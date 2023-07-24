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Жителя Читы арестовали по обвинению в попытке похищения ребенка - РИА Новости, 24.07.2023
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11:51 24.07.2023
https://ria.ru/20230724/arest-1885921760.html
Жителя Читы арестовали по обвинению в попытке похищения ребенка
Жителя Читы арестовали по обвинению в попытке похищения ребенка - РИА Новости, 24.07.2023
Жителя Читы арестовали по обвинению в попытке похищения ребенка
Следователи предъявили обвинение 31-летнему жителю Читы, который пытался похитить восьмилетнюю девочку, он арестован, сообщили в пресс-службе СУСК РФ по... РИА Новости, 24.07.2023
2023-07-24T11:51
2023-07-24T11:51
россия
чита
забайкальский край
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
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ЧИТА, 24 июл - РИА Новости. Следователи предъявили обвинение 31-летнему жителю Читы, который пытался похитить восьмилетнюю девочку, он арестован, сообщили в пресс-службе СУСК РФ по Забайкальскому краю. Ранее сообщалось, что 14-летняя девочка спасла сестру от нападения неизвестного мужчины. "Следователи предъявили обвинение жителю Читы 1992 года рождения в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. "д" ч. 2 ст. 126 УК РФ - покушение на похищение заведомо несовершеннолетнего", - говорится в сообщении. По версии следствия, 19 июля около 14.00 (8.00 мск) обвиняемый обманным путем пытался похитить 8-летнюю девочку. Злоумышленник предложил девочке пройти с ним в машину, где он покажет котенка. "Заподозрив неладное, девочка отказалась идти с незнакомцем. Злоумышленник попытался силой заставить ребенка идти с ним, однако девочка стала сопротивляться и окликнула 13-летнюю сестру, которая находилась в нескольких десятках метров от места преступления. Увидев девочку-подростка, злоумышленник скрылся", - добавили в пресс-службе. Девочки рассказали обо всем родителям, которые обратились в правоохранительные органы. По сообщению о совершении особо тяжкого преступления в отношении малолетней следователи СК совместно с сотрудниками полиции оперативно выехали на место происшествия, где провели его осмотр. Установили и допросили очевидцев случившегося. "Полицейские с помощью камер видеонаблюдения, других технических средств установили причастность к совершенному преступлению 31-летнего читинца. Он был задержан, в его квартире проведен обыск. В ходе допроса мужчина частично признал вину в инкриминируемом преступлении", - отметили в ведомстве. Суд заключил его под стражу.
https://ria.ru/20230720/pokhischenie-1885365951.html
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россия, чита, забайкальский край, происшествия, следственный комитет россии (ск рф)
Россия, Чита, Забайкальский край, Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ)
Жителя Читы арестовали по обвинению в попытке похищения ребенка

Суд арестовал 31-летнего читинца за попытку похищения восьмилетней девочки

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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ЧИТА, 24 июл - РИА Новости. Следователи предъявили обвинение 31-летнему жителю Читы, который пытался похитить восьмилетнюю девочку, он арестован, сообщили в пресс-службе СУСК РФ по Забайкальскому краю.
Ранее сообщалось, что 14-летняя девочка спасла сестру от нападения неизвестного мужчины.
Зал судебных заседаний - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
В Ростовской области суд арестовал подозреваемого в похищении девочки
20 июля, 20:29
"Следователи предъявили обвинение жителю Читы 1992 года рождения в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. "д" ч. 2 ст. 126 УК РФ - покушение на похищение заведомо несовершеннолетнего", - говорится в сообщении.
По версии следствия, 19 июля около 14.00 (8.00 мск) обвиняемый обманным путем пытался похитить 8-летнюю девочку. Злоумышленник предложил девочке пройти с ним в машину, где он покажет котенка.
"Заподозрив неладное, девочка отказалась идти с незнакомцем. Злоумышленник попытался силой заставить ребенка идти с ним, однако девочка стала сопротивляться и окликнула 13-летнюю сестру, которая находилась в нескольких десятках метров от места преступления. Увидев девочку-подростка, злоумышленник скрылся", - добавили в пресс-службе.
Девочки рассказали обо всем родителям, которые обратились в правоохранительные органы. По сообщению о совершении особо тяжкого преступления в отношении малолетней следователи СК совместно с сотрудниками полиции оперативно выехали на место происшествия, где провели его осмотр. Установили и допросили очевидцев случившегося.
"Полицейские с помощью камер видеонаблюдения, других технических средств установили причастность к совершенному преступлению 31-летнего читинца. Он был задержан, в его квартире проведен обыск. В ходе допроса мужчина частично признал вину в инкриминируемом преступлении", - отметили в ведомстве.
Суд заключил его под стражу.
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 19.07.2023
Источник: у девочки, похищенной в ростовских Шахтах, не нашли видимых травм
19 июля, 10:47
 
РоссияЧитаЗабайкальский крайПроисшествияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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