https://ria.ru/20230724/barbi-1885871524.html
Фильм "Барби" возглавил кинопрокат в России и СНГ за выходные
Фильм "Барби" возглавил кинопрокат в России и СНГ за выходные - РИА Новости, 24.07.2023
Фильм "Барби" возглавил кинопрокат в России и СНГ за выходные
Фильм "Барби" с участием Марго Робби и Райана Гослинга в главных ролях возглавил прокат со сборами в 95 миллионов рублей в России и СНГ за прошедшие выходные,... РИА Новости, 24.07.2023
2023-07-24T07:25
2023-07-24T07:25
2023-07-24T07:25
культура
марго робби
райан гослинг
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снг
россия
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Фильм "Барби" с участием Марго Робби и Райана Гослинга в главных ролях возглавил прокат со сборами в 95 миллионов рублей в России и СНГ за прошедшие выходные, сообщил портал kinobusiness.com. Вторую строчку заняла биографическая драма "Оппенгеймер", которая собрала 75 миллионов рублей. В основе сюжета лежит история жизни американского профессора физики Роберта Оппенгеймера, которого называют "отцом атомной бомбы". В фильме снялись Киллиан Мёрфи, Эмили Блант, Мэтт Дэймон, Роберт Дауни-младший и другие. Следующей в рейтинге идет историческая драма "Жанна Дюбарри" со сборами в 70 миллионов рублей. По сюжету картины, Жанна Вобернье, женщина из низшего сословия, выбивается из нищеты при помощи женских чар. Ее покровитель, граф Дюбарри, разбогатевший благодаря любовным интригам Жанны, желает представить ее королю. Встреча выходит далеко за рамки его ожиданий: Жанна влюбляет в себя Людовика XV с первого взгляда своей непосредственностью. Главные роли в фильме исполнили Джонни Депп и Майвенн Ле Беско. На четвертой строчке - мультфильм "Просто супер", собравший 20,8 миллиона рублей. Пятерку замыкает боевик "Гипнотик" с Беном Аффлеком в главной роли. Фильм собрал 20,5 миллиона рублей.
https://ria.ru/20230714/barbi-1884088376.html
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марго робби, райан гослинг, киллиан мерфи, снг, россия
Культура, Марго Робби, Райан Гослинг, Киллиан Мерфи, СНГ, Россия
Фильм "Барби" возглавил кинопрокат в России и СНГ за выходные
Фильм ""Барби" возглавил прокат России и СНГ за выходные со сборами в 95 миллионов рублей