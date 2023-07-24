https://ria.ru/20230724/ataka-1885882836.html

ВСУ ночью попытались атаковать Крым 17 дронами

ВСУ ночью попытались атаковать Крым 17 дронами - РИА Новости, 24.07.2023

ВСУ ночью попытались атаковать Крым 17 дронами

Киев пытался атаковать объекты в Крыму 17 беспилотниками, все они уничтожены средствами радиоэлектронной борьбы и ПВО, говорится в сообщении Минобороны. РИА Новости, 24.07.2023

2023-07-24T09:18

2023-07-24T09:18

2023-07-24T09:26

республика крым

безопасность

россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

черное море

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МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Киев пытался атаковать объекты в Крыму 17 беспилотниками, все они уничтожены средствами радиоэлектронной борьбы и ПВО, говорится в сообщении Минобороны."14 украинских БПЛА были подавлены средствами РЭБ, из которых 11 беспилотников потерпели крушение в акватории Черного моря и еще три упали на территории полуострова", — уточнили в ведомстве.Согласно пресс-релизу, еще три дрона сбиты средствами ПВО.В результате атаки пострадавших нет, резюмировали в Минобороны.Ранее глава республики Сергей Аксенов сообщил о нейтрализации 11 летательных аппаратов в небе над Крымом. В Джанкойском районе произошло попадание в склад боеприпасов, а в Кировском обломками дрона повредило частный дом.Администрация региона организовала оперативный штаб по ликвидации последствий ЧП. В Джанкойском районе перекрыли движение по железной дороге и по трассе Джанкой — Симферополь.

https://ria.ru/20230724/ochered-1885876474.html

республика крым

россия

черное море

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

республика крым, безопасность, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), черное море