https://ria.ru/20230724/banki-1886062656.html

Несколько киргизских банков приостановили переводы по системе "Юнистрим"

Несколько киргизских банков приостановили переводы по системе "Юнистрим" - РИА Новости, 24.07.2023

Несколько киргизских банков приостановили переводы по системе "Юнистрим"

Ряд банков Киргизии приостановили денежные переводы по российской системе "Юнистрим" , сообщается на официальных сайтах финансовых учреждений. РИА Новости, 24.07.2023

2023-07-24T22:58

2023-07-24T22:58

2023-07-24T22:58

экономика

киргизия

сша

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БИШКЕК, 24 июл - РИА Новости. Ряд банков Киргизии приостановили денежные переводы по российской системе "Юнистрим" , сообщается на официальных сайтах финансовых учреждений. "Банк Компаньон информирует, что в связи с санкционными ограничениями недоступны входящие и исходящие переводы в долларах в рамках системы Unistream", - такую информацию опубликовал банк "Компаньон". Аналогичные сообщения разместили сайты "Finca банка", "Банка Азии", "РСК Банка" и "Капитал банка". Однако у этих финансовых учреждений связь с санкциями не упоминалась и причина приостановки работы с "Юнистрим" не указывалась. На прошлой неделе США и Канада ввели санкции против "Тинькофф банка", также под блокирующие санкции США попали Локо-Банк, банк "Солидарность", Петербургский социальный коммерческий банк (ПСКБ), "Юнистрим банк" и другие юрлица.

https://ria.ru/20230724/yunistrim-1885974303.html

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экономика, киргизия, сша, юнистрим, канада