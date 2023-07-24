https://ria.ru/20230724/arest-1885921760.html

Жителя Читы арестовали по обвинению в попытке похищения ребенка

Жителя Читы арестовали по обвинению в попытке похищения ребенка - РИА Новости, 24.07.2023

Жителя Читы арестовали по обвинению в попытке похищения ребенка

Следователи предъявили обвинение 31-летнему жителю Читы, который пытался похитить восьмилетнюю девочку, он арестован, сообщили в пресс-службе СУСК РФ по... РИА Новости, 24.07.2023

2023-07-24T11:51

2023-07-24T11:51

2023-07-24T11:51

россия

чита

забайкальский край

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

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ЧИТА, 24 июл - РИА Новости. Следователи предъявили обвинение 31-летнему жителю Читы, который пытался похитить восьмилетнюю девочку, он арестован, сообщили в пресс-службе СУСК РФ по Забайкальскому краю. Ранее сообщалось, что 14-летняя девочка спасла сестру от нападения неизвестного мужчины. "Следователи предъявили обвинение жителю Читы 1992 года рождения в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. "д" ч. 2 ст. 126 УК РФ - покушение на похищение заведомо несовершеннолетнего", - говорится в сообщении. По версии следствия, 19 июля около 14.00 (8.00 мск) обвиняемый обманным путем пытался похитить 8-летнюю девочку. Злоумышленник предложил девочке пройти с ним в машину, где он покажет котенка. "Заподозрив неладное, девочка отказалась идти с незнакомцем. Злоумышленник попытался силой заставить ребенка идти с ним, однако девочка стала сопротивляться и окликнула 13-летнюю сестру, которая находилась в нескольких десятках метров от места преступления. Увидев девочку-подростка, злоумышленник скрылся", - добавили в пресс-службе. Девочки рассказали обо всем родителям, которые обратились в правоохранительные органы. По сообщению о совершении особо тяжкого преступления в отношении малолетней следователи СК совместно с сотрудниками полиции оперативно выехали на место происшествия, где провели его осмотр. Установили и допросили очевидцев случившегося. "Полицейские с помощью камер видеонаблюдения, других технических средств установили причастность к совершенному преступлению 31-летнего читинца. Он был задержан, в его квартире проведен обыск. В ходе допроса мужчина частично признал вину в инкриминируемом преступлении", - отметили в ведомстве. Суд заключил его под стражу.

https://ria.ru/20230720/pokhischenie-1885365951.html

https://ria.ru/20230719/pokhischenie-1885003402.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, чита, забайкальский край, происшествия, следственный комитет россии (ск рф)