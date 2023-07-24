https://ria.ru/20230724/avariya-1886063785.html

В Саратовской области минивэн столкнулся с лошадью, погиб человек

В Саратовской области минивэн столкнулся с лошадью, погиб человек - РИА Новости, 24.07.2023

В Саратовской области минивэн столкнулся с лошадью, погиб человек

Минивэн врезался в лошадь на дороге в Саратовской области, в результате один человек погиб и еще шесть пострадали, животное также погибло, сообщили в областном... РИА Новости, 24.07.2023

2023-07-24T23:21

2023-07-24T23:21

2023-07-24T23:21

происшествия

саратовская область

озинский район

гибдд мвд рф

lada vesta

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САРАТОВ, 24 июл - РИА Новости. Минивэн врезался в лошадь на дороге в Саратовской области, в результате один человек погиб и еще шесть пострадали, животное также погибло, сообщили в областном управлении ГИБДД. ДТП произошло в 22.45 (21.45 мск) на автодороге вблизи поселка Столяры Озинского района. "По предварительным данным, водитель - мужчина 1989 года рождения, управляя автомобилем Lada Largus, в пути следования допустил наезд на животное - лошадь. В результате ДТП пассажир - женщина 1971 года рождения - погибла, водитель и пять пассажиров, данные которых уточняются, доставлены в медучреждение", - сказали журналистам в пресс-службе управления. В ГИБДД уточнили, что лошадь в результате столкновения погибла. Начальник управления безопасности жизнедеятельности правительства региона Юрий Юрин в своем телеграм-канале отметил, что двое мужчин 1976 года рождения, мужчина 1969 года рождения и молодой человек 2004 года рождения госпитализированы, еще два человека от госпитализации отказались.

https://ria.ru/20230316/dtp-1858400058.html

саратовская область

озинский район

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происшествия, саратовская область, озинский район, гибдд мвд рф, lada vesta