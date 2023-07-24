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Следствие запросило арест инженера после гибели людей в ТЦ "Времена года" - РИА Новости, 24.07.2023
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10:45 24.07.2023 (обновлено: 10:52 24.07.2023)
https://ria.ru/20230724/arest-1885902419.html
Следствие запросило арест инженера после гибели людей в ТЦ "Времена года"
Следствие запросило арест инженера после гибели людей в ТЦ "Времена года" - РИА Новости, 24.07.2023
Следствие запросило арест инженера после гибели людей в ТЦ "Времена года"
Следствие после гибели людей в ТЦ на Кутузовском проспекте просит ареста инженера, обвиняемого в нарушении требований безопасности, сообщается в телеграм-канале РИА Новости, 24.07.2023
2023-07-24T10:45
2023-07-24T10:52
происшествия
прорыв трубы в тц "времена года" в москве
москва
кутузовский проспект
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Следствие после гибели людей в ТЦ на Кутузовском проспекте просит ареста инженера, обвиняемого в нарушении требований безопасности, сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры.В субботу в торговом центре на западе столицы произошел прорыв трубы с горячей водой. Как информировал мэр Москвы Сергей Собянин, четыре человека погибли, по данным прокуратуры, все погибшие - женщины. По последним данным столичного главка СК РФ, пострадавших десять."Главному инженеру частной компании предъявлено обвинение по части 3 статьи 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть четырех лиц). Соответствующий процессуальный документ поступил в прокуратуру Москвы", - говорится в релизе прокуратуры.В ближайшее время суд рассмотрит вопрос об аресте обвиняемого.
москва
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происшествия, прорыв трубы в тц "времена года" в москве, москва, кутузовский проспект, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Прорыв трубы в ТЦ "Времена года" в Москве, Москва, Кутузовский проспект, Следственный комитет России (СК РФ)
Следствие запросило арест инженера после гибели людей в ТЦ "Времена года"

Следствие запросило арест для главного инженера по делу о гибели людей в ТЦ "Времена года"

© Sputnik / Табылды КадырбековНаручники
Наручники - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Следствие после гибели людей в ТЦ на Кутузовском проспекте просит ареста инженера, обвиняемого в нарушении требований безопасности, сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры.
В субботу в торговом центре на западе столицы произошел прорыв трубы с горячей водой. Как информировал мэр Москвы Сергей Собянин, четыре человека погибли, по данным прокуратуры, все погибшие - женщины. По последним данным столичного главка СК РФ, пострадавших десять.
"Главному инженеру частной компании предъявлено обвинение по части 3 статьи 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть четырех лиц). Соответствующий процессуальный документ поступил в прокуратуру Москвы", - говорится в релизе прокуратуры.
В ближайшее время суд рассмотрит вопрос об аресте обвиняемого.
Авария в ТЦ "Времена года" в Москве
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

В результате трагедии погибли четыре человека, есть пострадавшие, у некоторых из них тяжелые ожоги.

Автомобили экстренных служб около ТЦ Времена года на Кутузовском проспекте, где произошел прорыв трубы с горячей водой

В результате трагедии погибли четыре человека, есть пострадавшие, у некоторых из них тяжелые ожоги.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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1 из 9
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

Все четверо погибших — женщины.

Сотрудники экстренных служб и скорой медицинской помощи во время госпитализации женщины из ТЦ Времена года на Кутузовском проспекте, где произошел прорыв трубы с горячей водой

Все четверо погибших — женщины.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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2 из 9
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

На месте ЧП работают пожарные, полиция и аварийная служба, дежурят машины скорой помощи.

Сотрудники экстренных служб около ТЦ Времена года на Кутузовском проспекте

На месте ЧП работают пожарные, полиция и аварийная служба, дежурят машины скорой помощи.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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3 из 9
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

Городские службы Москвы устраняют последствия крупной аварии.

Люди около ТЦ Времена года на Кутузовском проспекте, где произошел прорыв трубы с горячей водой

Городские службы Москвы устраняют последствия крупной аварии.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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4 из 9
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

Как рассказала сотрудница торгового центра, во время ЧП не сработала сигнализация.

Сотрудники экстренных служб во время госпитализации женщины из ТЦ Времена года на Кутузовском проспекте, где произошел прорыв трубы с горячей водой

Как рассказала сотрудница торгового центра, во время ЧП не сработала сигнализация.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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5 из 9
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

По словам сотрудницы ТЦ, работников и покупателей начали эвакуировать не сразу, еще некоторое время работали эскалаторы на втором и третьем этажах.

Машины скорой медицинской помощи около ТЦ Времена года на Кутузовском проспекте, где произошел прорыв трубы с горячей водой

По словам сотрудницы ТЦ, работников и покупателей начали эвакуировать не сразу, еще некоторое время работали эскалаторы на втором и третьем этажах.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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6 из 9
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об оказании небезопасных услуг, повлекших гибель людей.

Последствия прорыва трубы с горячей водой в ТЦ Времена года на Кутузовском проспекте

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об оказании небезопасных услуг, повлекших гибель людей.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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7 из 9
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

Прокуратура контролирует установление обстоятельств и причин инцидента в торговом центре.

Сотрудники экстренных служб около ТЦ Времена года на Кутузовском проспекте, где произошел прорыв трубы

Прокуратура контролирует установление обстоятельств и причин инцидента в торговом центре.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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8 из 9
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

Съезд с Кутузовского проспекта на территорию ТЦ "Времена года" закрыли на время спасательных работ.

Сотрудник экстренной службы около ТЦ Времена года на Кутузовском проспекте, где произошел прорыв трубы с горячей водой

Съезд с Кутузовского проспекта на территорию ТЦ "Времена года" закрыли на время спасательных работ.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
9 из 9

В результате трагедии погибли четыре человека, есть пострадавшие, у некоторых из них тяжелые ожоги.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
1 из 9

Все четверо погибших — женщины.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
2 из 9

На месте ЧП работают пожарные, полиция и аварийная служба, дежурят машины скорой помощи.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
3 из 9

Городские службы Москвы устраняют последствия крупной аварии.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
4 из 9

Как рассказала сотрудница торгового центра, во время ЧП не сработала сигнализация.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
5 из 9

По словам сотрудницы ТЦ, работников и покупателей начали эвакуировать не сразу, еще некоторое время работали эскалаторы на втором и третьем этажах.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
6 из 9

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об оказании небезопасных услуг, повлекших гибель людей.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
7 из 9

Прокуратура контролирует установление обстоятельств и причин инцидента в торговом центре.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
8 из 9

Съезд с Кутузовского проспекта на территорию ТЦ "Времена года" закрыли на время спасательных работ.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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9 из 9
 
ПроисшествияПрорыв трубы в ТЦ "Времена года" в МосквеМоскваКутузовский проспектСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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