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ВСУ ночью попытались атаковать Крым 17 дронами - РИА Новости, 24.07.2023
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09:18 24.07.2023 (обновлено: 09:26 24.07.2023)
https://ria.ru/20230724/ataka-1885882836.html
ВСУ ночью попытались атаковать Крым 17 дронами
ВСУ ночью попытались атаковать Крым 17 дронами - РИА Новости, 24.07.2023
ВСУ ночью попытались атаковать Крым 17 дронами
Киев пытался атаковать объекты в Крыму 17 беспилотниками, все они уничтожены средствами радиоэлектронной борьбы и ПВО, говорится в сообщении Минобороны. РИА Новости, 24.07.2023
2023-07-24T09:18
2023-07-24T09:26
республика крым
безопасность
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
черное море
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МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Киев пытался атаковать объекты в Крыму 17 беспилотниками, все они уничтожены средствами радиоэлектронной борьбы и ПВО, говорится в сообщении Минобороны."14 украинских БПЛА были подавлены средствами РЭБ, из которых 11 беспилотников потерпели крушение в акватории Черного моря и еще три упали на территории полуострова", — уточнили в ведомстве.Согласно пресс-релизу, еще три дрона сбиты средствами ПВО.В результате атаки пострадавших нет, резюмировали в Минобороны.Ранее глава республики Сергей Аксенов сообщил о нейтрализации 11 летательных аппаратов в небе над Крымом. В Джанкойском районе произошло попадание в склад боеприпасов, а в Кировском обломками дрона повредило частный дом.Администрация региона организовала оперативный штаб по ликвидации последствий ЧП. В Джанкойском районе перекрыли движение по железной дороге и по трассе Джанкой — Симферополь.
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республика крым
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республика крым, безопасность, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), черное море
Республика Крым, Безопасность, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Черное море
ВСУ ночью попытались атаковать Крым 17 дронами

Минобороны: ВС России пресекли попытку киевского режима атаковать Крым 17 беспилотниками

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие РФ на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны
Военнослужащие РФ на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащие РФ на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Киев пытался атаковать объекты в Крыму 17 беспилотниками, все они уничтожены средствами радиоэлектронной борьбы и ПВО, говорится в сообщении Минобороны.
"14 украинских БПЛА были подавлены средствами РЭБ, из которых 11 беспилотников потерпели крушение в акватории Черного моря и еще три упали на территории полуострова", — уточнили в ведомстве.
Согласно пресс-релизу, еще три дрона сбиты средствами ПВО.
В результате атаки пострадавших нет, резюмировали в Минобороны.
Ранее глава республики Сергей Аксенов сообщил о нейтрализации 11 летательных аппаратов в небе над Крымом. В Джанкойском районе произошло попадание в склад боеприпасов, а в Кировском обломками дрона повредило частный дом.
Администрация региона организовала оперативный штаб по ликвидации последствий ЧП. В Джанкойском районе перекрыли движение по железной дороге и по трассе ДжанкойСимферополь.
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Республика КрымБезопасностьРоссияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Черное море
 
 
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