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Следствие запросило арест инженера после гибели людей в ТЦ "Времена года"

Следствие запросило арест инженера после гибели людей в ТЦ "Времена года" - РИА Новости, 24.07.2023

Следствие запросило арест инженера после гибели людей в ТЦ "Времена года"

Следствие после гибели людей в ТЦ на Кутузовском проспекте просит ареста инженера, обвиняемого в нарушении требований безопасности, сообщается в телеграм-канале РИА Новости, 24.07.2023

2023-07-24T10:45

2023-07-24T10:45

2023-07-24T10:52

происшествия

прорыв трубы в тц "времена года" в москве

москва

кутузовский проспект

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Следствие после гибели людей в ТЦ на Кутузовском проспекте просит ареста инженера, обвиняемого в нарушении требований безопасности, сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры.В субботу в торговом центре на западе столицы произошел прорыв трубы с горячей водой. Как информировал мэр Москвы Сергей Собянин, четыре человека погибли, по данным прокуратуры, все погибшие - женщины. По последним данным столичного главка СК РФ, пострадавших десять."Главному инженеру частной компании предъявлено обвинение по части 3 статьи 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть четырех лиц). Соответствующий процессуальный документ поступил в прокуратуру Москвы", - говорится в релизе прокуратуры.В ближайшее время суд рассмотрит вопрос об аресте обвиняемого.

москва

кутузовский проспект

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происшествия, прорыв трубы в тц "времена года" в москве, москва, кутузовский проспект, следственный комитет россии (ск рф)