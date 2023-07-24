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В центре Москвы легковушка сбила пешехода, снесла столб и врезалась в стену
В центре Москвы легковушка сбила пешехода, снесла столб и врезалась в стену - РИА Новости, 24.07.2023
В центре Москвы легковушка сбила пешехода, снесла столб и врезалась в стену
Легковой автомобиль сбил пешехода, снес столб и врезался в стену дома на Каланчевской улице в центре Москвы, сообщается в Telegram-канале столичного дептранса. РИА Новости, 24.07.2023
2023-07-24T18:25
2023-07-24T18:25
2023-07-24T18:45
происшествия
москва
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Легковой автомобиль сбил пешехода, снес столб и врезался в стену дома на Каланчевской улице в центре Москвы, сообщается в Telegram-канале столичного дептранса. "На Каланчёвской улице в районе дома 29с2 автомобиль сбил пешехода, снес столб и врезался в стену здания. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются", - говорится в сообщении.Как рассказали РИА Новости в московской полиции, в аварии пострадала женщина. Ее доставили в больницу. Полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия, добавили в главке.
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происшествия, москва
В центре Москвы легковушка сбила пешехода, снесла столб и врезалась в стену
На Каланчевской улице в Москве легковушка сбила пешехода, снесла столб и врезалась в стену