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В центре Москвы легковушка сбила пешехода, снесла столб и врезалась в стену - РИА Новости, 24.07.2023
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18:25 24.07.2023 (обновлено: 18:45 24.07.2023)
https://ria.ru/20230724/avarya-1886026621.html
В центре Москвы легковушка сбила пешехода, снесла столб и врезалась в стену
В центре Москвы легковушка сбила пешехода, снесла столб и врезалась в стену - РИА Новости, 24.07.2023
В центре Москвы легковушка сбила пешехода, снесла столб и врезалась в стену
Легковой автомобиль сбил пешехода, снес столб и врезался в стену дома на Каланчевской улице в центре Москвы, сообщается в Telegram-канале столичного дептранса. РИА Новости, 24.07.2023
2023-07-24T18:25
2023-07-24T18:45
происшествия
москва
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Легковой автомобиль сбил пешехода, снес столб и врезался в стену дома на Каланчевской улице в центре Москвы, сообщается в Telegram-канале столичного дептранса. "На Каланчёвской улице в районе дома 29с2 автомобиль сбил пешехода, снес столб и врезался в стену здания. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются", - говорится в сообщении.Как рассказали РИА Новости в московской полиции, в аварии пострадала женщина. Ее доставили в больницу. Полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия, добавили в главке.
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происшествия, москва
Происшествия, Москва
В центре Москвы легковушка сбила пешехода, снесла столб и врезалась в стену

На Каланчевской улице в Москве легковушка сбила пешехода, снесла столб и врезалась в стену

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкМашина ДПС в Москве
Машина ДПС в Москве - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Машина ДПС в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Легковой автомобиль сбил пешехода, снес столб и врезался в стену дома на Каланчевской улице в центре Москвы, сообщается в Telegram-канале столичного дептранса.
"На Каланчёвской улице в районе дома 29с2 автомобиль сбил пешехода, снес столб и врезался в стену здания. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются", - говорится в сообщении.
Как рассказали РИА Новости в московской полиции, в аварии пострадала женщина. Ее доставили в больницу. Полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия, добавили в главке.
 
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