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В центре Москвы легковушка сбила пешехода, снесла столб и врезалась в стену

В центре Москвы легковушка сбила пешехода, снесла столб и врезалась в стену - РИА Новости, 24.07.2023

В центре Москвы легковушка сбила пешехода, снесла столб и врезалась в стену

Легковой автомобиль сбил пешехода, снес столб и врезался в стену дома на Каланчевской улице в центре Москвы, сообщается в Telegram-канале столичного дептранса. РИА Новости, 24.07.2023

2023-07-24T18:25

2023-07-24T18:25

2023-07-24T18:45

происшествия

москва

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Легковой автомобиль сбил пешехода, снес столб и врезался в стену дома на Каланчевской улице в центре Москвы, сообщается в Telegram-канале столичного дептранса. "На Каланчёвской улице в районе дома 29с2 автомобиль сбил пешехода, снес столб и врезался в стену здания. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются", - говорится в сообщении.Как рассказали РИА Новости в московской полиции, в аварии пострадала женщина. Ее доставили в больницу. Полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия, добавили в главке.

москва

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2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва