопрокат в России и СНГ за выходные - РИА Новости, 24.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
07:25 24.07.2023
https://ria.ru/20230724/barbi-1885871524.html
Фильм "Барби" возглавил кинопрокат в России и СНГ за выходные
Фильм "Барби" возглавил кинопрокат в России и СНГ за выходные - РИА Новости, 24.07.2023
Фильм "Барби" возглавил кинопрокат в России и СНГ за выходные
Фильм "Барби" с участием Марго Робби и Райана Гослинга в главных ролях возглавил прокат со сборами в 95 миллионов рублей в России и СНГ за прошедшие выходные,... РИА Новости, 24.07.2023
2023-07-24T07:25
2023-07-24T07:25
культура
марго робби
райан гослинг
киллиан мерфи
снг
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/05/1882441874_237:0:3846:2030_1920x0_80_0_0_720740f06c5a3b179015715383f75f76.jpg
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Фильм "Барби" с участием Марго Робби и Райана Гослинга в главных ролях возглавил прокат со сборами в 95 миллионов рублей в России и СНГ за прошедшие выходные, сообщил портал kinobusiness.com. Вторую строчку заняла биографическая драма "Оппенгеймер", которая собрала 75 миллионов рублей. В основе сюжета лежит история жизни американского профессора физики Роберта Оппенгеймера, которого называют "отцом атомной бомбы". В фильме снялись Киллиан Мёрфи, Эмили Блант, Мэтт Дэймон, Роберт Дауни-младший и другие. Следующей в рейтинге идет историческая драма "Жанна Дюбарри" со сборами в 70 миллионов рублей. По сюжету картины, Жанна Вобернье, женщина из низшего сословия, выбивается из нищеты при помощи женских чар. Ее покровитель, граф Дюбарри, разбогатевший благодаря любовным интригам Жанны, желает представить ее королю. Встреча выходит далеко за рамки его ожиданий: Жанна влюбляет в себя Людовика XV с первого взгляда своей непосредственностью. Главные роли в фильме исполнили Джонни Депп и Майвенн Ле Беско. На четвертой строчке - мультфильм "Просто супер", собравший 20,8 миллиона рублей. Пятерку замыкает боевик "Гипнотик" с Беном Аффлеком в главной роли. Фильм собрал 20,5 миллиона рублей.
https://ria.ru/20230714/barbi-1884088376.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/05/1882441874_688:0:3395:2030_1920x0_80_0_0_86d3f79cb52be2d6e0e9cfe697dc8a52.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
марго робби, райан гослинг, киллиан мерфи, снг, россия
Культура, Марго Робби, Райан Гослинг, Киллиан Мерфи, СНГ, Россия
Фильм "Барби" возглавил кинопрокат в России и СНГ за выходные

Фильм ""Барби" возглавил прокат России и СНГ за выходные со сборами в 95 миллионов рублей

© Warner Bros. PicturesКадр из трейлера фильма "Барби"
Кадр из трейлера фильма Барби
© Warner Bros. Pictures
Кадр из трейлера фильма "Барби". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Фильм "Барби" с участием Марго Робби и Райана Гослинга в главных ролях возглавил прокат со сборами в 95 миллионов рублей в России и СНГ за прошедшие выходные, сообщил портал kinobusiness.com.
Вторую строчку заняла биографическая драма "Оппенгеймер", которая собрала 75 миллионов рублей. В основе сюжета лежит история жизни американского профессора физики Роберта Оппенгеймера, которого называют "отцом атомной бомбы". В фильме снялись Киллиан Мёрфи, Эмили Блант, Мэтт Дэймон, Роберт Дауни-младший и другие.
Следующей в рейтинге идет историческая драма "Жанна Дюбарри" со сборами в 70 миллионов рублей. По сюжету картины, Жанна Вобернье, женщина из низшего сословия, выбивается из нищеты при помощи женских чар. Ее покровитель, граф Дюбарри, разбогатевший благодаря любовным интригам Жанны, желает представить ее королю. Встреча выходит далеко за рамки его ожиданий: Жанна влюбляет в себя Людовика XV с первого взгляда своей непосредственностью. Главные роли в фильме исполнили Джонни Депп и Майвенн Ле Беско.
На четвертой строчке - мультфильм "Просто супер", собравший 20,8 миллиона рублей. Пятерку замыкает боевик "Гипнотик" с Беном Аффлеком в главной роли. Фильм собрал 20,5 миллиона рублей.
Кадр из трейлера фильма Барби
Китай купил Голливуд: "Барби" вляпалась в геополитический скандал
14 июля, 08:00
 
КультураМарго РоббиРайан ГослингКиллиан МерфиСНГРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала